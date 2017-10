Von Petr Senk, APA

Prag – Vor vier Jahren überraschte er, als er seine damals bedeutungslose Bewegung ANO in wenigen Monaten und mithilfe von Gratis-Krapfen in der Prager U-Bahn zur zweitstärksten Partei in Tschechien machte. Seitdem konnte Andrej Babis alle Urnengänge – regional bis zur EU-Wahl – gewinnen. Auch die Parlamentswahl gewann er haushoch, ANO erreicht in jeder einzelnen Region Platz eins.

„Warum ich in die Politik will? Aus Zwang. Ich kann nicht mehr mitansehen, von wem und wie dieses Land gesteuert wird“, begründete der einst aus der Slowakei stammende 63-jährige Wirtschaftsingenieur seinen Sprung von seinem Wirtschaftsimperium – dem Agrar- und Nahrungsmittelkonzern Agrofert – in die Politik. Der zweitreichste Mann des Landes spielte damit auf verschiedene Skandale und Korruptionsprobleme an.

Heute denkt er wieder an eine Rückkehr. Er wolle nicht mehr als die kommenden vier Jahre in der Politik bleiben. Er habe der Politik „schon sechs Jahre geopfert“ und wolle einmal ein „normales Leben haben“ und sich der Familie und seiner Firma widmen, sagte Babis kürzlich.

Was er jedoch ins Visier nahm und immer noch nimmt, das wird ihm nun selbst vorgeworfen. Seit einigen Tagen wird Babis wegen angeblichen rund zehn Jahre alten EU-Subventionsbetruges strafrechtlich verfolgt. Darin geht es um sein Wellness-Ressort „Storchennest“ („Capi hnizdo“) bei Prag. Es besteht der Verdacht, dass das Projekt zu Unrecht mit Mitteln für klein- und mittelständische Unternehmen mit 1,92 Mio. Euro aus der EU-Kasse gefördert wurde. „Politisch motivierter Unsinn, der mich gerade vor den Wahlen diskreditieren soll“, weist Babis die Vorwürfe zurück.

Obwohl er im Frühjahr unter dem Druck dieser Affäre die Regierung als Finanzminister verlassen musste, schadete ihm der Skandal kaum. Genauso wie die Vorwürfe, einst mit der kommunistischen Geheimpolizei zusammengearbeitet zu haben. Es soll in der Zeit gewesen sein, als er als Delegierter eines tschechoslowakischen Außenhandelsunternehmens in Marokko tätig war. Auch diese Kritik betrachtet Babis, vor 1989 KP-Mitglied, als „erfunden“.

Mit Stolz brüstet er sich damit, sein Unternehmen Agrofert von Null auf ohne Betrug und ohne die sogenannte Kupon-Privatisierung, also die umstrittene Privatisierungsmethode Anfang der 1990er Jahre, aufgebaut zu haben. Zu Babis‘ Imperium gehören auch die Tageszeitungen „Mlada fronta Dnes“ und „Lidove noviny“, der Radiosender „Impuls“, der die höchste Hörerquote hat, sowie einige Gratisblätter mit hoher Auflagenstärke. Als Verdienst führt er außerdem immer wieder an, dass er über 34.000 Arbeitnehmer beschäftige und zu den größten Steuerzahlern im Lande zählt. Babis Firmenimperium erstreckt sich über Tschechien, die Slowakei hinaus bis Deutschland, Ungarn und die Niederlande. Sein Motto lautet, dass der „Staat wie eine Firma“ geführt werden müsse. Kritiker warnen, dass der mächtige „Oligarch“ zur Gefahr für die Demokratie werden könnte.

„Wenn ich sterbe, wird nach mir zumindest etwas bleiben. Aber nach unseren Politikern bleibt nur leeres Gequatsche“, spottet Babis mit Vorliebe. Auch über die mangelnden Englisch-Kenntnisse so manches Vorgängers witzelte er. Babis selbst spricht zwar eine Mischung aus Prager Dialekt und Slowakisch. Kaum kann ihm aber die Unkenntnis von Fremdsprachen vorgeworfen werden: Babis kann französisch, deutsch und englisch.

Im Wahlkampf trat Babis kritisch gegenüber der EU auf, auch wenn er kein wirklicher Gegner ist. Er kritisierte etwa die Quotenregelung für die Flüchtlingsverteilung, weil diese nicht funktioniere. Den Euro-Beitritt seines Landes strebt er nicht an, weil er „nicht die Schulden der Griechen und italienischen Banken mitzahlen“ möchte. Und im Fall eines Europas mehrerer Geschwindigkeiten sieht er Tschechien nicht im Kern der EU. Einen Austritt (Czexit) will er allerdings auch nicht. „Wir sind proeuropäisch orientiert“, versicherte er. Allerdings brauche die EU eine „Reflexion“. Als Verbündeten im Kampf gegen die EU-Flüchtlingspolitik sieht Babis ÖVP-Chef Sebastian Kurz.

Babis, dessen Eltern auch im Handel gearbeitet hatten, ist zum zweiten Mal verheiratet. Aus erster Ehe hat er zwei Kinder, weitere zwei Kinder hat er mit seiner langjährigen Lebensgefährtin Monika, die er erst heuer im Sommer heiratete – im „Storchennest“.

Jetzt schielt Babis auf das Amt des Regierungschefs. Staatspräsident Milos Zeman signalisierte bereits die Bereitschaft, Babis mit der Regierungsbildung zu beauftragen. Ob Babis persönlich aber tatsächlich auf dem Premiersposten landet, bleibt abzuwarten. Andere Parteien wollen nicht akzeptieren, dass ein strafrechtlich verfolgter Politiker zum Regierungschef wird. Babis selbst gibt aber nicht auf: „Ich war ein guter Finanzminister, sodass es keinen Grund gibt, warum ich nicht ein guter Premier sein sollte“, erklärt er.