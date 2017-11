Madrid - Der katalanische Ex-Präsident Carles Puigdemont hat zum Auftakt der Ermittlungen gegen seine abgesetzte Separatisten-Regierung der Vorladung zu einer Anhörung nicht Folge geleistet. Zum festgesetzten Termin am Donnerstag am Staatsgerichtshof (Audiencia Nacional) in Madrid erschien der Unabhängigkeitsbefürworter nicht.

Das Oberste Gericht Spaniens drohte Puigdemont mit einem Haftbefehl, wenn er nicht zu einer Anhörung erscheint. Wenn jemand nicht vor Gericht auftauche, obwohl er vorgeladen sei, sei es normal, dass ein Haftbefehl ausgestellt werde, sagte der Präsident des Gerichts, Carlos Lesmes, am Donnerstag.

Puigdemont und vier Ex-Minister missachten Vorladung

Puigdemont hält sich nach Medienberichten gemeinsam mit vier seiner Ex-Minister, die ihre Vorladungen ebenfalls missachteten, weiter in Belgien auf. Sein Anwalt Paul Bekaert erklärte, der Ex-Regierungschef sei nicht vor den Richtern erschienen, da „das Klima nicht gut“ sei. „Es ist besser, auf Abstand zu bleiben.“ Puigdemont werde aber mit den spanischen und belgischen Behörden kooperieren.

Die neun restlichen ehemaligen Angehörigen der „Generalitat“, darunter Ex-Vizepräsident Oriol Junqueras, erschienen unterdessen pünktlich zur Anhörung. Ihnen wird Rebellion, Aufruhr und die Veruntreuung öffentlicher Mittel vorgeworfen.

Ob sich Puigdemont aus dem Ausland zu dem Verfahren äußert, war unklar. Auf Twitter postete er am späten Mittwochabend: „Ungeachtet der Gewalt und der vergangenen und aktuellen Bedrohungen arbeiten wir weiter. Stolz auf das Volk!“

Haftbefehl dürfte rasch vollstreckt werden

Falls sich der liberale Politiker nicht versteckt, würde die belgische Polizei einen europäischen Haftbefehl Spaniens wohl schnell vollstrecken. Bis zu einer Auslieferung könnte es allerdings einige Zeit dauern. Möglicherweise sogar bis nach den neu angesetzten Regionalwahlen in Katalonien am 21. Dezember.

Der Anwalt von Puigdemont in Belgien ist der Flame Paul Bekaert. Er hatte sich bereits für die Interessen von Mitgliedern der Terrororganisation ETA eingesetzt, die ebenfalls aus Spanien nach Brüssel geflüchtet waren. Bekaert war es dabei gelungen, jeweils die von Spanien beantragte Auslieferung der Basken zu verhindern.

Die spanische Staatsanwaltschaft forderte Untersuchungshaft für acht der ehemaligen katalanischen Regierungsmitglieder, die am Donnerstag vor Gericht erschienen sind. Nur der frühere Unternehmensminister Santi Vila darf gegen eine Kaution von 50.000 Euro auf freiem Fuß bleiben. Vila war noch kurz vor dem Votum des Parlaments für die Unabhängigkeit Kataloniens zurückgetreten, das am 27. Oktober stattfand. Nach der Abstimmung hatte die Madrider Zentralregierung die gesamte katalanische Regionalführung abgesetzt.

Puigdemont könnte belgische Regierung gefährden

Puigdemont könnte indes mit seinem Aufenthalt in Brüssel die belgische Regierung in Gefahr bringen. Williy De Waele von der nationalkonservativen NV-A, sieht eine rote Linie dann gekommen, wenn Spanien offiziell wegen Puigdemont an die belgische Koalition von Charles Michel herantritt.

Sollte eine Aufforderung Madrids „in der einen oder anderen Art“ erfolgen, wäre dies „fatal“. Die NV-A, „angesichts ihres flämischen Engagements und der Konkurrenz zum Vlaams Belang, könnte nicht eine Regierung unterstützen, die sich politisch den Forderungen Madrids beugt. Aber wir sind an einem solchen Szenario noch nicht angelangt“, so De Waele am Donnerstag in Le Soir.

Derzeit werde die Lage beobachtet. „Wir warten das Prozedere ab, also hat die belgische Regierung jetzt nichts zu befürchten. Aber es ist wahr, dass irgendwann Madrid Belgien auffordern wird, sich politisch in der einen oder anderen Form zu äußern“.

Michel selbst hatte nach der Aussage seines Staatssekretärs Theo Frankchen von der NV-A vom vergangenen Wochenende - „wenn die Katalanen um Asyl ansuchen, erlaubt das das belgische Gesetz“ - seine Regierung zur Zurückhaltung gemahnt. Man sollte „nicht Öl ins Feuer gießen“, so Michel. (APA/AFP/dpa)