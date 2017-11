Brüssel, London – In Sachen Brexit ist nach Aussagen von Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) noch „keine Lösung in Sicht“. Und die Zeit dränge, sagte Kern am Freitag in Brüssel, und er betonte weiters: „Wenn wir den nächsten Finanzrahmen diskutieren, brauchen wir Klarheit über die britischen Beiträge.“ Es werde auf jeden Fall „heftige Diskussionen“ und eine „massive Verschiebung“ im EU-Budget geben.

In Richtung Österreich erklärte der SPÖ-Chef, dass alle, die dort der „Auffassung sind, dass man dieselben Leistungen“ bekommt ohne bereit zu sein, „größere Beiträge zu entrichten“, den Menschen etwas Falsches erzählen. Kern geht davon aus, dass die EU durch den Brexit geradezu „zur grundsätzlichen Neuausrichtung“ gezwungen werde.

Kern: „Wir lassen uns überraschen“

Zunächste werde Ratspräsident Donald Tusk die verbleibenden 27 EU-Staaten heute am Rande des EU-Gipfels der Östlichen Partnerschaft über sein jüngstes Treffen mit der ebenfalls anwesenden britischen Premierministerin Theresa May informieren, sagte Kern. „Wir wir lassen uns überraschen, was die Ergebnisse dieses Gesprächs waren.“

Trotz des Scheiterns der Jamaika-Sondierungsverhandlungen in Deutschland zeigte sich Kern zuversichtlich. „Ein großes Problem ist es natürlich nicht, wir haben in den Niederlanden gesehen, wie lange das dauern kann“, erklärte Kern. Aber sowohl für Europa als auch für Österreich sei es „wichtig, einen stabilen Partner zu haben“.

Zu der Lage seiner deutschen Parteifreunde, der SPD, erklärte der Kanzler: Sie sei zweifelsohne schon einmal besser gewesen. Aber, so Kern weiter: „Ich bin optimistisch, dass der Neuerungsprozess in die richtige Richtung geht.“ Die SPD werde zurückkommen, „vor allem gestärkt nach den nächsten Wahlen, wann immer das sein mag“.

Vom heutigen EU-Gipfel der Östlichen Partnerschaft erwartet Kern weitere Stabilität für die Region. Die habe die Lektionen aus dem Ukraine-Konflikt gelernt. Diese Partnerschaft solle keine Irritationen mit anderen Ländern auslösen. (APA)