Seit Juli kommen weniger Flüchtlinge über das Mittelmeer nach Italien. 103.318 Migranten erreichten seit Jahresbeginn die italienische Küste, das sind 21,5 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres, wie das Innenministerium in Rom am Montag mitteilte. Im Vergleichszeitraum 2016 waren noch 131.683 Migranten in Italien eingetroffen.

Seit Jahresbeginn 2017 landeten 13.418 minderjährige Migranten in Italien. Im Gesamtjahr 2016 waren es 25.846.

Die meisten der 2017 eingetroffenen Menschen stammen aus Nigeria, Guinea, Bangladesch, Cote d‘Ivoire (Elfenbeinküste), Mali, Eritrea, Senegal und Gambia, teilte das Innenministerium mit. Italien versorgt derzeit etwa 200.000 Flüchtlinge in Hotspots und anderen Einrichtungen. Die Flüchtlinge sind im ganzen Land verteilt, die größte Gruppe (14 Prozent) der Migranten sind in der Lombardei untergebracht, 9 Prozent in Kampanien und 8 Prozent auf Sizilien. (APA)