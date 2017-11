Brüssel – Die EU-Arzneimittelagentur EMA wird im Zuge des Brexit aus London nach Amsterdam verlagert. Der deutsche Außenamtsstaatssekretär Michael Roth gratulierte Amsterdam auf Twitter. Diplomaten bestätigten, Amsterdam habe nach einem Unentschieden in dritter Runde durch Losentscheid gewonnen. Wien war schon in der ersten Runde ausgeschieden.

Auch im zweiten Fall entschied das Los: Die EU-Bankenaufsicht EBA wird nach Paris umziehen. Nach einem Punktegleichstand mit der irischen Hauptstadt Dublin in der dritten Abstimmungsrunde der 27-EU-Staaten – ohne Großbritannien – am Montag in Brüssel musste gelost werden. Das Glück lag diesmal aufseiten der Franzosen. Wien war schon in der ersten Runde ausgeschieden.

Unmut in Mailand

Italien reagiert enttäuscht auf die Niederlage Mailands im Duell gegen Amsterdam um den neuen Sitz der EU-Arzneimittelbehörde EMA. Mehrere Politiker kritisierten, dass eine derart wichtige Entscheidung wie der neue Sitz einer EU-Behörde per Los getroffen werden dürfe. „Eine solide Kandidatur, wie jene Mailands ist von einer Verlosung versenkt worden“, empörte sich Premier Paolo Gentiloni.

Der italienische Regierungschef dankte all jenen, die sich für Mailands Kandidatur engagiert haben. „Wir sind zwar schwer enttäuscht. Uns ist aber auch bewusst, dass wir alles für Mailand unternommen haben. Nicht umsonst sind wir ins Finale gegen Amsterdam gekommen“, betonte der Mailänder Bürgermeister Beppe Sala. Er bezeichnete das System der Auslosung als „absurd“.

Der Sieg im Rennen um die EMA hätte für Mailand – historisch Finanzhauptstadt und Wirtschaftsmotor Italiens – Hunderte prestigereiche Jobs und einen regen Geschäftsreiseverkehr mit zehntausenden Hotelübernachtungen pro Jahr bedeutet. Die EMA-Verlegung hätte für die Finanzmetropole und den Börsensitz wie ein Sonder-Konjunkturprogramm gewirkt, was positiv für das Wachstum in ganz Italien gewesen wäre, analysierten Experten.

Pirelli-Hochhaus als Sitz angeboten

Mailand hatte als neuen Sitz der EMA-Behörde das 1958 gebaute Pirelli-Hochhaus angeboten, eines der Wahrzeichen der Stadt. Die lombardische Metropole hatte sich wegen ihrer zentralen Lage, guten Verkehrsverbindungen und des technologischen Know-hows als „idealen Standort“ für die EMA bezeichnet. In der Lombardei sind viele namhafte Pharmakonzerne tätig.

Mailand gibt sich nicht geschlagen und will weiter im medizinischen Bereich wachsen. Auf dem Gelände der ehemaligen Expo wird zurzeit das Projekt „Human Technopole“ mit einer garantierten Finanzierung von insgesamt 2,5 Mrd. Euro umgesetzt. Auf rund 70.000 Quadratmetern werden sieben Forschungszentren errichtet, in denen 1.500 nationale und internationale Wissenschafter und Forscher arbeiten sollen. Der Fokus liegt auf Krebsforschung, neurokognitiven Störungen sowie Ernährungswissenschaften. (APA)