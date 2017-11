Berlin – Die Sondierungen über ein Jamaika-Bündnis sind auch kurz vor Ablauf der selbstgesetzten Frist weiter festgefahren. Aus Verhandlerkreisen hieß es am Sonntagnachmittag, die Sondierungen von CDU, CSU, FDP und Grünen stünden spitz auf Knopf. Nach stundenlangen Beratungen der Parteichefs kamen die Parteien am späten Nachmittag zu internen Besprechungen zusammen.

Dabei sollen die Parteivertreter informiert werden, ob es Annäherungen in zentralen Fragen gibt. Es sei sehr ernst, hieß es aus Teilnehmerkreisen. Wenn es noch immer keine Bewegung in zentralen Themen gebe, werde man am Sonntag nicht weiterverhandeln müssen.

FDP will an Deadline festhalten

Die FDP drängte auf einen Abschluss der Sondierungen am Sonntagabend. „Für uns ist 18 Uhr noch immer die Deadline. Wir drehen uns seit Wochen im Kreis“, sagt FDP-Vize Wolfgang Kubicki am Rande der Beratungen der Nachrichtenagentur Reuters.

Eine Hängepartie gibt es etwa bei den Themen Klima und Migration, während man sich andererseits nach Angaben der Grünen beim Thema Finanzen „so gut wie geeinigt habe“.

Dicke Luft bei Gesprächen

Schon am Mittag hatte es geheißen, es herrsche dicke Luft. Beklagt wurden fehlendes Vertrauen, Durchstechereien, persönliche Angriffe und Unwahrheiten in der Öffentlichkeit.

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier sagte, die ernsten Verhandlungen der Chefs seien kein Theaterdonner. Verärgert zeigten sich Union und FDP wegen eines Interviews des Grünen Jürgen Trittin in der „Bild am Sonntag“. „Der schießt das ab. So kann man nicht arbeiten“, sagte ein FDP-Verhandler.

Entscheidungen werden kommen

Unions-Fraktionschef Volker Kauder sagte ebenfalls: „Es wird heute zu Entscheidungen kommen“. Ähnlich äußerte sich der Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner. Er gehe mit Zuversicht in den Tag. Es sei „jetzt an der Zeit, dass wir Entscheidungen treffen“. Die FDP-Spitze zeigte sich ganz offensichtlich verärgert über den Grünen-Politiker Jürgen Trittin.

Trittin hatte in der Bild am Sonntag gesagt, bei den Sondierungen hätten die Grünen beim Streitpunkt Migration die Kompromissgrenze erreicht. „Wir haben uns an vielen Stellen bewegt, sind bis an die Schmerzgrenze gegangen.“ Das betreffe Verfahren, aber auch Fristen und die Nennung von Zahlen. Nicht verhandelbar sei der Familiennachzug für subsidiär geschützte Flüchtlinge. (dpa)