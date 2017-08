Von Mario Zenhäusern

Rom, Brenner – Nach Angaben des italienischen Innenministeriums ist die Zahl der Flüchtlingsankünfte in Italien im Juli dramatisch gesunken. Im Juni 2017 strandeten noch fast 23.700 Personen (und damit in etwa gleich viele wie 2016) an der italienischen Küste, im Juli waren es nur noch 11.193.

Diese Zahlen decken sich auch mit den Angaben, die Tirols Landespolizeidirektor Helmut Tomac von seinen Verbindungsbeamten in Italien erhält: „Die Gesamtsumme aller Anlandungen in Italien liegt derzeit bei knapp 97.000 und damit erstmals unter jener des Jahres 2016.“ Unverändert sind indes die Aufgriffszahlen in Tirol: An Werktagen werden zwischen 10 und 25 Personen aufgegriffen, am Wochenende zwischen 30 und 45.

Eine Gesamtschau aller Aufgriffe der italienischen, österreichischen und bayerischen Polizei zeigt, dass heuer zum Teil deutlich weniger Flüchtlinge auf der Brennerroute unterwegs sind als noch im Vorjahr. In der Kalenderwoche 28 z. B. wurden 121 Illegale aufgegriffen, im Vorjahr waren es 176; in der KW 25 lautet das Verhältnis 86 zu 168; in der KW 19 122 zu 204.

Tomac ist überzeugt davon, dass nicht eine allgemeine Entspannung für diese Rückgänge verantwortlich ist, sondern „dass die Kette an Kontrolltätigkeiten in Italien, Tirol und Bayern Wirkung zeigt. Von einer Entwarnung kann aber keine Rede sein.“

Im Mittelmeer ist die Situation nach wie vor unübersichtlich, angespannt. In den internationalen Gewässern wartet zum Beispiel ein Schiff der spanischen Hilfsorganisation „Proactiva Open Arms“ mit Flüchtlingen an Bord auf die Erlaubnis, einen Hafen anzulaufen. Bis jetzt haben die Behörden in Malta und Italien das abgelehnt, weil die spanische Organisation den Verhaltenskodex der italienischen Regierung bzgl. der Seenotrettung von Flüchtlingen vor der libyschen Küste nicht unterzeichnet hat. Ein ähnliches Schicksal droht allen anderen NGOs, die sich weigern, den Kodex zu unterzeichnen, darunter auch die Organisation „Ärzte ohne Grenzen“.