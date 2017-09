Berlin – Absturz der großen Parteien, spektakulärer Einzug der AfD in den Bundestag: Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel wird wohl nur mit FDP – die den Wiedereinzug schaffte – und Grünen weiterregieren können, nachdem SPD-Chef Martin Schulz bereits den Gang in die Opposition angekündigt hat. Wird Deutschland also bald von einer Jamaika-Koaliton (Schwarz-Gelb-Grün) regiert?

Merkel sieht für die bevorstehenden Koalitionsverhandlungen trotz aller Schwierigkeiten keine unüberwindbaren Hürden. Die Union werde das „meistern“, sagte sie auf der CDU-Wahlparty am Abend in Berlin. Spekulationen über eine mögliche Minderheitsregierung wies Merkel zurück.

FDP-Chef Lindner: „Sind nicht zum Regieren verdammt“

CDU-Generalsekretär Peter Tauber rief die potenziellen Bündnispartner einer Jamaika-Koalition zu Kompromissbereitschaft auf. „Eine Koalition funktioniert nur, wenn alle Seiten nachgeben und man sich nicht gegenseitig den Platz kaputttritt“, sagte er am Montag.

Die Bildung eines Dreier-Bündnisses mit FDP und Grünen dürfte wegen deren teils gegensätzlichen Zielen aber nicht einfach werden. FDP-Chef Christian Lindner will eine Jamaika-Koalition von Inhalten abhängig machen. „Wir sind nicht zum Regieren verdammt, aber wir sind natürlich bereit, politische Verantwortung zu übernehmen“, sagte er in der „Berliner Runde“ von ARD und ZDF am Wahlabend. Auch Grünen-Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt rechnete mit schwierigen Gesprächen: „Wir werden kein einfacher Partner sein.“

Union muss sich zuerst intern orientieren

Aus Sicht der bayerischen CSU müsse zunächst die Union eine eigene Linie für Koalitionsgespräche führen. „Wir brauchen zuerst eine klare Kursorientierung“, sagte CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer. In einem Bündnis mit FDP und Grünen eigene Vorstellungen durchzusetzen, könne er sich „schwerlich vorstellen“.

Wegen des AfD-Ergebnisses könnte auch der Unionsstreit über Merkels Flüchtlingspolitik wieder aufflammen, zumal die CSU in Bayern auf 38,8 Prozent gefallen ist (2013: 49,3). Es komme nun darauf an, die offene Flanke auf der rechten Seite zu schließen, sagte CSU-Chef Horst Seehofer mit Blick auf die Landtagswahl 2018, „am besten durch eine Politik, die gewährleistet, dass Deutschland Deutschland bleibt.“

Merkel will AfD-Wähler zurückgewinnen

Angesichts der zu erwartenden Schwierigkeiten bei der Regierungsbildung appellierte die Union an die SPD, sich Gesprächen nicht zu verweigern. Der Einigungsdruck ist groß, denn von einer Neuwahl könnte die AfD noch stärker profitieren. Dass es vor der Wahl in Niedersachsen am 15. Oktober konkret wird, gilt als unwahrscheinlich.

Der Erfolg der AfD reiht sich ein in den seit Jahren zu beobachtenden Aufschwung von Rechtspopulisten in Europa. Merkel sagte, die Union wolle die Wähler der AfD zurückgewinnen „durch Lösung von Problemen, durch Aufnehmen ihrer Sorgen, auch ihrer Ängste zum Teil, aber eben vor allen Dingen durch gute Politik“. Schulz wies ihr eine „große Verantwortung“ für den Aufstieg der Rechtspopulisten zu: „Die systematische Verweigerung von Politik hat ein Vakuum entstehen lassen, das die AfD teilweise geschickt gefüllt hat.“

AfD stärkste Kraft in Sachsen

Vor allem in Ostdeutschland ist die AfD stark. Dort ist sie mit mehr als 20 Prozent zweitstärkste Kraft, in Sachsen mit 27 sogar stärkste; im Westen kommt sie auf 10,7 Prozent (ARD). AfD-Spitzenkandidat Alexander Gauland machte eine Kampfansage an die künftige Bundesregierung: „Sie kann sich warm anziehen. Wir werden sie jagen“, sagte er. „Wir werden uns unser Land und unser Volk zurückholen.“

Der Zentralrat der Juden sieht Deutschland vor der größten demokratischen Herausforderung seit 1949. In Berlin vor der Wahlparty der AfD sowie in anderen Städten gab es Demonstrationen gegen die Partei mit jeweils mehreren Hundert Teilnehmern. (TT.com, dpa/APA)