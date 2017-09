Straßburg – EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat einem „Europa mehrerer Geschwindigkeiten“ eine Absage erteilt. Alle EU-Staaten sollten Mitglieder des Euro und des Schengenraums sein, sagte Juncker am Mittwoch in seiner Rede zur „Lage der Union“ vor dem Europaparlament in Straßburg. Der Euro sollte mehr sein als nur die Währung ausgewählter Länder, er sei die Währung der gesamten EU, betonte er.

Für jene EU-Staaten, die der Währungsunion beitreten wollen, schlug Juncker die Schaffung eines Euro-Vorbeitrittsinstrumentes vor, das technische und finanzielle Heranführungshilfen bietet. Auch sollten alle EU-Staaten ermutigt werden, der Bankenunion beizutreten. „Eine gemeinsame Einlagensicherung kann es erst dann geben, wenn jeder seine Hausaufgaben gemacht hat.“ Wenn die EU den Schutz der Außengrenzen verstärke, „müssen wir Rumänien und Bulgarien unverzüglich den Schengenraum öffnen“, sagte Juncker weiters. Auch Kroatien sollte Schengen beitreten, sobald es die Kriterien erfülle.

Rechtstaatlichkeit ist „keine Option, sondern Pflicht“

Ohne Ungarn, Polen und die Slowakei direkt zu erwähnen, ging Juncker auch auf den Streit um Flüchtlingsquoten und um das jüngste EuGH-Urteil ein. Urteile des Europäischen Gerichtshofes seien in allen Fällen zu respektieren, sagte Juncker. Dies nicht zu tun, hieße die Bürger ihrer Grundrechte zu berauben. „Rechtstaatlichkeit ist in der Union keine Option, sie ist eine Pflicht.“

Generell zeigte sich Juncker optimistisch zur Zukunft Europas. „Europa hat wieder Wind in den segeln“, sagte er. Es biete sich das Fenster einer Chance. „Brexit ist nicht alles, Brexit ist nicht die Zukunft Europas“, sagte Juncker in Hinblick auf den britischen EU-Austrittsbeschluss.

Juncker will europäischen Finanzminister

Juncker plädierte für die Schaffung des Amtes eines europäischen Finanzministers. Mit dieser Aufgabe sollte der EU-Wirtschaftskommissar betraut werden, er sollte zugleich die Sitzungen der Eurozone leiten, sagte er. Außerdem sprach sich Juncker dafür aus, dass der Euro-Rettungsfonds ESM (Europäischer Stabilitätsmechanismus) schrittweise zu einem Europäischen Währungsfonds ausgebaut werde. Im Dezember wolle die EU-Kommission entsprechende Vorschläge machen. Juncker plädierte auch dafür, dass bisher einstimmige Entscheidungen zur Steuerbemessungsgrundlage, zur Mehrwertsteuer und zur Finanztransaktionssteuer künftig mit qualifizierter Mehrheit getroffen werden. Europa müsse schneller und effizienter entscheiden.

EU-Mitgliedschaft der Türkei „auf absehbare Zeit“ ausgeschlossen

Eine EU-Mitgliedschaft der Türkei schloss der EU-Kommissionschef „auf absehbare Zeit“ aus. „Die Türkei entfernt sich seit geraumer Zeit mit Riesenschritten von der Europäischen Union“, sagte er. An die Regierung in Ankara appellierte er: „Lassen Sie unsere Journalisten frei, und nicht nur unsere. Hören Sie auf, unsere Staats- und Regierungschefs als Nazis und Faschisten zu beschimpfen.“

Reaktionen aus Österreich

Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) bekräftigte in seiner Reaktion auf Junckers Rede, er sehe für die Türkei angesichts der dortigen Entwicklungen, wie zum Beispiel der Inhaftierung zahlreicher Journalisten, „absolut keine Perspektive auf eine Vollmitgliedschaft. Die Beitrittsverhandlungen müssen daher abgebrochen und die Vorbeitrittshilfen eingestellt werden“, erklärte Kurz in einer Aussendung. Der Außenminister sprach sich auch gegen eine Fortsetzung der Verhandlungen zur Modernisierung der Zollunion aus.

Die SPÖ-Delegationsleiterin im Europaparlament Evelyn Regner betonte, Juncker habe „den Finger in einige europäische Wunden gelegt“. Wenn Juncker davor warne, dass es in Europa keine Bürger zweiter Klasse geben solle, sei man im Kern der sozialen Frage. „Europa wird sozial sein, oder wird nicht sein. Das bedeutet, dass wir nicht mehr wegschauen dürfen, wenn ein Arbeiter in Osteuropa weniger als die Hälfte verdient als ein Arbeiter in Westeuropa.“

Kritik an Junckers Rede übte die FPÖ. Dieser liefere nur „das alte Brüsseler Lied“. „Immer mehr Zentralismus, immer mehr EU, immer mehr Macht, die von den Mitgliedsstaaten nach Brüssel abgegeben werden soll“, beklagte Harald Vilimsky, freiheitlicher Delegationsleiter im EU-Parlament.

Die grünen Europaabgeordneten Monika Vana und Michel Reimon kritisierten, Juncker zeige sich „erneut als Wahrer des neoliberalen Status quo statt als mutiger Initiator eines Kurswechsels“. Trotz anhaltender Krise und Brexit stünden Großkonzerne und Lobbys im Mittelpunkt von Vorhaben der Kommission.

„Um die Wirtschafts- und Währungsunion stabiler, krisenfester und wettbewerbsfähiger zu machen, brauchen wir eine verstärkte Integration der Wirtschafts-, Fiskal- und Finanzpolitik, die auch durchsetzbar ist“, sagte Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Leitl. Weitreichende Kompetenzverschiebungen seien jedoch nur bei ausreichender wirtschaftlicher und sozialer Konvergenz vorstellbar.

Der ÖVP-Europaabgeordnete Othmar Karas lobt die von Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker gehaltene Rede zur „Lage der Union“. „Ich teile zu 100 Prozent Junckers Vision und seine Vorschläge“, erklärte Karas am Mittwoch in Straßburg. Wegen der bevorstehenden österreichischen EU-Ratspräsidentschaft 2018 käme Österreich dabei eine zentrale Rolle zu. „Österreich soll sich zum Motor der Juncker-Pläne im Kreise der Mitgliedstaaten machen. Während der österreichischen Präsidentschaft wird die Zwischenbilanz der Umsetzung gezogen“, forderte der ÖVP-Delegationsleiter.

NEOS-Vorsitzender Matthias Strolz freute sich in einer Aussendung über Junckers Ankündigung, die Europäische Union weiterzuentwickeln. „Dabei müssen wir allerdings auch realistisch bleiben: Bevor wir die Eurozone und den Schengenraum erweitern, ist es wichtig, dass alle Länder, die jetzt schon Mitglied sind, ihre Hausaufgaben machen und sich an die Regeln halten. Solange das nicht geschieht, ist es nicht sinnvoll, Eurozone und Schengen auszuweiten.“

Junckers Vorschlag, dass bei Europawahlen auch europaweite Listen antreten sollen, sei eine alte NEOS-Forderung, erklärte die NEOS-Europaabgeordnete Angelika Mlinar. Juncker dürfe auch nicht vor einer Vertragsveränderung zurückschrecken: „Wir brauchen effizientere Strukturen: Eine verkleinerte Kommission und mehr Mitsprache für das EU-Parlament“, sagte Mlinar. (APA)