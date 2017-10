Berlin/Brüssel – Auf dem EU-Gipfel in Brüssel wird auch auf Betreiben der Bundesregierung über den weiteren Umgang mit der Türkei diskutiert. Hintergrund ist der innenpolitische Kurs von Präsident Recep Tayyip Erdogan, aber auch die Festnahme mehrerer Deutscher und anderer EU-Bürger unter dem Vorwurf des Terrorverdachts. Für ein Ende der Beitrittsverhandlungen wäre die Zustimmung der 28 EU-Regierungen nötig, die nach Ansicht der Bundesregierung nicht gegeben ist. Eine Aussetzung der Verhandlungen wäre mit Zweidrittelmehrheit möglich, die ebenfalls als unwahrscheinlich gilt.

Allerdings sei man sich einig, dass die Finanzhilfen an die Türkei überarbeitet werden müssten, hieß es in Regierungskreisen. Im Rahmen der Vorbeitrittshilfen stehen der Türkei 4,45 Milliarden Euro der EU zu. Der EU-Kommission zufolge wurden davon aber bis September erst 260 Millionen Euro ausgezahlt. Nun solle darauf geachtet werden, dass Geld nur noch in Bereiche fließe, in denen es Gruppen der türkischen Gesellschaft zugute kämen, die man als förderwürdig betrachte, hieß es. Auch das Thema wollen die Staats- und Regierungschefs in Brüssel besprechen. (APA/Reuters)