Barcelona/Madrid – Dem katalanischen Regierungschef Carles Puigdemont droht bei Ausrufung der Unabhängigkeit seiner Region von Spanien die sofortige Inhaftierung. Spaniens Generalstaatsanwalt José Manuel Maza bestätigte am späten Samstagabend Medienberichte, wonach die oberste Anklagebehörde in Madrid einen Strafantrag gegen Puigdemont wegen Rebellion vorbereite.

Und zwar für den Fall, dass der 54-Jährige in den nächsten Tagen die Loslösung Kataloniens von Spanien erklärt. Der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy hatte am Samstag die Absetzung der separatistischen Regionalregierung in Barcelona angekündigt und Neuwahlen in Aussicht gestellt.

Straftatbestand „Rebellion“

Puigdemont hatte zuvor gewarnt, die Anwendung von Zwangsmaßnahmen könne Katalonien zu einer Unabhängigkeitserklärung bewegen. Es gilt als Formsache, dass der Senat in Madrid die Vorkehrungen – wie nötig –am Freitag absegnen wird.

Am Rande einer Veranstaltung im südspanischen Granada sagte Generalstaatsanwalt Maza vor Journalisten, aufgrund „der Schwere der Straftat“ sei es „logisch und fast zwingend“, dass Puigdemont und möglicherweise auch andere Angehörige der Regionalregierung nach einer eventuellen Unabhängigkeitserklärung sofort in Untersuchungshaft genommen würden. Für Rebellion sieht das spanische Gesetz Haftstrafen von bis zu 30 Jahren vor.

Kritik von den Basken

Der Regierungschef des spanischen Baskenlandes, Inigo Urkullu, hat die von Rajoy getroffenen Maßnahmen als „unverhältnismäßig und übertrieben“ bezeichnet. Der „Lehendakari“ warf der konservativen Zentralregierung Madrids laut Medienberichten vom Wochenende vor, alle „Brücken für einen Dialog niederzureißen.“

Gleichzeitig drückte der Politiker der gemäßigten bürgerlichen „Baskischen Nationalistenpartei“ (PNV) in einer auf Baskisch und Spanisch verbreiteten Stellungnahme seine „vollkommene Ablehnung“ der von Madrid verkündeten Anwendung des Artikels 155 der spanischen Verfassung aus und bot der katalanischen Regierung seine Hilfe bei „der Suche nach einer konstruktiven Zukunft“ an. Artikel 155 sieht zumindest den teilweisen Entzug von Autonomierechten vor und gibt Madrid das Recht, in Katalonien regionale Neuwahlen anzusetzen. Der Antrag muss noch von Spaniens Senat abgesegnet werden. Rajoys konservative Volkspartei (PP) hat in dieser Parlamentskammer die absolute Mehrheit, eine Zustimmung gilt als sicher.

Befürworter halten sich zurück

In Katalonien war am 1. Oktober trotz Verbots ein Unabhängigkeitsreferendum abgehalten worden. 90 Prozent stimmten für die Loslösung von Spanien, allerdings nahmen nur 43 Prozent der Wahlberechtigten an der Abstimmung teil. Das gewaltsame Vorgehen der spanischen Polizei gegen die Teilnehmer hatte die Gräben zwischen Katalonien und der Zentralregierung weiter vertieft.

Im spanischen Baskenland halten sich die Unabhängigkeitsbefürworter nach jahrzehntelangem Terror durch die Untergrundorganisation ETA („Euskadi Ta Askatasuna“/“Baskenland und Freiheit“) derzeit betont zurück. Ein Referendum gegen den Willen Madrids wie in Katalonien scheint derzeit kein Thema zu sein. .

Doch ist „Euskadi“ wohl auch ein Grund, warum Rajoy so vehement gegen die katalanischen Abspaltungsavancen vorgeht. Würde Katalonien das Recht gegeben, eine Abstimmung über eine mögliche Unabhängigkeit abzuhalten, könnten auch die spanischen Basken auf ihr Recht auf Selbstbestimmung pochen. Das könnte schwerwiegende Folgen haben. Nach Katalonien und Madrid ist das Baskenland wirtschaftlich die drittstärkste Region Spaniens.

Das Kabinett von Mariano Rajoy hat daher am Samstag die Entmachtung der Regionalregierung in Barcelona eingeleitet. Damit übernimmt die Zentralregierung die vollständige Kontrolle über die Polizei, Finanzen und öffentlich-rechtlichen Medien Kataloniens. So will sie verhindern, dass sich die wohlhabende Region im Nordosten des Landes von Spanien abspaltet. Das ist laut der spanischen Verfassung illegal. (APA)