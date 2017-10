Berlin – Der Rechtsruck bei der Nationalratswahl lässt in Deutschland die mit einem Kompromiss in der Flüchtlingsfrage nur oberflächlich beigelegte Kursdebatte innerhalb der regierenden Unionsparteien wieder aufflammen. Während Vertreter von CSU, Junger Union und des Wirtschaftsflügels am Montag eine Kurskorrektur nach rechts forderten, strichen CDU-Spitzenpolitiker die Unterschiede zu Österreich hervor.

Dobrindt sieht „Auftrag für Deutschland“

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt wertete den Erfolg von ÖVP und FPÖ als Zeichen, „dass Wahlen Mitte-rechts gewonnen werden können. Das ist mehrheitsfähig, und das ist auch ein Auftrag für Deutschland.“ Auch der Wirtschaftsflügel der Union forderte Bundeskanzlerin Angela Merkel auf, Konsequenzen aus dem Wahlausgang im Nachbarland zu ziehen. „Viele Menschen sehnen sich nach einer Politik, die den Blick wieder mehr nach innen richtet und für Ordnung und Sicherheit im eigenen Land sorgt“, sagte der Chef der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU/CSU, Carsten Linnemann, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Das gilt auch für Deutschland.“

Linnemann sagte, der Wahlausgang in Österreich bestätige einen Trend: „Das politische Koordinatensystem in der EU verschiebt sich, die Flüchtlingskrise hat tiefe Spuren hinterlassen.“ Die Union sei „also gut beraten, sich wieder auf ihre Kernkompetenzen zu besinnen, zum Beispiel im Bereich der inneren Sicherheit“.

„Die Menschen in Österreich wollten frischen Wind, neue Köpfe und Klartext“, sagte der Chef der „Jungen Union“, Paul Ziemiak, der jüngst eine „personelle Neuaufstellung“ der Union gefordert hatte. Ziemiak lobte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur den „innovativen Wahlkampf“ seines „Freundes“ und ehemaligen JVP-Chefs Sebastian Kurz. Mit Blick auf die Lage in Deutschland zeige das starke FPÖ-Ergebnis, „dass es großer Anstrengung bedarf, die AfD inhaltlich zu stellen. Wir müssen das ernst nehmen“, verlangte der Bundestagsabgeordnete.

CDU-Politiker betonen Unterschiede zu Österreich

Dagegen warnte der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) die Union davor, auf den rechtspopulistischen Kurs von ÖVP-Chef Kurz einzuschwenken. Das wäre „schlicht das falsche Signal“, sagte er am Montag in Berlin. „Auch diejenigen in der Union, die jetzt über einen konservativeren Kurs reden, die schreiben Papiere, die hören sich alle gut an. Aber was heißt das für die faktische Politik? Die Menschen wollen Probleme gelöst haben.“ Die CDU könne Menschen, die keine Flüchtlinge in Deutschland aufnehmen wollten, keine politische Heimat geben. Sie könne aber Menschen zurückholen, die sich Sorgen um Deutschland machten.

Günthers Kollege aus Sachsen-Anhalt, Reiner Haseloff (CDU), äußerte sich ähnlich. „Österreich ist ein völlig anderes Thema“, sagte der Ministerpräsident am Montag vor einer Sitzung des CDU-Präsidiums in Berlin. Das Land habe die Herausforderungen der Migration besonders verspürt. „Das ist sicherlich auch Abbild des gestrigen Wahlergebnisses.“

Auch EU-Kommissar Günther Oettinger strich die Unterschiede zwischen beiden Ländern hervor. „Das ist mit Deutschland schwer vergleichbar“, sagte der CDU-Politiker am Montag in Berlin der Deutschen Presse-Agentur auf eine Frage nach Österreich. „Ich glaube, dass die CDU eine Partei der Mitte war, ist und bleiben sollte.“ Er erwarte aber, dass Kurz einen „proeuropäischen Kurs der Mitte zur Regierungslinie“ machen werde.

AfD lobt Kurz

Lob für Kurz kam auch vom Fraktionschef der rechtspopulistischen AfD, Alexander Gauland. Die AfD habe zwar „eine gewisse Verbindung“ zur FPÖ, sagte Gauland am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Doch auch Kurz habe als Außenminister durch Entscheidungen in der Migrationsfrage deutlich gemacht, dass Österreich „ein Bollwerk gegen eine Masseninvasion fremder Menschen ist“. Die frühere AfD-Chefin Frauke Petry bezeichnete Kurz als „politisches Ausnahmetalent“ und „Senkrechtstarter“ und freute sich darüber, „dass Österreich jetzt eine sehr starke konservativ-bürgerliche Mehrheit hat“.

Die FDP äußerte indes die Befürchtung, dass der Ausgang der Nationalratswahl die Jamaika-Sondierungsgespräche in Deutschland komplizierter machen könnte. Er befürchte, dass insbesondere die CSU „völlig falsche Schlüsse“, sagte FDP-Vizechef Wolfgang Kubicki im ARD-Morgenmagazin. Die Flüchtlings- und Migrationspolitik sei nämlich jetzt schon eine der „größten Hürden“ in den Gesprächen.

Bedrückt über den Wahlausgang zeigte sich die Linke. . „Das Ergebnis ist katastrophal“, sagte Parteichef Bernd Riexinger der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Die konservative ÖVP habe im Wahlkampf Positionen der rechten FPÖ übernommen. „Wenn die zusammen mehr als 55 Prozent bekommen, muss es einen in hohem Maß besorgen“, sagte Riexinger. „Das zeigt, wohin es führt, wenn man lange Zeit Große Koalitionen macht.“