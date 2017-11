Berlin – Die AfD-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel hat den deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier scharf dafür kritisiert, bei seinen derzeitigen Gesprächen mit den Parteivorsitzenden über eine mögliche Regierungsbildung die AfD nicht zu berücksichtigen. Das „undemokratische Ausgrenzen“ der AfD schade dem Amt des Bundespräsidenten, erklärte Weidel am Mittwoch in Berlin.

Ihre Fraktion erwarte „im Namen der Wähler einen Gesprächstermin“. Nach dem Scheitern der Sondierungsgespräche über eine Jamaika-Koalition aus CDU, CSU, FDP und Grünen hatte Steinmeier alle Parteien zur Gesprächsbereitschaft aufgerufen. Um die Optionen zur Regierungsbildung auszuloten, traf er sich bereits mit der CDU-Vorsitzenden Angela Merkel, den Grünen-Vorsitzenden Simone Peter und Cem Özdemir sowie FDP-Chef Christian Lindner. Für Mittwoch ist ein Gespräch mit CSU-Chef Horst Seehofer geplant, am Donnerstag wird der SPD-Vorsitzende Martin Schulz im Schloss Bellevue erwartet.

Über Termine mit AfD und Linkspartei ist nichts bekannt. Steinmeier hatte gesagt, dass er mit Vertretern aller an den Jamaika-Sondierungen beteiligten Parteien sowie den Vorsitzenden von Parteien sprechen wolle, „bei denen programmatische Schnittmengen eine Regierungsbildung nicht ausschließen“. Dies wurde so gedeutet, dass Treffen mit AfD und Linkspartei vorerst nicht stattfinden, weil eine Regierungsbildung mit ihnen derzeit als ausgeschlossen gilt.

AfD-Fraktionschefin Weidel verwies nun darauf, dass ihre Partei die drittstärkste Kraft im Bundestag sei. „Es kann nicht sein, dass diese Gruppe vom Staatsoberhaupt einfach ignoriert wird“, erklärte Weidel.

Steinmeier kündigt Gespräche mit allen Fraktionen an

Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kündigte am Nachmittag an, auch mit den Vorsitzenden aller deutscher Bundestagsfraktionen Gespräche führen. Es wolle sich dabei „einen Gesamtüberblick von der politischen und parlamentarischen Lage“ verschaffen, kündigte seine Sprecherin am Mittwoch an.

Steinmeier spricht in dieser Woche mit mehreren Parteivorsitzenden über die schwierige Bildung einer neuen Bundesregierung nach dem Ende der Jamaika-Sondierungen. Am Mittwochnachmittag traf der bayrische Ministerpräsident und CSU-Chef Horst Seehofer im Schloss Bellevue ein. Am Montag hatte Steinmeier mit der CDU-Vorsitzenden Angela Merkel die Lage erörtert, am Dienstag mit den Grünen-Vorsitzenden Simone Peter und Cem Özdemir sowie mit FDP-Chef Christian Lindner. Am Donnerstag ist ein Treffen mit dem SPD-Vorsitzenden Martin Schulz geplant.

Der deutsche Bundespräsident trifft sich in dieser Woche laut seiner Sprecherin mit den Vorsitzenden der Parteien, „die für eine Regierungsbildung ausreichende programmatische Schnittmengen aufweisen könnten“. Ziel seiner Gespräche sei es, alle Möglichkeiten einer Regierungsbildung auszuloten. Termine mit der rechtspopulistischen AfD oder der Linkspartei waren vor diesem Hintergrund nicht bekannt. (APA/AFP)