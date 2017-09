Von Edgar Schütz/APA

Madrid, Barcelona - Spaniens Ministerpräsident Mariano Rajoy mag das Recht auf seiner Seite haben. Ob er mit seiner Haltung zur aufmüpfigen Provinz Katalonien aber recht hat, darf bezweifelt werden. Die unbewegliche Betonpolitik des konservativen Regierungschefs in Madrid trägt nämlich dazu bei, dass die separatistischen Querköpfe in Barcelona immer sturer werden. Und die Krise durchaus eskalieren könnte.

Rajoy beruft sich auf die spanische Verfassung, die eine einseitige Loslösung Kataloniens von Spanien nicht vorsieht. Das stimmt natürlich. Allerdings lehrt die Geschichte, dass auch Gesetzesbuchstaben durchaus vergänglich sind. Der Zerfall der UdSSR war in der sowjetischen Konstitution wohl auch nicht vorgesehen. Dennoch ist sie vor rund einem Vierteljahrhundert binnen kurzer Zeit implodiert.

Mit allen Rechtsmitteln gegen das Referendum

Rajoy will alle Rechtsmittel ausnützen, um das für 1. Oktober geplante - von Madrid nicht anerkannte - Unabhängigkeitsreferendum zu verhindern. Den katalanischen Autoritäten - allen voran dem ebenfalls kompromisslosen regionalen Regierungschef Carles Puigdemont - ist das freilich ziemlich egal. Er fühle sich nur dem katalanischen Parlament verpflichtet, ließ Puigdemont am Sonntag wissen. Dort haben die Separatisten eine knappe Mandatsmehrheit, mit der sie vergangene Woche auch ein umstrittenes Gesetzes für die Durchführung des Abspaltungsreferendum verabschiedeten.

Das spanische Verfassungsgericht hob die neue Regelung nur wenige Stunden später wieder auf. Die separatistischen Umtriebe gehen aber weiter. Denn mit Puigdemont ist in Katalonien ein Hardliner an der Macht, der auch keinen Zentimeter von seiner Linie abweichen will. Eine Haltung, die beileibe nicht von allen Bürgern Kataloniens unterstützt wird. Doch war es ausgerechnet Rajoys konservative Volkspartei (Partido Popular), die vor über zehn Jahren die schlafenden Löwen in Katalonien weckte, die seither jeden 11. September - Kataloniens Nationalfeiertag „Diada“ - in Scharen für die Unabhängigkeit auf die Straßen gehen.

Ein 2006 - damals war in Spanien noch der Sozialist Jose Luis Rodriguez Zapatero an der Macht - vom katalanischen Volk per Referendum und sowohl vom Regional- als auch gesamtspanischen Parlament bereits angenommenes reformiertes Autonomiestatut wurde nach einer Klage der konservativen Volkspartei (PP) 2010 von Spaniens Verfassungsgericht gekippt. Aus Ärger darüber bekam die Unabhängigkeitsbewegung gehörigen Zulauf.

Katalanen geht es hauptsächlich um Geld

Die Kläger störte vor allem, dass Katalonien in dem neuen Statut Katalonien als eigene „Nation“ definiert wurde. Dabei hätte es wohl niemandem in Madrid übermäßig wehgetan, wenn sie den Katalanen dies zugestanden hätten. Zumal beim katalanischen Separatismus das nationalistische oder ethnische Element eigentlich eine untergeordnete Rolle spielt. Zwar haben die Katalanen ihre eigene Sprache, Geschichte und Kultur, doch geht es ihnen hauptsächlich um das liebe Geld.

Etwas verknappt dargestellt haben sie das Gefühl, seit Jahrzehnten mehr Steuern an Madrid abzuliefern, als sie an Gegenleistungen zurückbekommen. Nun mag man diese Haltung vielleicht unsympathisch finden, auch weil sie unsolidarisch mit anderen, nicht so wohlhabenden Regionen Spaniens, ist. Das Thema hätte aber am Verhandlungstisch wahrscheinlich ausdiskutiert werden können. Da nun beide Seiten nicht mehr von ihren Positionen abrücken wollen, könnten die Folgen durchaus harsch sein.

Razzien in Stimmzettel-Druckereien als erster Schritt?

Sollte die separatistische Regionalregierung nämlich die Richtersprüche aus Madrid ignorieren, bleibt den spanischen Autoritäten im Grunde nur noch der Griff zur Staatsgewalt. Mit Polizei-Razzien in Druckereien auf der Suche nach Stimmzetteln wurde ein erster Schritt bereits gemacht. Halten Puigdemont und Co. dennoch an ihrem Plan fest, am 1. Oktober Wahlurnen für ein Unabhängigkeitsreferendum aufzustellen, könnte Rajoy auch den Artikel 155 der spanischen Verfassung anwenden. Dieser ermöglicht es ihm, die Regionalregierung des Amtes zu entheben und Recht und Ordnung mit Polizei und Militär wieder herzustellen.

Derart drastische Maßnahmen galten noch vor kurzer Zeit als undenkbar. Spaniens Premier würde damit aber wohl auch den Widerstandgeist in Katalonien nur weiter befeuern. Selbst bei jenen Bürgern Kataloniens, die in Zeiten eines vereinten Europas einen weiteren unabhängigen Kleinstaat eigentlich gar nicht wollen.