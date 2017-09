Berlin – Der überraschend starke Einzug der rechtspopulistischen Partei „Alternative für Deutschland“ in den Bundestag sorgt auch am Tag nach der Wahl für Aufregung. Noch vor ihrer Konstituierung droht der AfD-Fraktion allerdings bereits die Spaltung. Co-Chefin Petry sagte in der Früh bei einer Pressekonferenz mit den Parteispitzen in Berlin: „Ich habe entschieden, dass ich der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag nicht angehören werde, sondern vorerst als Einzelabgeordnete in diesem Bundestag sitzen werde“, sagte Petry.

„Seien Sie aber versichert, dass ich weiterhin aktiv Politik machen werde, und dass mein politisches Ziel, mein Anspruch ist, dass wir eine konservative Wende 2021 in diesem Land im Bundestag hinbekommen. Dafür werde ich alles tun, damit das, was an vernünftigen AfD-Ideen seit 2013 erarbeitet wurde, auch tatsächlich politische Realität wird“, sagte Petry, die sich für einen gemäßigten Kurs der rechtspopulistischen Partei einsetzt.

Petry antwortete nicht auf die Frage, ob sie AfD-Chefin bleiben werde. Sie bat um Verständnis, dass sie sich zunächst nicht weiter erklären werde. Die Öffentlichkeit werde aber in den kommenden Tagen von ihr hören.

Petry sprach Statement nicht mit AfD-Kollegen ab

Danach verließ sich die Pressekonferenz und ließ ihren Co-Parteichef Jörg Meuthen sowie die Spitzenkandidaten Alexander Gauland und Alice Weidel verdattert zurück.

Ihre Entscheidung hatte Petry offensichtlich nicht abgesprochen. AfD-Vizechef Jörg Meuthen reagierte verdutzt über die „gerade geplatzte Bombe, von der ich auch keine Kenntnis hatte“. Er attackierte Petry heftig. Dass sie sich zuletzt in öffentlichen Äußerungen wiederholt von den beiden Spitzenkandidaten distanziert habe, sei „wenig hilfreich“ gewesen und „nicht hinnehmbar“, sagte er.

Auch Seehofer zettelt in CDU/CSU Diskussion an

Auch in der Union aus CDU und CSU bahnt sich ein Richtungsstreit an. CSU-Chef Horst Seehofer forderte als Reaktion auf das starke Abschneiden der AfD eine stärkere Ausrichtung nach Rechts. Anschließend hieß es, er stelle gar die gemeinsame Fraktion der Schwesternparteien in Frage. Das wurde bald darauf dementiert.

Richtig sei, dass Seehofer dem Vorstand gesagt habe, man müsse auch über die Fraktionsgemeinschaft reden. Er halte es aber nicht für den richtigen Weg, diese aufzukündigen, sagte Seehofer nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am Montag in München.

Die Diskussion über den Vorstoß Seehofers dauerte am Montag zunächst an. Bisher ist geplant, dass die neu gewählten Bundestagsabgeordneten von CDU und CSU am Dienstagnachmittag zusammen kommen und in ihrer ersten Sitzung auch über die Fortsetzung der bisherigen Fraktionsgemeinschaft der Schwesterparteien beraten.

Nun wird über „Jamaika“-Koalition beraten

Einen Tag nach der Bundestagswahl verdauen die Parteien das spektakuläre Ergebnis und sondieren die Möglichkeit einer Jamaika-Koalition. Die SPD bekräftigte am Montag ihre Entscheidung, in die Opposition zu gehen, neue Oppositionsführerin soll Andrea Nahles werden.

Rechnerisch möglich für eine neue Koalition wären damit die Fortsetzung der Großen Koalition aus Union und SPD sowie ein Jamaika-Bündnis aus Union, FDP und Grünen. SPD-Chef Martin Schulz sagte am Montag: „Wir haben die Entscheidung getroffen, wir sind die Opposition in diesem Lande.“

Grüne und Liberale wollen Gespräche führen

Die deutschen Grünen betonten ihre Bereitschaft für ernsthafte Sondierungen mit Christdemokraten und Liberalen. Es sei klar, dass alle Kompromisse machen müssten, sagte Parteichef Cem Özdemir am Montag vor der Parteizentrale in Berlin, wo sich der Bundesvorstand der Partei zu Beratungen traf.

„Ich weiß, dass wir nicht die stärkste Fraktion sind in solchen Gesprächen“, betonte er. Am Ende müssten die Grünen das Ergebnis aber guten Gewissens vertreten können. Özdemir appellierte an alle Parteien, ernsthafte Gespräche zu führen. „Das schließt die SPD mit ein“, betonte er. Vielleicht gebe es mit einigen Tagen Abstand bei den Sozialdemokraten eine Neubewertung der Lage.

„Wir werden Gespräche führen mit allen demokratischen Parteien, so wir denn angerufen werden“, sagte FDP-Politiker Alexander Graf Lambsdorff. Das FDP-Wahlergebnis von 10,7 Prozent sei zwar „wunderbar“, aber kein Auftrag zur Regierungsbildung. Der sei an die Union ergangen und daher sei es nun an der Union, zu Gesprächen über die Regierungsbildung einzuladen, erklärte er am Montag im Deutschlandfunk. (mats, APA/AFP/dpa/Reuters)