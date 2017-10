Prag, Wien – ÖVP-Chef Sebastian Kurz freut sich nach dem Wahlsieg des Chefs der Protestbewegung ANO, Andrej Babis, „auf die Zusammenarbeit mit einer neuen tschechischen Regierung“. Das verlautete aus dem Außenministerium am Montag. Babis hatte Kurz als Verbündeten bezeichnet. Kurz vertrete im Hinblick auf die Zuwanderungspolitik die gleiche Haltung wie er, sagte der als Populist kritisierte Babis.

Kurz äußert sich ebenfalls skeptisch, was die Verteilungsquoten für Flüchtlinge betrifft. „Wir lösen die Migrationsfrage nicht durch mehr Verteilung in Europa“, hatte der Außenminister etwa im Gespräch mit dem deutschen Spiegel (Samstag-Ausgabe) gesagt und ergänzt, er freue sich „über jeden Staat in der EU, der in der Migrationsfrage eine ähnliche Sichtweise hat. Das sind mittlerweile sehr, sehr viele, und es werden momentan auch mehr.“

Fokus wieder mehr auf Gemeinsamkeiten

Kurz wolle den Fokus wieder mehr auf Gemeinsamkeiten rücken, wie den gemeinsamen Schutz der EU-Außengrenze, sowie einen Beitrag dazu leisten, die Spannungen innerhalb der EU abzubauen und eine neue europäische Migrations- und Asylpolitik zu schaffen, hieß es dazu aus dem Außenamt. „Wir sehen Österreich als Brückenbauer zwischen West- und Ost-Europa.“

Wichtige Eckpunkte einer neuen europäischen Migrations- und Asylpolitik wären laut BMEIA außer dem gemeinsamen Schutz der EU-Außengrenzen, die Bekämpfung illegaler Migration, der Stopp von Migranten und Flüchtlingen nach deren Rettung an der EU-Außengrenze sowie deren Rückführung in die Herkunftsländer oder sichere Drittstaaten, der Ausbau der Hilfe vor Ort und die Schaffung legaler Wege in einem zahlenmäßig verkraftbaren Ausmaß über Resettlement-Programme. (APA)