Alpbach – Heute startet das Europäische Forum in Alp- bach. Die Soziologin Judy Wajcman und der Mathematiker Karl Sigmund werden in ihren Eröffnungsreden und Hunderte Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Politik, Wirtschaft, Kultur und Zivilgesellschaft in den folgenden zweieinhalb Wochen bis 1. September das Spannungsfeld zwischen „Konflikt & Kooperation“ beleuchten. Aber was wäre Alp­bach ohne seine Studenten und Stipendiaten?

„Die großen Worte wie Solidarität und Kooperation unterschreiben wir alle schnell einmal, aber im Konkreten zeigen sich dann doch Unterschiede“, weiß die junge Tirolerin und Jus-Studentin Magdalena Friedrich. Da sei das Tirolerische „z’sammhalten“ oder „z’sammhelfen“ schon greifbarer, meint sie. Erfahrungen mit „Konflikt und Kooperation“ hat die 23-Jährige während des Erasmus-Semesters in Brüssel gemacht.

Zuhören, sich in das Gegenüber einfühlen und versuchen, den jeweiligen Kontext zu verstehen – das sind Praktiken, die es braucht, um am Ende grenzübergreifend z’sammhalten zu können. Gelegenheiten zum Üben bieten sich für die Kramsacherin ab sofort viele: Als Stipendiatin des Club Alpbach Tirol warten auf sie Diskussionen, Workshops, Seminare und 100 verschiedene Nationalitäten. Den Auftakt des Forum-Programms macht die wissenschaftliche Seminarwoche. Dabei wird Magdalena mit siebenhundert anderen unter 30-Jährigen Ideen austauschen, Wissen teilen und „über Zukunftsthemen reden, die wir an der Uni sonst nicht diskutieren“. (TT)