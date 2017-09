Von Lothar Müller

Angenommen, die zentralen Stellen der EU kämen so richtig auf den Wert der Subsidiarität drauf; begrüßten Vielfalt, auch wenn sie sperrig, anstrengend ist. Angenommen, die Ländervertreter in den EU-Gremien sagten zu Hause genau dasselbe wie in Brüssel; und Länder, die Gemeinschaftsbeschlüsse nicht mittragen, verzichteten von sich aus auf Teile der von uns allen finanzierten Förderungen – aus Anstand und Ehrlichkeit. Und die Lobbys öffneten sich und würden erklären, wie es eigentlich zu den Gurkenkrümmungs- und Glühlampenverordnungen gekommen ist. Ein buntes, vielfältiges, anständiges und ehrliches Europa. Wär’ ja nicht so schwer!

Aufgaben für Facebook-Gruppen, Vereine

Nach den ersten „Trump-Monaten“ sind viele EuropäerInnen der Meinung, dass selbst eine EU mit Defiziten besser ist als ein zersprageltes Europa mit leicht erpressbaren Einzelstaaten. Es ist auch auf Seite jener, die noch vor wenigen Monaten Sympathien für die Politik Trumps zeigten, leise geworden. Denn wer will bei uns schon ein Gesundheitssystem, bei dem PatientInnen bei Operationen öffentlich zum „Crowdfunding“ aufrufen müssen? Wer will Feuerwehren und Rettungsorganisationen, die Investment­firmen gehören? Mit dem Motto „Hilf, um zu verdienen?“ Das ist nicht unsere Welt und soll es auch nicht werden. Aber selbstverständlich ist gar nichts! Keine Institution, von den Vereinten Nationen angefangen bis zum Erasmus-Programm, vom Rechtsstaat bis zur Meinungsfreiheit und der Versorgungssicherheit. Es gibt keine absolute Sicherheit. Damit sie zumindest relativ hoch bleibt – dafür werden wir uns als BürgerInnen viel mehr als bisher anstrengen und einmischen müssen. Das wäre eine Aufgabe für die unzähligen Facebook-Gruppen, für die Vereine! Die Sicherheit angemessener zukünftiger Pensionen, die Folgen des Klimawandels, der Keimbahntherapie, auch des Versagens der Deutschen bei den Zulaufstrecken zum teuren Brennerbasistunnel.

Da flüchten die Sonntagsredner

Nehmen wir für Europa noch einen vielbesprochenen Aspekt dazu: die gemeinsamen Werte. Ja, es gibt durchaus erkennbar­e „Linien“. Die (eingeschränkte) „griechische Demokratie“, das Römische Recht, das Christentum, die Aufklärung, die Absichten der europäischen Gründungsväter, das spürbar werdende Bemühen um Nachhaltigkeit. Aus diesen „Linien“ sucht sich der Sonntagsredner das heraus, was ihm gerade in den rhetorischen und politischen Kram passt: aus dem Römischen Recht etwas Logik; vom Christentum etwas Nächstenliebe – die aber gleich begrenzt wird. Von der Aufklärung Freiheit, zähneknirschend die Gleichheit, dann Brüderlichkeit. Letztere wieder gern, da sie schwer definierbar und einklagbar ist. Ja! Die christliche Nächstenliebe, die Ebenbildlichkeit jedes Menschen mit Gott und damit die Gleichheit – das schafft Probleme. Aber insgesamt kann unser „Sonntagsredner“ durchkommen: Über Werte reden ist immer gut, für die Umsetzung ist er/sie ja nicht zuständig. Und er wird von den ZuhörerInnen auch nicht weiter befragt. Weder nach der Gleichheit der Lebens- und Berufschancen von Kindern aus armen Familien noch nach unserem geschichtlichen Versagen bei der Entwicklungspolitik. Er kann unbefragt zur nächsten Veranstaltung flüchten. Wenn wir diesem Europa, mit dem wir untrennbar verbunden sind, einen guten, offensiven Dienst tun wollen, dann müssen wir uns und Politik und Verwaltung zur Umsetzung zwingen. Auch zu den Themen im 1. Absatz – Subsidiarität, Anstand, Ehrlichkeit, Offenheit. Eigentlich Selbstverständlichkeiten. Aber ohne erhöhtes Interesse, ohne Kampf, ohne Leidenschaft – ging und geht auch heute gar nichts! Das gilt für Österreich, das gilt für Europa.

Eine Leitkultur muss praktiziert werden!

Wir haben in Europa durchaus erkennbare Wertelinien. Sie sind sicher nicht exklusiv und auf uns patentiert. Sehr viele Menschen in anderen Teilen dieser Welt wären um deren Anerkennung in ihren Ländern mehr als glücklich. Noch mehr um deren Einklagbarkeit, die Freiheit der Meinung, der Presse, der Demonstration, des Zusammenschlusses voraussetzt. Auch die haben wir (noch)! Im Vergleich leben wir in einer privilegierten Situation. Diese gilt es nicht nur im eigenen Interesse zu erhalten, sondern auch für andere einzufordern. Bescheiden und ohne Überheblichkeit, auch die eigenen Sünden und Defizite zugebend. Manche nehmen, meist ausgrenzend, das Wort „Leitkultur“ in den Mund. So ein Wort soll man nur dann verwenden, wenn die zitierten Werte auch überzeugend gelebt werden. Aber wie wollen wir von einer Leitkultur angesichts über 100 Millionen Armer im EU-Bereich reden? Wie angesichts einer jahrzehntelang vernachlässigten Entwicklungspolitik? Wie angesichts des Gewährenlassens „illiberaler Politik“ in den eigenen Reihen? Der Maßstab für eine „Leitkultur“ heißt Umsetzung.

Wie viel Individualität gibt’s in unseren „Systemen“?

Unser gutes Leben ist auf eine Vielzahl von Institutionen, „Systemen“ abgestützt. Viele mussten hart erkämpft werden – jetzt sind sie selbstverständlich geworden. Ob Wahlrecht, Sozialversicherungen, Interessenvertretungen oder rechtliche Möglichkeiten für den Einzelnen. Wir leisten uns auch einen Föderalismus und eine Gemeindeautonomie – sie werden oft als zu teuer kritisiert –, aber wir leisten sie uns. Bei alldem müssen wir uns mit zwei Fragen beschäftigen: 1. mit dem Eigenleben dieser „Systeme“ und deren Kosten; 2. mit der Frage, wie viel Individualität diese Systeme zulassen. Die Volksanwaltschaften, Medien aller Art sind mit dieser Frage dauernd beschäftigt. Sie wird auch zunehmend populistisch ausgeschlachtet, sie bietet sich dafür ja an. Wie viel der Realität entsprechenden Ausnahmen und Toleranzen erlauben unsere durchjuridizierten Systeme überhaupt? Etwa bei Einkommensgrenzen für eine Schulförderung? Bei einem lediglich formellen Irrtum in einer Bausache? Im Versicherungsfall? Es ist schon klar: In einer „Anspruchsgesellschaft“ wird jede Ausnahme sofort ausgeschlachtet. Trotzdem: Wir müssen uns dieser Frage stellen. Geht es in Summe doch um die Sinnhaftigkeit und die Glaubwürdigkeit wertvoller Einrichtungen.

Barmherzigkeit ist nichts für Feiglinge!

Bei dieser Frage spielen Mitgefühl, Mitleid, auch verständnisvolle, sogar barmherzige Ausnahmen eine wichtige Rolle. Gerechtigkeit ist immer Voraussetzung – aber allein mit ihr kommen wir in unserer Lebenswelt nicht durch! Wir brauchen realitätsbezogene Nachsicht, begründetes Vergeben, Stärke des Entgegenkommens. Papst Franziskus würde es wohl „Barmherzigkeit“ nennen. „Faktoren“, die anstrengend sind, Stärke, Mut und Widerspruch erfordern. Barmherzigkeit ist nichts für Feiglinge!

Zweiter Aspekt: Wir – und unsere „Systeme“ – denken oft in Zahlen. In Logik, wissenschaftlichen Schlussfolgerungen usf. Der Großteil des Lebens spielt sich aber jenseits der Zahlen, Rankings, der „Digital Hypes“ ab. Und so hat – so der frühere bundesdeutsche Verfassungsrichter Udo Di Fabio – jede Kultur auch einen Standort für metaphysische Fragen. Da geht es nicht nur ums „Jenseits“, sondern auch um die Begriffe und Positionierungen von Liebe, Dialog, Dankbarkeit – und eben auch um Barmherzigkeit.

Otto Muck vom Institut für Christliche Philosophie an der Uni Innsbruck hat es beim MCI-Philosophicum auf den Punkt gebracht: Es geht um die Liebe zum Erfassen des Ganzen. Analysen und Verträge, Statistiken, Strategien – sie sind noch lange nicht das Ganze. Das Ganze erschließt sich nur in der Beachtung der Würde – und der Probleme – jedes Menschen!