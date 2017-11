München – Die CSU hat eine Meldung des Bayerischen Rundfunks (BR) dementiert, wonach Markus Söder neuer Ministerpräsident in Bayern werden soll. Die Meldung sei „total falsch“, sagte ein Sprecher am Donnerstag. Der BR hatte zuvor berichtet, dass CSU-Chef Horst Seehofer das Amt des bayerischen Ministerpräsidenten an seinen Rivalen und bayerischen Finanzminister Söder abgeben wolle.

Über Twitter berichtete der BR anschließend unter Berufung auf neue Informationen, dass unklar sei, ob sich Seehofer dieser Lösung anschließe.

CSU nennt Dezember als Termin, Seehofer heute Abend

Die CSU-Spitze will voraussichtlich erst Anfang Dezember über ihre künftige personelle Neuaufstellung entscheiden. Auf der Sitzung der CSU-Landtagsfraktion mit Parteichef Horst Seehofer habe man sich am Donnerstag auf einen Zeitplan geeinigt, nach dem die Personalfragen geklärt werden sollen, sagte der Chef der CSU-Landtagsfraktion, Thomas Kreuzer.

Über Namen und Personen sei in der Sitzung nicht gesprochen werden. Der Vorstand der CSU werde wahrscheinlich in der ersten Dezemberwoche tagen und dem für Mitte Dezember geplanten Parteitag einen Vorschlag unterbreiten.

Ob die Ämter des Parteichefs und des Ministerpräsidenten getrennt werden, blieb unklar. „Horst Seehofer hat die Entscheidung völlig offen gelassen. Er hat überhaupt nichts favorisiert, sagte Kreuzer.

Seehofer widerspricht

Der Chef der deutschen Christsozialen und bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer trug eine andere Cersion an die Medien. Demnach will er seine Zukunftspläne in einer CSU-Vorstandssitzung am Abend bekanntgeben.

„Ich bin ja mitten in einer Gesprächsreihe“, sagte Seehofer am Donnerstagmittag vor Beginn einer Sitzung der CSU-Fraktion im Landtag in München. Er führe Gespräche so, dass er die Argumente ernst nehme und dann entscheide. Das sei ein Prozess, der erst am Abend kurz vor Beginn der CSU-Vorstandssitzung um 18 Uhr zu Ende sein werde. „Heute Abend wird alles klar sein“, betonte er.

Die CSU ist die bayerische Schwesterpartei der von Bundeskanzlerin Angela Merkel geführten CDU, die in Bayern nicht antritt. Sie regiert das Land mit absoluter Mehrheit, schnitt aber bei der Bundestagswahl im September außergewöhnlich schlecht ab. Nun fürchtet sie um ihre Mehrheit bei der Landtagswahl 2018.

Seit 2008 Ministerpräsident

Seehofer ist seit 2008 Ministerpräsident Bayerns und Vorsitzender der Christlichsozialen CSU, der Schwesterpartei der CDU. Das historisch schlechte CSU-Abschneiden bei der Bundestagswahl mit 38,8 Prozent der Stimmen brachte ihn parteiintern stark unter Druck.

Seehofer traf zu Mittag in München mit der einflussreichen CSU-Landtagsfraktion zusammen, um über die Koalitions-Sondierungen in Berlin zu berichten. Am Abend kommt der Partei-Vorstand zusammen. Zuvor hatte Seehofer eine Entscheidung über die personelle Aufstellung der Partei für den Donnerstagabend in Aussicht gestellt. Er strebe eine einvernehmliche Lösung in Harmonie und Kameradschaft an. Seine Gespräche mit den wichtigen Beteiligten liefen aber noch. (TT.com/APA/Reuters/dpa)