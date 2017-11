Brüssel – Die als Islamistenhochburg bekannte Brüsseler Gemeinde Molenbeek hat einen Besuch des niederländischen Rechtspopulisten Geert Wilders offiziell verboten. Bürgermeisterin Francoise Schepmans ließ eine für Freitag angekündigte Veranstaltung Wilders‘ und des belgischen Rechtspopulisten Filip Dewinter per Versammlungsgesetz untersagen, wie die belgische Nachrichtenagentur Belga am Donnerstag meldete.

Was allerdings passieren würde, wenn sich Wilders und Dewinter lediglich zu einem Zweier-Spaziergang in Molenbeek einfinden, blieb zunächst unklar. Wilders gilt als einer der bekanntesten Islam-Gegner Europas. Er hatte seinen Besuch in Molenbeek bereits Ende September via Twitter angekündigt. In Medien wurden Wilders‘ Pläne auch als „Islam-Safari“ bezeichnet. Molenbeek ist als Hochburg und Rückzugsort radikaler Islamisten bekannt. Dort hatten unter anderem einige der mutmaßlichen Attentäter von Paris und Brüssel Unterschlupf gefunden. (APA/dpa)