Fragen und Antworten

Unabhängigkeit vertagt: Wie geht es jetzt weiter mit Katalonien?

Unabhängigkeit von Spanien, wenn auch nicht sofort. So will es die katalanische Regierung. Sie stützt sich auf ein umstrittenes Referendum, will sich mit dessen Umsetzung aber doch noch etwas Zeit lassen. Die Regierung in Madrid hat nun den Druck erhöht.