Brüssel/Madrid – Das Oberste Gericht Spaniens will Anklage gegen Kataloniens abgesetzten Regionalpräsidenten Carles Puigdemont erheben. Das Gericht in Madrid lud ihn und 13 Mitglieder seiner Regierung am Dienstag für Ende der Woche vor, um formell Anklage gegen sie zu erheben. Die Generalstaatsanwaltschaft hatte am Vortag Anklage gegen Puigdemont wegen „Rebellion“, Unterschlagung und Amtsmissbrauch beantragt.

Die 14 Angeklagten sollen zudem binnen drei Tagen den Betrag von 6,2 Millionen Euro hinterlegen, wie die Richterin Carmen Lamela am Dienstag mitteilte. Das sind die geschätzten Kosten des für illegal erklärten katalanischen Unabhängigkeits-Referendums vom 1. Oktober.

Puigdemont und anderen Angeklagten werden unter anderem Auflehnung gegen die Staatsgewalt, Rebellion und Unterschlagung öffentlicher Gelder vorgeworfen. Er hat sich mit mehreren anderen ehemaligen Regionalministern nach Belgien abgesetzt und will erst zurückkehren, wenn es Garantien für ein faires Verfahren gebe.

Puigdemont will kein Asyl in Belgien beantragen

Puigdemont will in Belgien kein politisches Asyl beantragen. Das erklärte er am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Brüssel. Er rief dazu auf, den Weg hin zur Unabhängigkeit Kataloniens zu „verlangsamen“. „Wir können keine Republik für alle auf Gewalt gründen“, sagte er bei seinem Auftritt unweit des EU-Kommissionsgebäudes. Wenn dies bedeute, dass die Entwicklung hin zur Unabhängigkeit verlangsamt werde, dann sei dies „ein vernünftiger Preis“. Puigdemont sprach auf Französisch, Spanisch und Katalanisch.

Die Ergebnisse der von der spanischen Zentralregierung für den 21. Dezember angesetzten Regionalwahl will Puigdemont respektieren. An Spaniens Ministerpräsident Mariano Rajoy appellierte er, dasselbe zu tun.

Puigdemont: Kein Verstecken vor spanischer Justiz

Puigdemont kündigte an, nach Katalonien zurückzukehren, wenn ihm bestimmte „Zusicherungen“ gemacht werden. Die Vorwürfe der spanischen Staatsanwaltschaft gegen katalanische Politiker wies er als unbegründet zurück. Wie lange er in Belgien bleibe, sei noch nicht klar. Das komme auf die Umstände an, sagte Puigdemont. „Wir könne uns frei in der Europäischen Union bewegen“, betonte er.

Erneut beklagte er die „Aggressivität“ der spanischen Regierung. Dort werde eine „Strategie der Konfrontation“ verfolgt. Aber das katalanische System dürfe nicht demontiert werden. „Wir haben keine Angst vor der Herausforderung und der Verteidigung der Demokratie.“ Zudem versicherte der Regionalpräsident, dass er sich nicht vor der spanischen Justiz verstecken wolle.

Vor dem Ort der Pressekonferenz – dem „Press Club Brussels“ in der Rue Froissart nahe den EU-Institutionen – hatten sich zahlreiche Journalisten und auch Schaulustige versammelt. Die Straße war teilweise abgesperrt. Vor dem Eingang skandierten Anhänger sowohl der Katalanen als auch der spanischen Zentralregierung. Die einen riefen „Viva Catalonia“, die anderen „Viva Espana“.

Überraschung und Kritik nach Ausreise

Die Entscheidung Puigdemonts zur Ausreise aus Spanien löste große Überraschung und viel Kritik aus. Die Zeitung El País sprach von einem „tragikomischen Schwank“. Nach Medienberichten soll der 54-jährige liberale Politiker schon am Wochenende mit dem Wagen nach Marseille und von dort nach Brüssel geflogen sein. Nach Belgien sollen laut Medien auch fünf seiner Ex-Minister gereist sein.

Die Regierung von Spaniens konservativem Premierminister Mariano Rajoy hatte die Regionalregierung am Samstag offiziell abgesetzt, nachdem am Freitag das Regionalparlament kurz vor Inkrafttreten der Madrider Zwangsmaßnahmen einen Unabhängigkeitsbeschluss verabschiedet hatte. Die Zwangsverwaltung der wirtschaftsstarken Autonomen Gemeinschaft im Nordosten des Landes soll mindestens bis zu den für den 21. Dezember einberufenen Neuwahlen laufen.

Das spanische Verfassungsgericht setzte am Dienstag die Unabhängigkeitserklärung aus. Das Gericht gab einem entsprechenden Antrag der spanischen Zentralregierung statt, wie aus Justizkreisen verlautete.

Belgischer Premierminister bemüht sich um Distanz

Angesichts des Aufenthalts des abgesetzen katalanischen Regionalpräsidenten Carles Puigdemont in Brüssel hat sich der belgische Premierminister Charles Michel um Distanz bemüht. „Herr Puigdemont ist nicht auf Einladung der belgischen Regierung in Belgien“, erklärte Michel am Dienstag. „Die Bewegungsfreiheit innerhalb des Schengenraums erlaubt es ihm, ohne weitere Formalitäten in Belgien zu sein.“

Puigdemont selbst habe gesagt, dass er nach Brüssel gekommen sei, weil dies die Hauptstadt Europas sei. „Hier wird er wie jeder andere europäische Bürger behandelt“, erklärte Michel. Puigdemont habe „dieselben Rechte und Pflichten wie jeder EU-Bürger – nicht mehr, nicht weniger“.

Die EU und ihre Mitgliedstaaten haben sich seit Beginn der Katalonien-Krise fest an die Seite der Regierung in Madrid gestellt. Der Aufenthalt Puigdemonts in seinem Land dürfte Michel auch deshalb Kopfzerbrechen bereiten, weil er gemeinsam mit den flämischen Unabhängigkeitsbefürwortern regiert, die Sympathien für die Katalanen hegen.

Er stehe wegen der Katalonien-Krise in regelmäßigem Kontakt zur Regierung in Madrid, betonte Michel am Dienstag. Der belgische Regierungschef rief die Konfliktparteien in Spanien erneut zu einem „politischen Dialog“ auf. Der Europa-Politiker Guy Verhofstadt hat unterdessen Puigdemont für seinen Abgang nach Brüssel scharf kritisiert. Unter ein Comic-Bild, das den abgesetzten Regionalpräsidenten als Tintin zeigt, der hinter seinem Hund herrennt, schrieb Verhofstadt auf Facebook: „Diese Karikatur geht um. Ich bin nicht sicher, ob ein Vergleich von Puigdemont mit Tintin angemessen ist. Tintin findet immer eine Lösung bei seinen Abenteuern, während Puigdemont Katalonien in Chaos und Zerstörung zurückgelassen hat.“ Der belgische Politiker ist Fraktionsführer der Liberalen (ALDE) im EU-Parlament. Die Tintin-Comics des Belgiers Herge sind auf Deutsch unter „Tim und Struppi“ bekannt. (APA/dpa)