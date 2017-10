Prag – In Tschechien geht die Parlamentswahl am Samstagnachmittag zu Ende. Mehr als acht Millionen Tschechen waren noch bis 14.00 Uhr aufgerufen, ihre Stimme für eine von 30 Parteien und Bewegungen abzugeben. Der Milliardär und Chef der mitregierenden Protestbewegung ANO, Andrej Babis, gilt als Favorit.

Der 63-Jährige Ex-Finanzminister ist umstritten. Er gilt als populistisch und EU-skeptisch. So hatte er sich etwa nach der deutschen Bundestagswahl über den Erfolg der rechtspopulistischen AfD gefreut. Die AfD sei der wahre Wahlsieger in Deutschland, sagte Babis: „Sie konnten durch die Themen Flüchtlinge und Sicherheit deutlich an Stimmen gewinnen.“

Politologen weisen darauf hin, dass die EU-Skepsis von Babis möglicherweise vor allem Wahlkampfzwecken diene. Babis sei weniger Ideologe als Pragmatiker, sagte etwa die Politologin Vladimira Dvorakova. Schon allein aufgrund seiner Wirtschaftstätigkeit sei er an guten Beziehungen interessiert. Babis leitet den Agrar- und Nahrungsmittelkonzern Agrofert, ein Konglomerat aus rund 250 Firmen mit Aktivitäten in 18 Ländern, darunter Tschechien, die Slowakei, Ungarn und Deutschland. Zu Babis‘ Imperium gehören auch die Tageszeitungen „Mlada fronta Dnes“ und „Lidove noviny“, der beliebteste Radiosender „Impuls“ und einige Gratisblätter mit großer Auflage. Insgesamt beschäftigt Babis rund 34.000 Mitarbeiter.

Babis selbst erklärte am Freitag bei der Stimmabgabe in einem Vorort von Prag, dass die Wahl „bedeutsam für die Zukunft der Tschechischen Republik“ sei. „Wir wollen das korrupte Klientelsystem besiegen.“ Babis hatte sich zum Ziel gesetzt, das Land „wie eine Firma zu führen“.

Kritiker warnen vor dem Einfluss des Medienmoguls und größten privaten Arbeitgebers des Landes. Babis kumuliere „politische, wirtschaftliche und mediale Macht“, wie der sozialdemokratische Senator Jiri Dienstbier sagte. Dank der Kontrolle über wesentliche Medien schalte er demokratische Kontrollmechanismen aus. Auch Ex-Außenminister Karel Schwarzenberg sorgt sich um die Demokratie. Es bestehe die „Gefahr, dass ein Oligarch dieses Land beherrscht“ und das Land „zu einer politischen Division seines Konzerns macht“, sagte Schwarzenberg.

Zuletzt wurde Babis eines EU-Subventionsbetruges verdächtigt. Außerdem gab es Vorwürfe, er hätte vor der Wende mit der kommunistischen Geheimpolizei zusammengearbeitet. Babis wies die Anschuldigungen als gezielte Kampagne gegen ihn zurück.

Staatspräsident Milos Zeman kritisierte die Ermittlungen gegen Babis und signalisierte bereits seine Bereitschaft, ihn zum Ministerpräsidenten zu ernennen und mit der Regierungsbildung zu beauftragen. Spekuliert wird aber auch über eine Ersatzvariante, dass ein anderer ANO-Politiker zum Premier ernannt würde, etwa der Babis-loyale bisherige Vizepremier und Umweltminister Richard Brabec.

Der scheidende tschechische Ministerpräsident Bohuslav Sobotka betonte am Freitag bei seinem vermutlich letztem EU-Gipfel in Brüssel die Wichtigkeit der Europäischen Union für sein Land. Die EU-Mitgliedschaft sei „höchstprofitabel für Tschechien“, sagte der Sozialdemokrat und fügte im Hinblick auf die Zukunft hinzu: „Und deshalb brauchen wir eine geeinte EU“.

Die letzten Wählerumfragen deuteten darauf hin, dass die bisher stärkste Regierungskraft, die Sozialdemokraten (CSSD) weit abgeschlagen auf Platz zwei hinter der ANO-Partei landen werden. Die dritte Koalitionspartei, die proeuropäische christdemokratische Volkspartei (KDU-CSL) von Vizepremier Pavel Belobradek, liegt demnach bei etwa fünf Prozent – der Wahlhürde. Auch die europafreundliche bürgerliche TOP 09 von Karel Schwarzenberg (Ehrenvorsitzender) muss um den Einzug ins Abgeordnetenhaus bangen.

Einen Erfolg dürften die populistische und islamfeindliche Partei Freiheit und Direkte Demokratie (SPD) des Halbjapaners Tomio Okamura einfahren sowie die Piraten, die beide bei den jüngeren Tschechen beliebt sind. Die Kommunisten (KSCM) werden laut Umfragen viele Proteststimmen von unzufriedenen vor allem älteren Wählern gewinnen.

Obwohl die tschechische Wirtschaft floriert, kommt dieser Aufschwung im Lebensbereich der meisten Bürger nicht an. Tschechien erwirtschafte etwa 80 Prozent des durchschnittlichen Bruttosozialprodukts der EU, die Einkommen machten allerdings nur rund 40 Prozent aus, sagte Dvorakova. „Viele Menschen haben Arbeit, aber sind arm.“ Dabei läuft in Konjunktur in Tschechien auf Hochtouren. Analysten rechnen mit einem Wirtschaftswachstum von drei Prozent für das Jahr 2017, die Arbeitslosigkeit ist laut Eurostat mit einer Rate von 2,9 Prozent die niedrigste im EU-Raum.

Die Wahlen zum Abgeordnetenhaus finden in Tschechien traditionell an zwei Tagen statt. Die Wahllokale öffneten am Freitag um 14.00 und schlossen um 22.00 Uhr. Am Samstag wurde die Wahl von 8.00 Uhr bis 14.00 Uhr fortgesetzt. Dann beginnt die Stimmenauszählung. Es werden keine Exit Polls sofort nach Schließung der Wahllokale erwartet. Die ersten Ergebnisse werden erst im Verlauf des Samstagnachmittags oder -abends erwartet. Diese werden schon auf ausgezählten Wahlzettel basieren. (APA)