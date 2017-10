Barcelona/Madrid – Der aus Protest gegen Polizeigewalt initiierte Generalstreik in Katalonien hat am Dienstag große Teile der Region in Nordostspanien lahmgelegt. Am Ausstand beteiligten sich unter anderem Hafenarbeiter, Verkehrsbetriebe, Universitäten und Museen. Beim FC Barcelona fiel das Training aus, auch das Personal der Sagrada Familia, der berühmten Basilika in der Regionalhauptstadt legte die Arbeit nieder.

Bereits in der Früh blockierten Demonstranten Straßen und Autobahnen. Auf der Autobahn Richtung Frankreich stellten zwei Jugendliche einen Klapptisch auf und spielten Schach. Zu dem Aktionstag hatten dutzende Gewerkschaften und andere Organisationen aufgerufen.

Zehntausende Menschen auf den Straßen

Zehntausende Menschen folgten auch dem Aufruf zu Protesten gegen die Polizeigewalt während des Unabhängigkeitsreferendums. In Barcelona sei der Universitätsplatz zum Bersten voll, berichteten Augenzeugen am Dienstag. Auch in Girona fanden sich Berichten zufolge mehr als 30.000 Menschen ein. In der ganzen Stadt protestierten vor Schulen und Universitätsgebäuden zigtausende Studenten, Schüler und andere Bürger. Sie riefen Slogans wie: „Besatzungsmacht! Raus aus unserem Land!“.

Zu den Kundgebungen und einem Generalstreik hatten mehrere Gewerkschaften und andere Organisationen aufgerufen. Etwa 2.000 Menschen demonstrierten in Barcelona vor dem Gebäude der in Spanien regierenden konservativen Volkspartei PP. Die PP sei schuld an der Polizeigewalt während des Unabhängigkeitsreferendums vom Sonntag mit fast 900 Verletzten, zitierte die Nachrichtenagentur Europa Press am Dienstag Teilnehmer.

Kataloniens Regierungschef Carles Puigdemont forderte die Demonstranten auf, friedlich zu protestieren. „Heute ist ein Tag des demokratischen, staatsbürgerlichen und würdigen Protests“, schrieb Puigdemont im Kurznachrichtendienst Twitter. „Lasst euch nicht durch Provokationen aufregen. Die Welt hat es gesehen: Wir sind friedliche Menschen“, fügte er hinzu.

Spanische Polizei setzte auf Gewalt

Die spanische Polizei war am Sonntag mit massiver Gewalt gegen das vom Verfassungsgericht als rechtswidrig eingestufte Referendum über die Unabhängigkeit Kataloniens vorgegangen. Polizisten schlossen Wahllokale, beschlagnahmten Abstimmungsunterlagen und hinderten Menschen mit Schlagstöcken und Gummigeschoßen an der Stimmabgabe.

Nach Angaben der katalanischen Gesundheitsbehörden mussten sich mehr als 840 Menschen wegen der Polizeieinsätze medizinisch behandeln lassen. Ein Mensch erlitt demnach eine schwere Augenverletzung. In Lleida habe zudem ein Mann während eines Polizeieinsatzes einen Herzinfarkt bekommen. Laut spanischem Innenministerium mussten auch 33 Polizisten medizinisch behandelt werden.

In den vergangenen Tagen hatte es in Katalonien bereits zahlreiche Proteste gegen die Polizei gegeben – unter anderem vor den Hotels, in denen die aus Madrid entsandten Beamten untergebracht sind. Hotels in den Küstenorten Calella und Pineda de Mar warfen sogar Hunderte von Polizisten hinaus. 90 Prozent der Wähler in Katalonien stimmten der Regionalregierung zufolge für die Loslösung der Region vom spanischen Königreich. Die Beteiligung lag jedoch nur bei 42 Prozent. Laut Umfragen – sie wurden jedoch vor den Ereignissen am Wochenende durchgeführt – haben die Unabhängigkeitsbefürworter mit knapp 44 Prozent keine Mehrheit in der Region.

Regierung beklagt „Verfolgung“ von Polizisten

Spaniens Regierung prangerte eine „Verfolgung“ von Staatspolizisten durch Separatisten in der nach Unabhängigkeit strebenden Region Katalonien an. Innenminister Juan Ignacio Zoido sagte am Dienstag, man werde „alles Nötige unternehmen“, um die „Verfolgung zu stoppen“. Zoido hatte zuvor eine Dringlichkeitssitzung mit den Chefs der Polizei-Einheiten Guardia Civil und Policia Nacional abgehalten.

Danach hatte er sich auch mit Ministerpräsident Mariano Rajoy beraten. Auch die stellvertretende Ministerpräsidentin Soraya Saenz de Santamaria kritisierte am Dienstag die Demonstrationen gegen die Polizei in Katalonien und gab den separatistischen Politikern der Region die Schuld. „Wir werden mafiöses Verhalten der Gemeinden in Katalonien nicht tolerieren“, sagte sie in Madrid vor Journalisten.

Große Gegendemo am Sonntag geplant

Gegner einer Unabhängigkeit kündigten für den kommenden Sonntag eine große Demonstration gegen die Abspaltung der Region von Spanien an. Es gehe darum, „Basta“ zu dem ganzen Prozess zu sagen und wieder „die Vernunft zurückzugewinnen“, erklärte Alex Ramos, der Vizepräsident der zivilen Organisation Societat Civil Catalana (SCC), laut der Nachrichtenagentur Europa Press in einem TV-Interview.

Die Lage rund um die Ereignisse in Katalonien bereite „große Sorge“, erklärte der ÖVP-Delegationsleiter Othmar Karas am Dienstag im EU-Parlament in Straßburg. Er forderte den spanischen König auf, zu vermitteln, da es um die Einheit des Landes gehe. Der SPÖ-Europaabgeordnete Eugen Freund verlangte eine Vermittlung der EU und die NEOS-Mandatarin Angelika Mlinar von Angela Merkel.

Karas erklärte, er hoffe, dass es möglichst rasch zu einem runden Tisch in Spanien kommt. Der König „sollte sich aus seiner Deckung hervorbewegen“. Insgesamt handle es sich um eine sehr heikle Situation und notwendig seien sensible Ratschläge. Jedenfalls hätte auf der einen Seite das Referendum nicht stattfinden dürfen, weil es illegal war. Deshalb dürfe „nicht wieder Ursache für Gewalt und Rechtsverletzung verdreht werden, wie das hier geschieht“. Es sei aber nicht nur eine innerspanische Angelegenheit, sondern habe Auswirkungen auf die EU. Die Gesprächskanäle müssten zu beiden Seiten aufrecht erhalten werden.

EVP-Chef: Regierung verteidigt Rechtsstaat

Weniger ausgewogen war die Reaktion des Chefs der christdemokratischen EVP-Fraktion im Europaparlament, Manfred Weber rechtfertigte den Einsatz der spanischen Staatspolizei beim Unabhängigkeitsreferendum. Der spanische Ministerpräsident „Mariano Rajoy verteidigt den Rechtsstaat“, sagte der CSU-Politiker am Dienstag in Straßburg. „Wenn wir zulassen, dass man durch Massendemonstrationen eine Verfassung ändern kann, dann riskieren wir sehr viel in der Europäischen Union.“

Die SPÖ-Delegationsleiterin Evelyn Regner unterstrich, dass Gewalt keine Lösung sein könne. „Was da passiert ist, war absolut untragbar“, verwies sie auf die Zentralregierung Spaniens unter Ministerpräsident Mariano Rajoy. Natürlich müsse es Respekt für die Verfassung und den Rechtsstaat geben, aber „Gewalt ist trotzdem keine Lösung. Was hier passiert ist, war das Worst-Case-Szenario und die Regierung Rajoy hat nationalistisch und unsensibel reagiert“, wobei sie auf der anderen Seite die „Dickköpfigkeit“ des katalanischen Regierungschefs ebenfalls kritisierte.

Mlinar sah ebenfalls eine komplizierte Lage. „Wir verlangen, dass sich beide Seiten an den Verhandlungstisch setzen. Aber es schaut im Moment nicht gut aus. Da sind zwei Akteure, die nicht miteinander reden können“. Das Problem sei, dass Rajoy politisch überleben wolle und Carles Puigdemont politisch nun gestärkt sei. Sie forderte vor allem die Parteifamilie von Rajoy und damit die deutsche Kanzlerin Angela Merkel sowie EU-Ratspräsident Donald Tusk auf, sich einzumischen und zu sagen, „Freunde so geht das nicht“.

Der tschechische Präsident Milos Zeman erwartet wachsende weitere Abspaltungstendenzen Europa. „Wir sehen den Beginn einer schrittweisen Regionalisierung Europas“, sagte Zeman am Dienstag bei einer Diskussion mit Regionalpolitikern in Nordböhmen. Er erwarte, dass sich nun auch Schottland erneut bemühen werde, Großbritannien zu verlassen. „Es ist sehr wahrscheinlich, dass Schottland diesmal Großbritannien verlassen und in die EU eintreten will“, meinte der tschechische Präsident. Außerdem gebe es Padanien in Norditalien, wo eine starke separatistische Bewegung entstanden sei, so Zeman.