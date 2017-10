Von Reinhard Fellner

Innsbruck – Der in Wien lebende Datenschützer Max Schrems ist weltweit bekannt. Obwohl er seine Jus-Dissertation noch gar nicht begonnen hat, legte sich der junge Jurist in einem Kampf frei nach „David gegen Goliath“ nämlich mit dem US-Konzern Face­book an. 2015 holte er dann den für einen Einzelbürger nur schwer erreichbaren Erfolg: Der Europäische Gerichtshof (­EuGH) kippte das Safe-Harbour-Abkommen mit den USA. Zuvor hatte Schrems nach den Enthüllungen des CIA-Mitarbeiters Edward Snowden bei der irischen Datenschutzkommission angezeigt, dass Geheimdienste wie CIA oder NSA auf US-Servern ungehindert auf persönliche Daten aus dem EU-Raum zugreifen können. Über eine Sammelklage gegen Facebook verhandelt der EuGH am 7. November. Obsiegt Schrems, hätte der Österreicher „eine europäische Sammelklage erfunden“.

Der Innsbrucker Anwälte-Doyen Ivo Greiter kennt Schrems seit 2014 und ist von diesem „zutiefst beeindruckt“, wie Greiter Donnerstagabend beim Vortrag „Schrems vs. Facebook“ zugestand. Zu Beginn outete sich Schrems aber nicht als Technologie-Gegner: „Nein, ich habe mein Smartphone, bin bei Twitter und habe einen Facebook-Account. Ich finde die Technologie cool, aber der Missbrauch muss verhindert werden.“ So finde gerade eine undurchdringliche Vernetzung unserer Daten statt. „Facebook weiß alles über uns. Auch gelöschte Dateien landen für immer in der Cloud und sind auf ewig abgespeichert.“ Nicht nur im Konsumbereich ist der Mensch über Amazon & Co. schon gläsern, sondern auch seine politischen oder sexuellen Einstellungen betreffend – wenn man auf Netzwerken kommuniziert. Ein von Schrems angefordertes Facebook-Protokoll gab Aufschluss. So wusste Facebook über einen Chat mit einer politisch gleichgesinnten Freundin letztlich, wem Schrems seine Vorzugsstimme gegeben hatte.

Bei der Nutzung von Kundendaten gebe es unterschiedliche Unternehmenskulturen. Diese sei bei Google und Android sicher anders als beispielsweise bei Apple oder Microsoft. Schrems: „Generell besteht immer Gefahr für Datenmissbrauch, wenn Dienste kostenlos angeboten werden. Irgendwo muss das Geld ja verdient werden. Apple verdient sich schon mit den iPhones dumm und dämlich, da ist der Fokus dann nicht so auf den Kundendaten.“ So könne man beispielsweise seine Daten auch auf die Cloud von Microsoft Deutschland einspielen: „Microsoft hat da keinen Zugriff auf die Daten, die verwaltet die Deutsche Telekom nach EU-Recht!“

In den USA mache sich zudem ein neues Denken breit: „Im Silicon Valley propagiert man „One fits for all“-Entwicklungen. Dort setzt man voraus, dass die US-Lösung auf der ganzen Welt funktionieren muss.“