Barcelona/Madrid – In Spanien läuft am Montag das Ultimatum für die katalanische Regionalregierung ab. Nach einer Frist aus Madrid muss Regionalpräsident Carles Puigdemont bis um 10 Uhr die Frage beantworten, ob er am 10. Oktober die Unabhängigkeit Kataloniens erklärt hat oder nicht. Der spanische Regierungschef Mariano Rajoy hatte mit dem Ultimatum den Druck auf die katalanische Regionalregierung massiv erhöht.

Bei einem von der spanischen Justiz als rechtswidrig eingestuften Referendum in Katalonien hatten sich am 1. Oktober 90 Prozent für eine Abspaltung der Region ausgesprochen; die Wahlbeteiligung lag bei 43 Prozent. Am 10. Oktober unterzeichnete Puigdemont dann eine Unabhängigkeitserklärung, setzte diese aber umgehend wieder aus. Damit wollte er nach eigenen Worten einen „Dialog“ mit der Zentralregierung anstoßen.

Entzug der Autonomierechte droht

Die spanische Regierung reagierte unnachgiebig und setzte Puidgemont stattdessen das Ultimatum. Bei einem „Ja“ soll Puigdemont nochmals Zeit bis Donnerstag bekommen, um diese Entscheidung für die Unabhängigkeit rückgängig zu machen. Andernfalls droht die Regierung in Madrid mit dem Entzug der katalanischen Autonomierechte nach Artikel 155 der spanischen Verfassung.

Thema des von Puigdemont vorgeschlagenen „Dialogs“ mit Madrid könne nur Kataloniens Unabhängigkeit sein, sagte der Vize-Chef der Regionalregierung, Oriol Junqueras, am Samstag. Die katalanische Regierung habe die „unmissverständliche Verpflichtung, das Mandat vom 1. Oktober zu erfüllen“, erklärte der Vorsitzende der katalanischen Republikanischen Linkspartei (ERC).

Einen Tag vor Ablauf des Ultimatums reagierte Puigdemont zunächst mit der Ablehnung von Gewalt. „Ich bekräftige unsere Verpflichtung zum Frieden, zum Bürgersinn und zur Gelassenheit, aber auch zur Entschlossenheit und zur Demokratie“, sagte er am Sonntag bei einer Veranstaltung in Barcelona.

Widersprüchliche Antwort erwartet

Nach Medienberichten erwägt Puigdemont, als Antwort auf das Ultimatum Madrids eine schriftliche Fassung seiner Rede zu schicken. Spaniens Innenminister Juan Ignacio Zoido erklärte, er erwarte erneut eine „widersprüchliche“ Antwort aus Barcelona. Wenn dies der Fall sei, werde Madrid davon ausgehen, dass die Regionalregierung in Barcelona keinen Dialog führen wolle und „notwendige Maßnahmen“ ergreifen. Als „widersprüchliche“ oder „ausweichende“ Antwort werde auch die Möglichkeit betrachtet, dass Puigdemont die ihm gestellte Frage verneint, gleichzeitig aber regionale Neuwahlen ausruft, die als „verfassunggebend“ bezeichnet werden.

Die Anwendung von Artikel 155 wäre eine Premiere in der Geschichte Spaniens. Der Artikel erlaubt der Regierung alle „notwendigen Maßnahmen“, um eine Region zur Erfüllung ihrer verfassungsmäßigen und gesetzlichen Verpflichtungen zu zwingen oder das Allgemeininteresse Spaniens zu schützen.

Puigdemont war zuletzt von verschiedenen Seiten unter Druck geraten. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hatte am Freitag vor einer Unabhängigkeit Kataloniens gewarnt und eine Vermittlerrolle der EU in dem Streit abgelehnt. Die an der katalanischen Regierungskoalition beteiligte Linkspartei CUP fordert den Regionalpräsidenten hingegen auf, die Unabhängigkeitserklärung in Kraft zu setzen.

Abspaltung weiter vorantreiben

Linksgerichtete Vertreter der katalanischen Regionalregierung riefen Puigdemont indes auf, trotz aller Warnungen die Abspaltung von Spanien konsequent zu Ende zu führen. Der Chef der linken Partei ERC, die zum Regierungsbündnis Junts pel Si (Gemeinsam fürs Ja) gehört, Oriol Junqueras, rief Puigdemont auf, als Antwort auf das Ultimatum die Unabhängigkeit zu erklären. „Wir werden das Mandat vom 1. Oktober befolgen“, sagte er in Barcelona.

Der stellvertretende katalanische Regierungschef Junqueras bezog sich dabei auf das umstrittene Referendum, das Barcelona trotz Verbots durch das Verfassungsgericht und gegen den Willen Madrids vor knapp zwei Wochen abgehalten hat. Rund 90 Prozent hatten für eine Abspaltung gestimmt. Die Wahlbeteiligung lag allerdings nur bei etwas mehr als 40 Prozent.

Auch die linksradikale Partei CUP im katalanischen Parlament bestand am Samstag darauf, dass Puigdemont die Unabhängigkeit ausrufen müsse. „Wir bitten darum, dass am Montag die Antwort auf die Anforderungen von Rajoy die Ausrufung der katalanischen Republik ist“, sagte CUP-Sprecherin Nuria Gibert. Ihre Partei rufe zu Kundgebungen in der kommenden Woche auf. Die CUP toleriert die Minderheitsregierung von Puigdemont, die aus einen Vier-Parteien-Bündnis zusammengesetzt ist.

Politische Beobachter glauben, Puigdemont habe wegen der geringen internationalen Unterstützung für eine Abspaltung Kataloniens und der Abwanderung von Firmen zuletzt Zweifel bekommen, ob er die Unabhängigkeit ausrufen solle. Der 54-jährige liberale Politiker rief Madrid zuletzt mehrfach zum Dialog auf. (APA/AFP/dpa/Reuters)