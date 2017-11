Von Tim Braune und Basil Wegener, dpa

Berlin – In der gegenwärtigen Regierungskrise diskutiert die SPD mehrere Möglichkeiten - und keine erscheint den Sozialdemokraten optimal. An diesem Donnerstag ist Parteichef Martin Schulz bei Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier geladen. Beim Treffen der Parteifreunde geht es darum, wie es weitergeht in Deutschland. Ein Überblick über das Für und Wider der möglichen Varianten für die SPD:

Neuwahl: Noch am Abend nach der Bundestagswahl hat Schulz eine Fortsetzung der großen Koalition ausgeschlossen. «Es ist völlig klar, dass der Wählerauftrag an uns der der Opposition ist», sagte er. Nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierung bekräftigten die Parteigremien ihr Nein für eine neue große Koalition. Insofern spräche es für Gradlinigkeit und Prinzipientreue, wenn sich die SPD auch weiter einer Regierungsbildung an der Seite der Union verweigert und somit eine Neuwahl nötig würden. Sie könnte ja auch zu neuen Mehrheiten führen. Risiko: Gut vorbereitet auf eine weitere Bundestagswahl sind die Sozialdemokraten nicht - nach dem 20,5-Prozent-Wahldebakel könnten sie weiter abrutschen. Und ein rot-rot-grünes Linksbündnis dürfte auch nach Neuwahlen nicht wirklich greifbar sein. Das Verhältnis SPD-Linke hat sich in den vergangenen Wochen ohnehin nicht verbessert, die Grünen hatten Jamaika und nicht Rot-Grün im Kopf.

Große Koalition: Schwenkt die SPD um und eröffnet doch noch den Weg für eine neue große Koalition, könnte sie sich als verantwortungsbewusst präsentieren. Von der Kanzlerin könnte sie viel fordern, muss Merkel doch um eine weitere Kanzlerschaft fürchten. Von einem offensiveren Europakurs über Mindestrenten, von Arbeitsmarkt- bis Bildungsreformen - die Liste von Gesetzen und Projekten mit SPD-Handschrift könnte lang werden. Allerdings haben die Sozialdemokraten auch in der jüngsten Wahlperiode viel durchgesetzt, ohne dass sie dadurch beim Wähler punkten konnten. Und die älteste deutsche Partei könnte sich auch den Vorwurf einhandeln, doch vor allem auf Posten und Einfluss aus zu sein – und dafür umzufallen. Insbesondere die SPD-Basis steht einer neuen GroKo kritisch gegenüber.

Minderheitsregierung: Das könnte für die SPD ein dritter Weg sein. Die Partei könnte so dazu beitragen, die Verhältnisse erstmal zu stabilisieren und Zeit zu gewinnen. Direkte Verantwortung müsste sie nicht übernehmen, aber indirekt dürfte sie doch die Gesetze mitverhandeln. Doch wie stabil so eine noch nie auf Bundesebene erprobte Konstruktion ist und ob die Wähler eher unübersichtlichen Verhältnissen etwas abgewinnen könnten, steht in den Sternen.