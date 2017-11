Madrid - Abgesetzte katalanische Regionalminister sind am Donnerstag zu einer Anhörungen vor dem spanischen Staatsgerichtshof erschienen. Der von der Zentralregierung in Madrid entmachtete Regionalpräsident Carles Puigdemont kam dagegen nicht. Puigdemont, der sich zuletzt in Brüssel aufhielt, hatte bereits im Vorfeld klargestellt, er werde nicht nach Madrid reisen.

Eine Richterin des für besonders schwere Straftaten zuständigen Staatsgerichtshofs - der Audiencia Nacional - hatte am vergangenen Dienstag Puigdemont und 13 Mitglieder seiner Regierung vorgeladen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen Rebellion, Aufruhr und die Veruntreuung öffentlicher Mittel vor. Nach der Anhörung könnte die Richterin Anklage erheben.

Parallel zu der Anhörung vor dem Staatsgericht finden am Donnerstag und Freitag auch Anhörungen vor dem Obersten Gericht in Madrid statt. Dort sollen die Ex-Präsidentin des katalanischen Parlaments, Carme Forcadell, und vier weitere Ex-Abgeordnete des katalanischen Parlaments aussagen.

Puigdemont könnte belgische Regierung gefährden

Puigdemont könnte indes mit seinem Aufenthalt in Brüssel die belgische Regierung in Gefahr bringen. Williy De Waele von der nationalkonservativen NV-A, sieht eine rote Linie dann gekommen, wenn Spanien offiziell wegen Puigdemont an die belgische Koalition von Charles Michel herantritt.

Sollte eine Aufforderung Madrids „in der einen oder anderen Art“ erfolgen, wäre dies „fatal“. Die NV-A, „angesichts ihres flämischen Engagements und der Konkurrenz zum Vlaams Belang, könnte nicht eine Regierung unterstützen, die sich politisch den Forderungen Madrids beugt. Aber wir sind an einem solchen Szenario noch nicht angelangt“, so De Waele am Donnerstag in Le Soir.

Derzeit werde die Lage beobachtet. „Wir warten das Prozedere ab, also hat die belgische Regierung jetzt nichts zu befürchten. Aber es ist wahr, dass irgendwann Madrid Belgien auffordern wird, sich politisch in der einen oder anderen Form zu äußern“.

Michel selbst hatte nach der Aussage seines Staatssekretärs Theo Frankchen von der NV-A vom vergangenen Wochenende - „wenn die Katalanen um Asyl ansuchen, erlaubt das das belgische Gesetz“ - seine Regierung zur Zurückhaltung gemahnt. Man sollte „nicht Öl ins Feuer gießen“, so Michel.

Aufenthaltsort unklar

Unklar war am Donnerstag der Aufenthaltsort von Puigdemont. Dieser hatte noch am Dienstag unter großen Sicherheitsvorkehrungen sowie zahlreicher Medienpräsenz eine Pressekonferenz abgehalten. Dabei meinte er, nicht um Asyl in Belgien ansuchen zu wollen. Ihm gehe es darum, das aggressive Verhalten der spanischen Regierung aufzuzeigen. Brüssel habe er sich deshalb ausgesucht, weil dies das Herz der EU sei.

Der Anwalt von Puigdemont in Belgien ist der Flame Paul Bekaert. Er hatte sich bereits für die Interessen von Mitgliedern der Terrororganisation ETA eingesetzt, die ebenfalls aus Spanien nach Brüssel geflüchtet waren. Bekaert war es dabei gelungen, jeweils die von Spanien beantragte Auslieferung der Basken zu verhindern.

Das katalanische Regionalparlament in Barcelona hatte am vergangenen Freitag die Unabhängigkeit der Region im Nordosten Spaniens ausgerufen. Die spanische Zentralregierung setzte daraufhin die Regionalregierung ab und löste das Regionalparlament auf. Für den 21. Dezember ist eine Neuwahl in der nordostspanischen Region angesetzt. (APA/AFP/dpa)