„Guardian“ (London): „Die nun unvorhersagbare politische Szenerie in Deutschland bedeutet, dass die EU sogar noch stärker mit ihren wichtigsten Problemen ringen muss. In Frankreich kann Emmanuel Macron nun nicht mehr sicher sein, dass es möglich ist, mit Merkel eine starke französisch-deutsche Lokomotive zu bauen, mit der Reformen der Eurozone vorangetrieben werden können - was einer der Knackpunkte für die FDP war. Obwohl Deutschlands wichtigste Parteien hinsichtlich der Brexit-Verhandlungen völlig einer Meinung sind, werden die politischen Unsicherheiten die Aufmerksamkeit vom Rückzug Großbritanniens aus der EU weiter ablenken. Deutschlands Politik war in Europa oft umstritten, aber Merkels Rolle als Problemlöserin – etwa mit der Türkei in Sachen Immigration oder bei der Verhängung von Sanktionen gegen Russland wegen dessen Vorgehen gegen die Ukraine – war immer wieder von entscheidender Bedeutung. Das Versagen am letzten Wochenende in Berlin könnte der Anfang sehr schwieriger Zeiten gewesen sein.“

„Times“ (London): „Die Bundeskanzlerin hatte im September die Wahlen nach einem dürftigen Wahlkampf nur knapp gewonnen. Aber es wurde weithin angenommen, dass sie als Chefin der größten Partei, der Christdemokraten, dennoch in der Lage sein würde, eine stabile Koalitionsregierung zustande zu bringen. Stattdessen ist sie nun mit der schwersten politischen Krise ihrer zwölfjährigen Herrschaft konfrontiert. Ihre Tage sind gezählt. (...) Das ist eine schlechte Nachricht für Europa. Die Reformpläne von Präsident Macron in Frankreich hängen davon ab, dass ein starkes Deutschland eine dynamische Achse Paris-Berlin unterstützt. Wenn Merkel geht, steht Macron ohne Unterstützung allein im Wind. Innenpolitische Unsicherheiten behindern Großbritannien, Spanien und Italien. Bei den Mitteleuropäern wächst der Euroskeptizismus. Zudem ist Merkel zur Gefangenen ihrer früheren Fehler geworden und nicht mehr die unangefochtene Führerin Europas.“

„La Stampa“ (Turin): „Es sind lediglich gute Nachrichten für diejenigen, die sich über das Unglück anderer freuen. Für viele jedoch kann ein stabiles Deutschland Europa eine Hilfe sein, innerhalb und außerhalb seiner Grenzen, und deshalb bleibt nach dem nächtlichen Marathon in Berlin zu hoffen, dass es bald einen positiven Ausgang gibt und dass, trotz notwendiger Kompromisse, die Deutschen nicht das Vertrauen in ihr System verlieren. Ein Kurzschluss wäre nun vor allem ein riesiges Geschenk an diejenigen, die ohnehin gegen das System auf der Lauer liegen: die der extremen rechten und neo-populistischen Alternative für Deutschland.“

„Neue Zürcher Zeitung“: „Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass Merkel die Magie der Macht abhandengekommen ist. Stattdessen stellt sich Ratlosigkeit ein. Die naheliegende Antwort darauf ist, das Volk zu befragen. Zwar lehnen die meisten Kommentatoren und Politiker – namentlich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier – diese ungewohnte Option reflexartig ab. Zudem sagten die Meinungsumfragen bisher voraus, dass eine Neuwahl die Machtverhältnisse nicht wesentlich ändern würde. Doch das war vor dem Scheitern von Jamaika. Das Ereignis könnte jetzt eine neue Ausgangslage für die Wähler geschaffen haben, auf die sie möglicherweise anders reagieren werden. Werden sie die kleinen Parteien bestrafen, die sich jetzt als Spielverderber gezeigt haben? Oder werden sie eine von ihnen stärken, um klare Machtverhältnisse zu schaffen? Werden sie ihre Enttäuschung mit noch mehr Stimmen für die AfD demonstrieren? Oder werden sie vielmehr die in die Opposition abgetauchte SPD wieder stärken? Prognosen sind in der heutigen Lage kaum möglich. Grund genug, die Wähler zu befragen.“

„Le Monde“ (Paris): „Deutschland stürzt in eine schwere politische Krise, und ganz Europa wird darunter leiden. Der Abbruch der Verhandlungen über eine Regierungskoalition in Berlin, der Einflussverlust von Angela Merkel und die Phase der Unsicherheit, die mit diesem Misserfolg einhergehen, sind jenseits von Rhein und Oder eine sehr schlechte Nachricht für die Europäische Union. (...) Deutschland ist nicht nur die erste Volkswirtschaft der EU, es ist auch Stabilitätsgarant der Union und wichtiger Partner Frankreichs für das gesamte europäische Projekt. Die verantwortlichen Politiker in Deutschland müssen sich auch dieser Verantwortung bewusst sein.“

„Liberation“ (Paris): „(Es ist) eine schlechte Nachricht für das politische Leben in Deutschland, aber auch für Europa, das nun eine seiner wichtigsten Säulen wanken sieht. Es ist auch eine schlechte Nachricht für die Idee eines offenen Europas, für das viele - wenn auch immer weniger - Europäer eintreten. Tatsächlich ist es die Einwanderungsfrage, die die legendäre politische Stabilität der Bundesrepublik nach und nach ausgehöhlt hat.“

„De Tijd“ (Brüssel): „Natürlich darf man eine Politikerin vom Format Angela Merkels niemals abschreiben, auch nicht im Falle von Neuwahlen in Deutschland. Sie hat stets große Elastizität bewiesen. Doch die jetzige Krise geht tief. Zumindest hängen düstere Wolken über ihrer Zukunft. Obendrein dürfte ein Wahlkampf die politischen Gegensätze erneut schüren. Am Ende könnte die Bundeskanzlerin durchaus eher das Problem als die Lösung sein. Die deutsche Krise ist keine gute Nachricht für die Europäische Union. Deutschland ist zum mit Abstand führenden EU-Mitgliedstaat herangewachsen, wenngleich diese Position in Europa auch umstritten ist. Durch die politische Instabilität in Deutschland wird nun unvermeidlich auch die europäische Politik weniger offenkundig.“

„Tages-Anzeiger“ (Zürich): „Deutschland ist die wichtigste Macht in der Mitte Europas, deswegen betrifft die Unsicherheit nun auch nicht Deutschland allein. Solange in Berlin niemand regiert und nicht klar ist, welche Zukunft Merkel noch hat, geht die Hauptrolle an Emmanuel Macron über, den jungen französischen Präsidenten. Um seine Pläne zu einer Neugründung der EU umzusetzen, ist er freilich auf die Handlungsfähigkeit Deutschlands zwingend angewiesen. Die wird nun noch länger fehlen als befürchtet. Macron aber braucht schnelle Resultate, sonst wird sein Elan verpuffen. (...)

Dass ausgerechnet in Deutschland, dem politisch scheinbar stabilsten Land der Union, die Wahl zu einer ernsten Regierungskrise führen würde, konnte sich in Europas Hauptstädten wohl niemand vorstellen. Allein dieser Umstand belegt, dass die Zeiten politisch unsicher sind und bleiben, wohl noch auf längere Zeit.“

„Nepszava“ (Budapest): „Jetzt ist es sogar ungewiss, ob Angela Merkel Kanzlerin bleiben wird. Mit Blick auf die Zukunft der EU ist das eine dramatische Nachricht. Merkel ist es zu verdanken, dass es der Union gelang, durch die globale Wirtschafts- und Finanzkrise zu kommen. Nach dem Beinahe-Bankrott der mediterranen Länder hielt sie die Eurozone zusammen. Es gelang ihr, die Flüchtlingskrise zu managen, in einer aussichtslos scheinenden Lage, als fast zwei Millionen Menschen Deutschland überschwemmten. Die deutsche Kanzlern ist die einzige, die nicht nur für die EU-Reformvorschläge des französischen Präsidenten Emmanuel Macron ein offenes Ohr hat, sondern die es auch versteht, mit den mittel-osteuropäischen Rebellen (wie dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban) im Gespräch zu bleiben. Ohne Angela Merkel können wir uns ein einheitliches Europa derzeit praktisch nicht vorstellen.“

„de Volkskrant“ (Amsterdam): „Die FDP hat sich im Wahlkampf für die Modernisierung der Wirtschaft und der Arbeitsverhältnisse eingesetzt. Hier gibt es in der Tat seit einiger Zeit viel zu besprechen. Und so ist verständlich, das (FDP-Chef Christian) Lindner für die neue Koalition ein klares liberales Profil forderte. Er will verhindern, zwischen den Christdemokraten und den Grünen zerrieben zu werden. (...)

Für die Politik von (Kanzlerin Angela) Merkels CDU und den Grünen gibt es in Deutschland keine Mehrheit. Sie könnten durchaus eine Minderheitsregierung bilden. Das wäre - nach skandinavischem Modell - ein interessantes Experiment im Dualismus von Regierung und Parlament. Merkel könnte dann noch einmal ihre Rolle als Künstlerin des Ausgleichs spielen - bis die CDU einen Nachfolger für sie gefunden hat.“

„Gazeta Wyborcza“ (Warschau): „Das Ende der Sondierungsgespräche kann das Ende von Merkels politischer Karriere bedeuten, für sie ist das ein großer Imageschaden. Vor allem wenn das schlimmste Szenario wahr wird und es zu Neuwahlen kommt. Dann könnten die Deutschen die Kanzlerin zwar stärker unterstützen, man kann aber auch nicht ausschließen, dass die CDU Stimmen verliert und die Populisten der AfD dazugewinnen. Dann könnten Appelle, Merkel für ihre bisherige Politik und das Hereinlassen Hunderttausender Migranten im Jahr 2015 zur Rechenschaft zu ziehen, wahr werden. Es ist vorstellbar, dass die Partei Merkel zwingt, in den politischen Ruhestand zu gehen.“

„El Mundo“ (Madrid): „Deutschland steht vor einer Situation, wie es sie in seiner jüngeren demokratischen Geschichte noch nicht gegeben hat. Sie droht, 70 Jahre politischer Stabilität zu beenden. (...) Es wäre ein Fehler, wenn einige nun versuchten, das schwache Wahlabschneiden der Kanzlerin auszunutzen, die bei der letzten Abstimmung 65 Sitze verloren hatte, um ihren Rücktritt oder Neuwahlen zu fordern. Denn dies würde die Regierbarkeit des wichtigsten europäischen Motors gefährden. Umso mehr, wenn der wachsende Rechtspopulismus der AfD die deutsche Gesellschaft zu polarisieren droht.“

„Tagesanzeiger“ (Zürich): „Dies sei ein ‚historischer Tag‘, sagte Angela Merkel, als sie am frühen Montagmorgen das Scheitern der Gespräche um ein Regierungsbündnis von Union, FDP und Grünen kommentierte. Tatsächlich stand das Land noch nie seit der Gründung der Bundesrepublik 1949 nach einer Bundestagswahl ohne realistische Aussicht auf eine Regierung da. Deutschland, dieser Pfeiler politischer und wirtschaftlicher Stabilität mitten in Europa, gerät auf einmal ins Wanken. Vor Deutschland liegen Wochen und Monate der politischen Unsicherheit. Zählt man die Sozialdemokraten mit, die eine erneute Grosse Koalition unter Merkel seit der Bundestagswahl kategorisch ablehnen, haben in der Nacht auf Montag fünf von sieben im Parlament vertretenen Parteien bewiesen, dass sie nicht willens oder nicht fähig sind, miteinander zu regieren.“

„Lidove noviny“ (Prag): „Ist das Scheitern von Koalitionsgesprächen etwas Schicksalhaftes? Eigentlich nicht. Wohl jedes Land, in dem das Verhältniswahlrecht gilt, hat etwas Derartiges bereits erlebt und sich hinterher wieder zusammengerissen. Doch in Deutschland trägt die Nacht vom 19. auf den 20. November den Stempel der Schicksalhaftigkeit. Es ist, als ob die dramatischen Töne einer Wagner-Oper erklungen seien. (...) Die Botschaft für Deutschland und die Welt lautet: Ein Land, das über siebzig Jahre lang Stabilität verkörperte, hat ein Signal gegeben, dass seine politische Stabilität aus dem Leim geht.“

„Kapital Daily“ (Sofia): Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel steht vor der schlechtesten innenpolitischen Krise ihrer Karriere, nachdem fast zwei Monate nach der Parlamentswahl in Deutschland die Sondierungsgespräche zur Bildung einer (Regierungs-)Koalition scheiterten. (.) Jetzt ist Deutschlands Zukunft unsicher und hängt von dem politischen Willen in dem Land, das in letzter Zeit wohl wackelt. Ob diese Krise bewältigt wird und ob Angela Merkel an der Spitze eines vierten (Regierungs-)Kabinetts stehen wird, werden wir in den kommenden Wochen erfahren.“

„L‘Est républicain“ (Nancy): „Angesichts dieser offensichtlichen Sackgasse werden die Deutschen Anfang 2018 wahrscheinlich wieder an die Urnen treten müssen. Angela Merkel hat nicht die Absicht, aufzugeben. In gewisser Hinsicht hält sie das Schicksal Europas (.) in den Händen. ‚Mutti‘ wird sich selbst übertreffen müssen, denn hinter ihr treten ungeduldig der rechtspopulistische Alexander Gauland und seine aufrührerische Bewegung ‚Alternative für Deutschland‘ auf der Stelle. Ein katastrophales Szenario!“

„Dernieres Nouvelles d‘Alsace“ (Straßburg): „(Angela) Merkel hat verstanden, dass nicht nur sie eine Gnadenfrist erhalten hat. Das gesamte Konzept der Machtbildung in Deutschland liegt auf der Waage. Auf der einen Seite, der Pragmatismus und die den Deutschen so wichtige Suche nach einem Konsens. Auf der anderen, die Versuchung für die Parteien, nur durch Blockade zu existieren und so zum ‚Königsmacher‘ zu werden. Zusammenhalt gegen Selbstverherrlichung, nationale Interessen gegen persönliche Ambitionen: Steinmeier benennt die Schuldigen. (.)“

„Dennik N“ (Bratislava): „Merkel scheitert womöglich gerade daran, dass sie in ihrer Politik zu gut ist und die anderen Akteure sie deshalb zu sehr fürchten. Natürlich hat niemand erwartet, dass die Koalitionsverhandlungen zwischen vier so unterschiedlichen Parteien leicht werden. Dennoch scheint es, dass nicht der Mangel an Kompromissfähigkeit der wichtigste Grund für das Scheitern der Koalitionsverhandlungen war. Merkel ist nämlich nicht nur gut im Finden von Kompromissen, sondern auch darin, sich die Ergebnisse der Regierungsarbeit und die Verdienste ihrer Koalitionspartner anzueignen. Sie nützt ihre Dominanz geschickt aus, so dass in den Augen der Wähler sie allein die Regierung verkörpert – mit allen Fehlern und Erfolgen. Das haben nicht nur die Sozialdemokraten, sondern auch die Liberalen schon zu spüren bekommen und wollen nicht in eine Koalition gehen, in der ihre Positionen nicht deutlich sichtbar sind.“

„Pravda“ (Bratislava): „Ein erzwungenes Aus für die ewige Kanzlerin hätte Auswirkungen auf ganz Europa. Nicht zufällig zitterte der Euro an den Finanzmärkten sogleich wie Espenlaub. (...) Merkel hat jahrelang dem wirtschaftlich ohnehin dominanten Deutschland in Europa auch eine politische Dominanz beschert. Sie verkörpert eine Ära der Stabilität nicht nur für Deutschland, sondern für Europa. In der Ära von Donald Trump, Wladimir Putin, Brexit und zunehmendem Extremismus ist sie die vielleicht letzte liberaldemokratische Welt-Führungspersönlichkeit. Mit ihrem Wort haben viele wichtige europäische Diskussionen begonnen und mit ihrer Stimme aufgehört. Sollte diese Ära zu Ende gehen, wenn gerade neue Krisen und grundlegende Zukunftsentscheidungen anstehen, würden wir das alle spüren.“

