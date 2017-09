Barcelona/Madrid – Pyjamaparties, Kinovorführungen, Elternabende, gemeinsames Paella-Kochen, Fußballturniere für Väter, Spieleabende für Schüler: Eltern- und Schülerverbände lassen sich seit Freitag eine Menge Gründe und Aktivitäten einfallen, um Kataloniens Schulen, die am Sonntag als Wahllokale für das illegale Unabhängigkeitsreferendum dienen sollen, besetzt zu halten.

Auch Nachbarschaftsverbände benutzen in diesem Sinne zahlreiche Gemeindegebäude für „soziale Aktivitäten“. Denn Schulen und öffentliche Gemeindegebäude sollen ab heute, Samstag, wie von der Justiz angeordnet von der katalanischen Regionalpolizei (Mossos d‘Esquadra) weiträumig abgesperrt werden, damit nicht gewählt werden kann. Koordiniert wurden die Eltern-, Schüler- und Nachbarschaftsverbände von Kataloniens separatistischen Bürgerbewegungen ANC und Omnium.

„Illegaler Staatsstreich“

Das spanische Verfassungsgericht hat das geplante Unabhängigkeitsreferendum, das gegen den Willen der Madrider Zentralregierung stattfinden soll, als verfassungswidrig suspendiert. Die Vorbereitung wie die Durchführung ist illegal. Madrid hat bereits 26.000 Polizisten im Einsatz, um den Volksentscheid über eine mögliche Abspaltung Spaniens wirtschaftsstärkster Region am Sonntag zu unterbinden.

Damit die Schulleiter wegen der Bereitstellung der Schulen als Wahllokale nicht von der Justiz belangt werden können, entzog ihnen Kataloniens Kulturministerin Clara Ponsati für den Sonntag die Verantwortung der Schulen. Unterdessen rief Spaniens Zentralregierung die 5,5 Millionen wahlberechtigten Katalanen auf, nicht an diesem „illegalen Staatsstreich“ teilzunehmen. Das spanische Datenschutzamt erinnerte alle Personen, die an den Wahltischen helfen wollen, zudem daran, dass sie bei einem verbotenen Referendum mitmachen und mit einem Bußgeld von bis zu 300.000 Euro dafür belangt werden können.

Wie und ob das Referendum stattfinden wird, ist die große Frage. Die spanische Polizei konfiszierte bereits im Vorfeld Millionen von Stimmzetteln. Doch Kataloniens stellvertretender Regierungschef Oriol Junqueras erklärte gestern bei der Vorstellung der bisher versteckten 6249 Low Cost-Wahlurnen aus China, die Regierung verfüge über „Alternativpläne“, damit alle Katalanen, die abstimmen möchten, auch wählen können. Welche das sind, wollte er aus „logischen Gründen“ nicht verraten, um der spanischen Zentralregierung und der Polizei immer einen Schritt voraus zu sein. „Was wir derzeit in Katalonien erleben, ist ein regelrechtes Katz-und-Maus Spiel“, erklärt der katalanische Politologe Oriol Bartomeus im APA-Gespräch.

Aufruf zu friedlichem Protest

Unterdessen animierte Kataloniens separatistischer Ministerpräsident Carles Puigdemont auf der Abschlussveranstaltung der Referendumskampagne in Barcelona am Freitagabend alle Katalanen, in Massen abzustimmen. „Am Sonntag haben wir ein Treffen mit der Zukunft und ab Montag werden wir mit festem Schritt vorangehen“, so Puigdemont vor 70.000 Menschen am Montjuic-Berg, als stände der Sieg der Unabhängigkeitsbefürworter bereits fest. Dabei haben die Separatisten laut jüngsten Schätzungen mit 44 Prozent nicht einmal eine Mehrheit.

Jordi Sanchez, Vorsitzender der separatistischen Bürgerbewegung ANC, rief hingegen erneut alle Mitglieder und Katalanen, die wählen wollen, auf, „friedlich“ gegen die Polizeiaktionen zu protestieren. Doch große Probleme brauchen sie von der katalanischen Regionalpolizei nicht erwarten. Josep Lluis Trapero, Chef der Mossos und bekennender Separatist, verbot seinen knapp 16.000 Beamten, am Sonntag „Gewalt“ anzuwenden, um die Menschen am Wählen zu hindern.

Es dürften nur „friedliche Mittel“ eingesetzt werden, um die Situation nicht ausufern zu lassen. Aus diesem Grund bereitet Spaniens Innenministerium die paramilitärische Guardia Civil bereits vor, einzuschreiten, sollten die Mossos d‘Esquadra nicht die Entscheidung des Verfassungsgerichts umsetzen. Die Nerven liegen blank. In Madrid wie in Barcelona. König Felipe hat bereits für nächste Woche alle Termine streichen lassen, um die Geschehnisse in Katalonien in den kommenden Tagen verfolgen zu können. (APA)