Von Ruppert Mayr, dpa

Berlin - Nach dem Krach der "Jamaikaner" Ende vergangener Woche waren die Parteispitzen von CDU, CSU, FDP und Grünen gefragt. Sie sollen die festgefahrenen Jamaika-Sondierungen in Deutschland wieder aufs richtige Gleis bringen. Und SPD-Chef Martin Schulz ruft ihnen nochmals zu, wenn es nicht klappt, gibt's Neuwahlen. Die SPD stehe jedenfalls nicht zur Verfügung. Mal schauen.

Die Furcht ist nicht unbegründet, dass es für die ohnehin schon zerzausten Unions-Schwestern CDU und CSU bei Neuwahlen noch schlimmer kommen könnte - und die AfD sich wieder die Hände reibt. Wer den Platz also vorzeitig verlässt, bekommt dafür den Schwarzen Peter zugeschoben.

Erst die Forderung, dann der Kompromiss



Was steckt also hinter dem Krach über Steuern und Haushalt sowie über Klima und Migration in der vergangenen Woche? Zunächst: Kein Mensch geht in Verhandlungen und zeigt dem Verhandlungspartner gleich auf, wo er Kompromisse machen würde. Es war also eine erwartbare Positionierung mit Maximalforderungen.

Daher hat es eine gewisse Konsequenz, wenn sich Union und FDP freuen, dass man sich auf die "Schwarze Null" verständigt hat. Und es ist auch nicht überraschend, dass die Grünen, die sich in dieser Konstellation die Zuständigkeit für Soziales auf die Fahnen geschrieben haben, die Finanzierbarkeit in Zweifel ziehen. Noch wisse man gar nicht, ob die Steuerschätzung vom 7. bis 9. November genügend Geld bringen würde.

Es wundert auch nicht, dass der "Spiegel" in seiner neuen Ausgabe vermeldet, Interimsfinanzminister Peter Altmaier (CDU) könne mit 14 Milliarden Euro Überschuss in diesem Jahr rechnen. Ist doch beruhigend.

Andererseits geht die FDP mit ihrer Wirtschaftsklientel auf die Barrikaden, wenn die Grünen vermelden, dass man sich auf die Einhaltung der Klimaziele verständigt habe. Ja, was denn sonst. Auch hier ist man eigentlich gar nicht so weit auseinander. Aber was die Grünen können, können die Liberalen auch.

Lambsdorff wirbt für Geduld



Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat am vergangenen Donnerstag rechtzeitig eine Auszeit genommen, um die Gräben nicht noch tiefer werden zu lassen. Denn jenseits des Pokerns und Taktierens fehlt etwas Entscheidendes: Vertrauen. Und "Vertrauen braucht Zeit". FDP-Fraktionsvize Alexander Graf Lambsdorff wirbt in der Welt am Sonntag für Geduld. Und er appelliert an Grüne wie Liberale gleichermaßen, aufeinander zuzugehen.

Die FDP ist während ihrer außerparlamentarischen Opposition im Bund bei Landtagswahlen der vergangenen Jahre in keine Koalition eingestiegen, die schon vorher bestanden hat und wo sie als Partei mit dem geringsten Stimmenanteil nur Mehrheitsbeschaffer gewesen wäre. Es muss immer eine Trendwende möglich sein, betont FDP-Chef Christian Lindner immer wieder. Das war in seinen Augen in Baden-Württemberg bei Grün-Rot nicht so und ist jetzt in Niedersachsen bei Rot-Grün wohl ebenfalls nicht möglich.

Dagegen haben sich die Liberalen in Rheinland-Pfalz mit seiner langjährigen sozialliberalen Tradition an einer Ampel beteiligt, wobei sie stärker sind als die Grünen. Und in Schleswig-Holstein sind sie sogar als Partei mit dem geringeren Stimmenanteil als die Grünen in einen Jamaika-Koalition gegangen. Hier gab es aber ein Wechsel, eine Trendwende von Rot-Grün zu Schwarz-Gelb-Grün.

Die Grünen: Das fünfte Rad am Wagen



Die Grünen befinden sich jetzt im Bund genau in der Situation, die die Liberalen in den Ländern nie für sich akzeptieren wollten. Sie sind die potenziellen Jamaika-Koalitionäre mit dem geringsten Stimmenanteil und sie treffen auf Koalitionspartner, die eine lange gemeinsame Tradition haben. Auch wenn es bei der letzten schwarz-gelben Koalition von 2009 bis 2013 viele Verwerfungen gab, die bei den Liberalen bis heute nachwirken und ihrerseits für Verunsicherung der FDP in den Sondierungsgesprächen sorgt.

Lindner räumte im Wahlkampf die inhaltliche Nähe zur CDU ein, aber wies zugleich Darstellungen entschieden zurück, es gebe eine "natürliche Partnerschaft" zwischen Union und FDP. Die Grünen nehmen ihm das nicht ab. Sie sehen genau diese "natürliche Partnerschaft" zwischen Union und FDP - und sich wohl als fünftes Rad am Wagen.

Hinter den Sticheleien dürfte ein tiefergehendes Misstrauen stecken. Denn "Vertrauen braucht Zeit". Und dazu gehört auch, auf die Befindlichkeit der anderen einzugehen. Alle müssen zuhause was verkaufen. Vielleicht kommen die "Jamaikaner" in dieser Woche mit der Vertrauensbildung einen Schritt weiter, wenn die vermeintlich leichteren Themen anstehen.