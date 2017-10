Barcelona, Madrid - Schon die ganze Woche hielt ganz Spanien nur eine einzige Frage im Bann: Wie wird Kataloniens separatistischer Regierungschef Carles Puigdemont auf die von Madrid angedrohte Zwangsverwaltung Kataloniens nach dem illegalen Unabhängigkeitsreferendum reagieren? Würde er regionale Neuwahlen ausrufen oder vielleicht doch die sofortige Loslösung Kataloniens von Spanien?

Am Donnerstag sollte es endlich Klarheit geben. Mit großer Spannung wurde Puigdemonts angekündigte Erklärung zur Katalonien-Krise und die voraussehbare Anwendung des Artikels 155 erwartet. Die Zeitung La Vanguardia verbreitete die Meldung, Puigdemont werde gegen 13.30 Uhr vorgezogene Neuwahlen für den 20. Dezember verkünden. Doch erst einmal passierte nichts.

Puigdemont verschob seine Erklärung um eine Stunde. Schließlich wurde sie komplett abgesagt. Um 17.00 Uhr trat Kataloniens Ministerpräsident dann aber doch noch vor die Mikrofone. Er lehne Neuwahlen ab, zumal die spanische Zentralregierung von Mariano Rajoy nicht garantiere, dass dadurch überhaupt die Zwangsmaßnahmen gegen die Regionalregierung ausgesetzt würden.

Regionalparlament soll entscheiden

Das katalanische Regionalparlament solle nun entscheiden, wie man auf die Androhung Madrids reagiere, nach dem verbotenen Unabhängigkeitsreferendum die Regionalregierung ihres Amtes zu entheben und die Kontrolle über Spaniens wirtschaftsstärkste Region zu übernehmen. Madrid fordert Kataloniens Regionalregierung auf, zu geltendem Recht und Legalität zurückzukehren und den Unabhängigkeitsprozess endgültig zu beenden.

Warum Puigdemont die politische Verantwortung aufs Parlament abgewälzt hat, dafür gebe es vor allem einen Grund, so der katalanische Politologe Oriol Bartomeus im APA-Gespräch: "Die separatistische Regionalregierung besteht aus verschiedenen Parteien, die eigentlich nur der Wunsch nach Unabhängigkeit eint. Einige Parteien wollen jedoch nicht um jeden Preis die Unabhängigkeit erzwingen, andere schon. Die Separatisten sind tief darüber gespalten, wie weit sie wollen".

Gespaltene Separatisten

Die linksradikalen Anti-Kapitalisten der CUP, die Puigdemonts regierende Mehrparteien-Allianz im Parlament unterstützt, wollen die sofortige einseitige Unabhängigkeitserklärung. Sie suchen den Frontalzusammenstoß und scheuen sich weder vor politischen noch wirtschaftlichen Folgen.

Puigdemonts gemäßigte PDeCAT ist hingegen gespalten. Es handelt sich traditionell eher um eine nationalistische, aber nicht separatistische Formation. Auch wenn sich diese in den vergangenen Jahren radikalisierte, scheuen viele PDeCAT-Abgeordnete vor allem die wirtschaftlichen, aber auch die persönlich-strafrechtlichen Folgen einer einseitigen Unabhängigkeitserklärung.

Die Regionalmitglieder der linksgerichteten ERC bewegen sich zwischen den Positionen der CUP und der PDeCAT. Wie gespalten Kataloniens Separatisten über die Reaktion auf die aus Madrid angedrohten Maßnahmen sind, zeigte bereits die nächtliche Sitzung der Regionalregierung und die mehrfache Verschiebung von Puigdemonts Erklärung.

"Druck der Wirtschaft auf Puigdemont enorm hoch"

"Vor allem der Druck der Wirtschaft auf Puigdemont ist enorm hoch. In der vergangenen Woche verlegten bereits 1.500 Unternehmen als Antwort auf den Unabhängigkeitsprozess ihren Firmensitz von Katalonien in andere Regionen Spaniens", gibt Politologe Bartomeus zu bedenken.

Das Zögern Puigdemonts sorgt unter Kataloniens Separatisten für Missmut und Verärgerung. "Am 1. Oktober haben sich 90 Prozent der Katalanen für die Unabhängigkeit ausgesprochen. Das war ein klarer politischer Auftrag und bisher ist nichts passiert", ärgert sich Cesar, ein 23-jähriger Student, der am Donnerstag vor dem katalanischen Regierungsgebäude auf dem Sant Jaume Platz in Barcelona protestierte.

Eigentlich sollte die studentische Massendemo ein Protestmarsch gegen die Drohgebärden aus Madrid werden. Doch spontan zogen Zigtausende Studenten vor den Regierungssitz, nachdem das Gerücht aufkam, Puigdemont könnte einfach nur Neuwahlen und nicht die Unabhängigkeit ausrufen. Die Studenten beschimpften den katalanischen Ministerpräsidenten als "Verräter". Auch erste PDeCat-Abgeordnete traten am Donnerstag aus Protest zurück.

Neuwahlen wohl unausweichlich

"Der Druck auf Puigdemont wurde wohl so groß von allen Seiten, dass er die Entscheidung einfach aufs Regionalparlament abwälzte", so Oriol Bartomeus. Ob das Parlament am Freitag jedoch eine klare Antwort geben wird, bleibt abzuwarten. Unterdessen bereitet der Senat in Madrid den Maßnahmenkatalog laut Verfassungsparagrafen 155 vor.

Sollte das Regionalparlament ebenfalls keine Entscheidung fällen, aber auch den eingeleiteten Unabhängigkeitsprozess nicht beenden, dürfte der spanische Senat am Freitag die Madrider Zentralregierung beauftragen, die katalanische Regionalregierung abzusetzen und Neuwahlen auszurufen. Bis dahin werden die Befugnisse des Regionalparlaments eingeschränkt und die katalanische Regierungseinrichtungen, inklusive die staatlichen Regionalsender und der Regionalpolizei, unter die Kontrolle der Zentralregierung gestellt. Sollten sich Puigdemont und seine Kabinettsmitglieder weigern, droht ihnen sogar die Verhaftung. (APA)