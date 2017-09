Paris/Brüssel – Zu den EU-Reformplänen von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron schreiben die Zeitungen am Mittwoch:

Tages-Anzeiger (Zürich):

„Europa sieht sich mit Herausforderungen konfrontiert, bei denen die EU-Staaten nur gemeinsam eine Chance haben. Vor Emmanuel Macron hat noch nie ein Präsident in Paris eingestanden, dass es selbst für das stolze Frankreich echte Souveränität nur noch als Teil der EU gibt. Nur gemeinsam haben die Europäer überhaupt eine Chance, ihren Wohlstand und ihr Sozialmodell zu verteidigen.

Ob es nun um eine europäische Börsensteuer oder um den gemeinsamen Staatsanwalt für den Kampf gegen den Terror geht: Fast alles auf der Agenda des französischen Präsidenten dürfte in anderen Hauptstädten zuerst einmal auf Skepsis stoßen. Dass Merkel nach den deutschen Wahlen geschwächt dasteht, ist für Macron allerdings das größte Problem. Der deutsch-französische Motor wird nicht so schnell in Gang kommen, wie es sich der Präsident in Paris wohl erhofft hat. Am Ende könnte Macron als einsamer Rufer in der Wüste dastehen.“

De Telegraaf (Amsterdam):

„Macron wollte seine Pläne unterbreiten bevor Merkel einen Koalitionsvertrag mit ihren Partnern geschlossen hat, zu denen auch die liberale FDP gehört, die wenig von seinen richtungsweisenden Ideen halten dürfte. Über die Währungsunion sagte Macron wenig Neues. Der französische Präsident will noch immer einen Finanzminister, ein Parlament und ein Budget für die Eurozone.

Von Letzterem halten Merkel und die FDP ganz und gar nichts, vor allem weil die Schatzkiste – nach Macrons Vorstellungen – durch eine europäische Steuer gefüllt werden muss. Aber das Staatsoberhaupt reichte Deutschland auch die Hand: Der Transfer der aufgelaufenen Schulden anderer Euroländer ist für ihn keine Zwangsläufigkeit. Auch will er Deutschland bei der Betreuung und Ausbildung von Flüchtlingen unterstützen. So schaffte sich der französische Präsident etwas Verhandlungsspielraum für seine weitreichenden Pläne, für die es in Deutschland stets weniger Unterstützung gibt.“

Times (London):

„Mit dieser Rede sollte eigentlich eine günstige Gelegenheit in der europäischen Geschichte genutzt werden. Macron hatte gehofft, sie halten zu können, nachdem die Führer der beiden wichtigsten Volkswirtschaften der EU mit frischen Mandaten ausgestattet wurden, um das europäische Projekt gut ein Jahr nach dem Brexit-Votum mit neuem Leben zu erfüllen. Doch die Bundestagswahl hat dieses Vorhaben torpediert. Die Wähler haben Angela Merkel dafür abgestraft, dass sie so viele Migranten aus dem Nahen Osten willkommen geheißen hat, und sie haben zum ersten Mal in rund 60 Jahren eine Rechtsaußen-Partei im Bundestag installiert. (...)

Macron ist mit den Worten zitiert worden, er sei ‚tot‘, falls Merkel eine Koalition mit der FDP eingehe. Doch nun wird erwartet, dass die Kanzlerin genau das tut. Es gab schon immer eine Kluft zwischen den französischen und den deutschen Vorstellungen von der fiskalischen Konsolidierung Europas. Sollte Merkel eine Koalition mit der FDP und den Grünen eingehen, dürfte sich diese Kluft eher vergrößern als verkleinern. Die Herausforderung für beide Führer besteht darin, dennoch die Schwungkraft für EU-Reformen zu bewahren.“

Gazeta Wyborcza (Warschau):

„Der französische Präsident Emmanuel Macron gehört zu den Verlierern der deutschen Wahlen vom Sonntag. Die von ihm postulierte schnellere Integration der EU, vor allem der Eurozone, wäre selbst dann schwierig, wenn Deutschland weiter von der Großen Koalition aus Christ- und Sozialdemokraten regiert würde. Doch Angela Merkel strebt eine neue Regierung mit den Liberalen der FDP an. Deren Anführer haben im Wahlkampf Macrons Schlüsselideen für ein gemeinsames Budget der Eurozone abgelehnt. Sie befürchten, dass eine derartige separate Kasse eine zu großzügige Unterstützung schwächelnder Euroländer wäre, was den Deutschen nach zusätzlichen Ausgaben für das Funktionieren der EU riecht. (...)

Liberation (Paris):

„Der Präsident hat am Dienstag Besonnenheit und Mut für Europa heraufbeschworen. Ohne eine rasche Wiederbelebung droht die EU den Angriffen nationalistischer Populisten zum Opfer zu fallen. Ohne ehrgeiziges Projekt werden sich die Bürger jeden Tag ein wenig mehr von Europa abwenden. Macron hat deshalb Recht, einen weiten Horizont aufzuzeigen, auch wenn viele europäische Regierungen gerade im Morast der Tagespolitik herumstochern. Ein Europa der Verteidigung, der Einwanderung, des Kampfes gegen den Terrorismus, und vor allem ein sozialeres und entschlosseneres Europa, das mehr Schutz bietet: Es gibt keine andere Rettung für diesen völlig orientierungslosen Kontinent.“

La Republique des Pyrenees (Tarbes):

„Er (Marcon) zwingt vor allem Angela Merkel dazu, sich zu seinen Ideen zu positionieren (...). Ist das genug, um Europa wieder zum Laufen zu bringen? Die Zukunft wird es zeigen, aber die jüngste Vergangenheit hat gelehrt, dass Europa gegenüber populistischen Nationalisten von rechts und links weiterhin attraktiver ist als man denkt (...). Sollte er es schaffen, auch nur einen Teil seiner Vorschläge umzusetzen, wäre das bereits ein wichtiger Fortschritt in einem stillstehenden Europa.“