Von Floo Weißmann

Lemberg — Milde Herbstsonne liegt über Lemberg (Lwiw) im Westen der Ukraine. Von einer improvisierten Bühne vor der Oper schmettern Freiwillige alte Schlager. Sie sammeln für die Anti-Terror-Operation, wie der Krieg im Osten des Landes offiziell heißt. Das Geld geht etwa an Familien von Gefallenen oder an Schulen im Kriegsgebiet.

Die Szene erinnert daran, dass die Ukraine Krieg führt gegen prorussische Separatisten. Der Konflikt hat in den vergangenen Jahren die Schlagzeilen aus der Ukraine bestimmt. Doch geografisch betrifft er nur ein paar Prozent der Landesfläche ganz im Osten. Lemberg mit seinen gut 700.000 Einwohnern liegt mehr als tausend Kilometer von der Front entfernt — doppelt so weit wie von Österreichs Grenze.

Es gibt ein anderes Gesicht der Ukraine als die Ruinen des Flughafens von Donezk. In der alten Kulturmetropole Lemberg kann man es erkunden. Armenier, Ruthenen, Juden, Polen, Österreicher und Russen haben im Laufe der Jahrhunderte ihre Spuren hinterlassen. Ältere verklären die Herrschaft der Habsburger zur goldenen Zeit. Von „Oma Österreich" ist die Rede.

Die Lemberger besinnen sich nun auf die Vergangenheit ihrer Stadt. Denn ein Weg aus der Misere soll über den Tourismus führen; die Unesco hat die Altstadt zum Weltkulturerbe erhoben. Ein anderer Weg führt über die Informationstechnologie.

Gemeinsam mit Firmen hat die Stadt einen IT-Cluster aufgebaut, der 15.000 Menschen beschäftigt — bei 20 Prozent Zuwachs pro Jahr. „Finde deinen Technologiepartner in Lemberg", heißt es auf einem Banner am Flughafen. Früher soll an derselben Stelle ein Stripclub geworben haben.

Die IT-Firmen bilden eine hippe Gegenwelt zur ukrainischen Krise. In bunten Büros werkeln junge Leute an IT-Anwendungen für westliche Konzerne. Sie verdienen ein Vielfaches von Professoren und müssen nur fünf Prozent Steuer zahlen, damit sie nicht abwandern. „In Lemberg ist es jetzt sehr cool, IT-Ingenieur zu sein", sagt ein PR-Mann des Branchenführers SoftServe. Er berichtet über den Kampf der Firmen um die besten Köpfe, der schon in den Mittelschulen beginnt.

Stolz zeigt man Pläne für einen IT-Park samt Uni, Einkaufszentrum, Gastro-Meile für Tausende Programmierer, Betriebskindergarten und Hotel. Die sechs Büroklötze sind angeblich schon gebucht. In drei Jahren soll der Park den Betrieb aufnehmen.

Jetzt, wo der Krieg abgeflaut ist und die Wirtschaft sich erholt (siehe Kasten), wächst auch außerhalb der IT-Branche wieder die Hoffnung. Noch im Vorjahr habe es jede Woche ein pompös inszeniertes Soldatenbegräbnis gegeben, sagt einer. Heute redeten die Menschen wieder über Reformen und die Zukunft des Landes. Also über jene Themen, die schon vor vier Jahren die Anliegen der Demonstranten am Maidan waren, dann aber überlagert wurden. Auch viele Lemberger waren damals dabei. Vor der Mensa der Katholischen Universität hängt das Foto eines jungen Soziologen, der am Maidan von Scharfschützen erschossen worden ist.

Von einer Spaltung der Ukraine in West und Ost, in Nationalisten und Russo­phile, will hier niemand etwas wissen. Heute sollen auch die meisten ethnischen Russen lieber nach Westen schauen als nach Moskau. Sie stellen angeblich sogar die Mehrheit der Soldaten, die gegen die Separatisten kämpfen.

„Die Entfremdung zwischen Russland und der Ukraine ist so groß wie nie zuvor", befindet der Journalist Juri Durkot. Russland habe mit seinem Versuch, die Ukraine wieder in seinen Orbit zu holen, das Gegenteil erreicht. Gemeint ist ein neues, westlich orientiertes Nationalbewusstsein. Umfragen zufolge sollen inzwischen zwei Drittel aller Ukrainer in EU und NATO streben.

In Lemberg höre man indessen immer mehr Russisch, heißt es. Das spielt auf die Binnenvertriebenen an. Viele von ihnen stammen aus der Mittelschicht, brachten Bildung und Ressourcen mit. Zudem wirbt der IT-Cluster im Osten um Talente. Durkot bilanziert mit Blick auf das Ausland: „2013/14 sind die Unternehmen gegangen und die Journalisten gekommen. Vielleicht ist es jetzt dann umgekehrt."

Die Reise nach Lemberg wurde vom Institut für den Donauraum (IDM) finanziert.