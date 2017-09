London – Der britischen Premierministerin Theresa May stehen am heutigen Montag wieder einmal bange Stunden im Parlament bevor. Die Abgeordnete­n sollen erstmals über eines der wichtigsten Gesetze zum Brexit abstimmen.

May steht von mehreren Seiten unter enormem Druck. Sollte sie eine Abstimmungsniederlage kassieren, stünde ihre Zukunft als Regierungschefin auf der Kippe. Macht sie Zugeständnisse, droht ein­e Revolte im Lager der Brexit-Hardliner. Tagelang rührten deshalb Mays Getreue in der Regierungsfraktion mit Betteln und Drohen die Werbe­trommel für das Gesetz. Mit dem „European Union (Withdrawal) Bill“ (EU-Austrittsgesetz), das zunächst als „Großes Aufhebungsgesetz“ bekannt war, sollen etw­a 12.000 EU-Vorschriften in nationales Recht umgeformt werden. Damit will die Regierung verhindern, dass Großbritannien mit dem EU-Austritt Ende März 2019 ins Chaos stürzt, wenn EU-Recht seine Gültigkeit in Groß­britannien verliert.

Doch es gibt einen Haken: Weil viele Formulierungen an die neuen Verhältnisse angepasst werden müssen, will sich die Regierung das Recht geben lassen, ohne Gesetzgebungsverfahren den Korrekturstift anzusetzen. Die Rede ist oft von einer Heinrich-VIII.-Klausel. Der herrschsüchtige Monarch des 16. Jahrhunderts setzte gerne Gesetze des Parlaments per Erlass außer Kraft. Die Opposition wittert aus mehreren Gründen Gefahr und will die Zustimmung zu dem Gesetz verweigern. Brexit-Minister David Davis warnte im Sunday Telegraph die Labour Party davor, gegen das Gesetz zu stimmen: Dies werde nur Chaos und Unsicherheit in Großbritannien produzieren. Doch May bekommt auch aus der eigenen Fraktion Gegenwind. Und das ist gefährlich: Seit der schiefgelaufenen Neuwahl im Juni verfügt sie nur noch über eine hauchdünne Mehrheit mithilfe der nordirischen DUP. Sechs Abweichler würden ausreichen, um das Gesetz zu Fall zu bringen.

Am Samstag haben überdies Zehntausende Demonstranten in London einmal mehr für den Verbleib Großbritanniens in der Europäischen Union demonstriert. Die Demonstration zog am Samstag durch die Metropole zum Parlament. Die Veranstalter sprachen von 50.000 Teilnehmern, die Polizei gab keine Schätzungen ab. Viel­e Menschen trugen blaue T-Shirts mit Aufschriften wie „Austritt vom Brexit“ oder „EU-Anhänger bis zu meinem Tod“ und hatten EU-Flaggen dabei. (TT, APA, dpa)