Von Verena Schmitt-Roschmann und Alkimos Sartoros, dpa

Berlin – Den deutschen Wahlkampf haben die EU-Partner kaum beachtet. Angela Merkel gegen Martin Schulz - zwei überzeugte Europäer im Wettstreit, was sollte da groß schief gehen? Nun aber sind viele in der Europäischen Union geschockt über den Erfolg der AfD. Erstmals haben auch im größten EU-Mitgliedsland europakritische Rechtspopulisten im großen Umfang Stimmen erobert.

Die deutsche Dauerkanzlerin, die bisher in Europa so unangreifbar wirkte, sieht nach den schweren Verlusten der CDU/CSU politisch gerupft aus und muss nun wohl langwierig eine neue Regierung zimmern. Das dürfte die Geduld der europäischen Partner strapazieren, die endlich mit der lange debattierten Erneuerung der EU loslegen wollen - allen voran der französische Präsident Emmanuel Macron.

Was bedeutet das gute Abschneiden der AfD?

Der belgische Außenminister Didier Reynders nennt den Aufstieg der Populisten ein Debakel, EU-Kommissar Pierre Moscovoci spricht von einem Schock. Immerhin verlangt die AfD den Austritt der Bundesrepublik aus dem Euro, was auch der EU den Todesstoß versetzen könnte. Als der Rechtspopulist Geert Wilders im März in den Niederlanden mit ähnlichen Thesen rund 13 Prozent der Stimmen holte, zitterte halb Europa mit. Jetzt kommt die AfD auf ähnliche Größenordnungen. „Alle demokratischen Parteien in Deutschland müssen nun zusammenstehen, egal ob sie in der Regierung oder der Opposition sind“, fordert Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn.

Analyst Fabian Zuleeg vom European Policy Centre gibt allerdings zu bedenken, dass das AfD-Ergebnis begrenzten Einfluss haben werde. Denn die Partei bleibt in der Opposition. Aller Voraussicht bleibt Merkel Bundeskanzlerin und auch im nächsten Bundestag stellen die traditionell pro-europäischen Parteien die übergroße Mehrheit. An Deutschlands Unterstützung für Europa werde sich kaum etwas verändern.

Gilt das denn auch, wenn die FDP mitregiert?

Mit der FDP in einer möglichen Jamaika-Koalition mit Union und Grünen würde die Linie schon etwas anders als mit der SPD. Die Liberalen haben zum Beispiel eine klare Absage an eine „soziale Säule“ Europas im Wahlprogramm, eine „Transferunion“ ist für sie ein rotes Tuch. Der Franzose Macron dürfte es da mit einigen seiner Reformideen schwer haben. „Beim Thema Eurozonen-Budget kommen wir nicht zusammen“, sagt etwa der bisherige FDP-Europapolitiker Alexander Graf Lambsdorff, der jetzt in den Bundestag wechselt. Andererseits sieht er „keinen Grund zur Beunruhigung“, sollte die FDP mitregieren. Seine Partei sei klar pro-europäisch und wolle den Erfolg der EU. „Wir werden mit den Franzosen reden“, sagt Lambsdorff.

Wie also macht Deutschland weiter in Europa?

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat eine ganz klare Erwartungshaltung: „Angesichts großer globaler Herausforderungen braucht Europa jetzt mehr denn je eine stabile Bundesregierung, die tatkräftig an der Gestaltung unseres Kontinents mitwirkt.“ Viele erwarten für die nächsten Wochen eine deutsch-französische Initiative zur Erneuerung der EU - sobald sich Merkel mit künftigen Koalitionspartnern einig ist.

Schon im Mai hatte sie Macron Unterstützung für EU-Reformen zugesagt und sich offen für Macrons Ideen eines Euro-Finanzministers und eines eigenen Budgets der Eurozone gezeigt. An diesen Aussagen wird Macron sie messen wollen. Auch Asselborn betont: „Nun ist der Moment gekommen, in dem Deutschland und Frankreich ihre Verantwortung für die Verteidigung der europäischen Werte erkennen müssen.“

Wer treibt die Reformen voran?

Macron, der schon während des deutschen Wahlkampfs auf Merkel warten musste, hält es nicht mehr länger auf dem Stuhl: Schon am Dienstag will er an der Sorbonne eine wegweisende europapolitische Rede halten - auch zu seinen Vorstellungen für eine gestärkte Wirtschafts- und Währungsunion. Am Donnerstag und Freitag kommen dann die EU-Staats- und Regierungschefs im estnischen Tallinn zusammen. Die Zukunft der EU wollen sie am Donnerstag beim Abendessen besprechen. Merkel hat sich angekündigt. Ihr erster Auftritt auf europäischer Bühne nach dem durchwachsenen Wahlergebnis wird mit Spannung erwartet.

Wie wichtig sind diese EU-Reformen überhaupt?

Dass die EU schneller, durchsichtiger, schlagkräftiger und bürgernäher werden muss, sagen inzwischen viele. Die Entscheidung der Briten zum Austritt und der Aufstieg EU-feindlicher Populisten in vielen Ländern dienten als Weckruf - der ist nun nach dem AfD-Erfolg umso lauter hörbar. Macron ist die Schlüsselfigur, weil er sich im Frühjahr nur vergleichsweise knapp gegen die EU-Gegnerin Marine Le Pen durchsetzte. Der junge Präsident braucht Erfolge auf europäischer Bühne. „Er ist der Präsident der letzten Chance für Europa“, sagt auch Lambsdorff.