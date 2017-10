Berlin – Gegen den Kandidaten der rechtspopulistischen Partei AfD für den Posten des deutschen Bundestagsvizepräsidenten formiert sich heftiger Widerstand: Führende Politiker der Fraktionen von SPD, FDP, Grünen und Linkspartei signalisierten, den von der rechtspopulistischen Partei nominierten Albrecht Glaser nicht zu wählen.

Zur Begründung verwiesen sie in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ auf Äußerungen Glasers, in denen er die Religionsfreiheit für Muslime in Abrede gestellt hatte. In der Geschäftsordnung des Bundestages ist festgelegt, dass jede Fraktion mindestens einen Stellvertreterposten im Präsidium bekommt. Allerdings kann die AfD nicht alleine entscheiden, wer die Funktion übernimmt – alle Vizepräsidenten müssen mit Mehrheit gewählt werden. Sollten die Fraktion von SPD, FDP, Grünen und Linkspartei geschlossen gegen Glaser stimmen, würde der AfD-Politiker nicht die nötige Mindeststimmenzahl von 355 Abgeordneten erhalten.

Die Bundestagsfraktion der Alternative für Deutschland (AfD) hatte Glaser am vergangenen Mittwoch als ihren Vertreter im Bundestagspräsidium nominiert. Der frühere CDU-Kommunalpolitiker war für die AfD bereits als Kandidat für die Bundespräsidentenwahl im Februar angetreten. Der 75-Jährige hatte den Islam in verschiedenen Interviews als politische Ideologie bezeichnet, die für sich die im Grundgesetz verankerte Religionsfreiheit nicht in Anspruch nehmen könne.

Grünen-Chef Cem Özdemir sagte der „FAZ“, er könne Glaser nicht wählen. „Wer die Religionsfreiheit infrage stellt, hat sich disqualifiziert.“ Ein geeigneter Kandidat für den Parlamentsposten müsse sich klar zur Verfassung bekennen. Auch die FDP signalisierte Ablehnung. Glaser stehe für eine Reihe von Positionen, „die eine Zumutung für mich darstellen“, sagte Parlamentsgeschäftsführer Marco Buschmann. Die Fraktionen seien gehalten, Kandidaten vorzuschlagen, die mehrheitsfähig sind.

Aus der Fraktion der Linken hieß es ebenfalls, Glaser könne nicht mit Unterstützung rechnen. SPD-Parlamentsgeschäftsführer Carsten Schneider sagte, potenzielle Kandidaten für das Amt des Vizepräsidenten müssten „natürlich auf dem Boden des Grundgesetzes stehen und insbesondere die Grundrechte respektieren“. Die Führung der CDU-Fraktion wollte sich gegenüber der „FAZ“ zu der Personalie nicht äußern.

Der AfD-Fraktionsvorsitzende Alexander Gauland bezeichnete die Vorwürfe gegen Glaser in der „FAZ“ als absurd. „Selbstverständlich stehen wir hinter Herrn Glaser als Kandidaten“, sagte Gauland.

Diskutiert wurde in den Fraktionen zudem, inwieweit AfD-Abgeordnete in sicherheitsrelevanten Gremien des Bundestages akzeptieren werden sollen. Dazu zählen vor allem das Parlamentarische Kontrollgremium (PKGr), das die Geheimdienste beaufsichtigt, und die G10-Kommission, die Überwachungsmaßnahmen genehmigen muss. Schäuble: „Gute und pro-europäische“ Jamaika-Koalition

Der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble rechnet fest mit einer „Jamaika“-Koalition seiner CDU mit der liberalen FDP und den Grünen. Schäuble sagte am Montag in Paris, er sei „ganz überzeugt“, dass die drei Parteien eine Regierung bilden würden. „Das wird ein bisschen Zeit brauchen, aber es wird eine sehr gute und auch pro-europäische Regierung sein, da habe ich keinen Zweifel“, sagte er.

Schäuble äußerte sich nach einem Treffen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron im Elysee-Palast. Macron habe ihn zur Lage nach den Bundestagswahlen gefragt, sagte Schäuble deutschen Medienvertretern. „Natürlich hat er mich auch gefragt, warum ich nicht mehr Finanzminister sein möchte, und ich habe ihm erklärt, dass acht Jahre eine lange Zeit sind, dass ich aber in der deutschen Politik bleibe.“ Er habe sich schon vor der Wahl entschieden, „es nicht mehr zu machen“. Der 75-Jährige soll in Berlin neuer Bundestagspräsident werden.

Im Hinblick auf Macrons Pläne für einen weitreichenden Umbau der EU sprach Schäuble von einen richtigen Ansatz. „Ich gehöre ja auch zu denen, die in Europa immer darauf drängen, dass wir schneller vorangehen.“

Am Nachmittag sollte Schäuble als ausländisches Ehrenmitglied in die Akademie der Moralischen und Politischen Wissenschaften aufgenommen werden. Die Gelehrtengesellschaft würdigt damit Schäubles Engagement für die deutsch-französische Zusammenarbeit und die europäische Einigung. (APA/AFP/dpa)