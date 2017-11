Brüssel – EU-Gesundheitskommissar Vytenis Andriukaitis hat den Vorschlag der EU-Kommission für eine Zulassungsverlängerung des umstrittenen Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat verteidigt. Die EU-Kommission müsse sich auf die wissenschaftlichen Organisationen verlassen, sagte Andriukaitis am Donnerstag in Brüssel. Die Kommission habe nur wenig rechtlichen Spielraum.

Die EU-Agenturen EFSA (Lebensmittelsicherheit) und ECHA (Chemikalien) würden Glyphosat nicht als krebserregend einstufen, sagte Andriukaitis. Wie jede andere Chemikalie stelle Glyphosat zwar eine gewisse Gefahr dar, diese sei aber handhabbar. Der EU-Kommissar räumte ein, dass das Internationale Krebsforschungszentrum (IARC) Glyphosat als wahrscheinlich krebserregend einstufe, doch habe die Weltgesundheitsorganisation (WHO) diesen Befund nicht geteilt.

Behörde hält an Vorschlag für Verlängerung fest

Die EU-Kommission müsse von Rechts wegen „tun, was sie tun muss“, sagte Andriukaitis. Er machte klar, dass die EU-Behörde an ihrem Vorschlag für eine fünfjährige Verlängerung zunächst festhalte. Die EU-Kommission versuche eine qualifizierte Mehrheit zustande zu bringen, bei der so viele EU-Staaten wie möglich zustimmen. Das Ergebnis werde man am Montag im Berufungsausschuss sehen. (APA)