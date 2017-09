Brüssel – Die EU will nach dem Skandal um mit dem Insektengift Fipronil belastete Eier nationale Ansprechpartner für Lebensmittelsicherheit einrichten, um die Kommunikation zu verbessern. „Es wurde grundsätzlich akzeptiert, dass solche Kontaktpunkte eingerichtet werden müssen“, sagte EU-Gesundheitskommissar Vytenis Andriukaitis Dienstag in Brüssel nach einem Treffen mit Vertretern der EU-Staaten.

Es sei aber noch zu früh, um Details zu nennen, sagte der Kommissar. Es gebe dazu unterschiedliche Vorstellungen der EU-Staaten. Eine Arbeitsgruppe soll sich nun detailliert mit den offenen Fragen befassen. Außerdem soll die Kluft zwischen den EU-Warnsystem zur Lebensmittelsicherheit und dem EU-System zur administrativen Unterstützung und Kooperation (AAC) besser überbrückt werden, sagte Andriukaitis.

Belgien hatte im Fipronil-Skandal bereits frühzeitig eine Anfrage an die Niederlande über das EU-System zur administrativen Unterstützung eingegeben, den Fall aber erst später über das EU-Schnellwarnsystem für Lebensmittelsicherheit gemacht.

Andriukaitis betonte, es gehe in dem Fipronil-Skandal aus Sicht der EU-Kommission nicht um Sanktionen und Vertragsverletzungsverfahren. Alle Länder würden nach ihrer jeweiligen Gesetzeslage handeln, in den Niederlanden und in Belgien seien die Untersuchungen noch am Laufen. Der EU-Kommissar kündigte für Ende September/Anfang Oktober eine Untersuchungsmission der EU-Behörde zu den am meisten betroffenen EU-Staaten an. (APA)