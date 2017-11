Von Elisabeth Hilgarth und Thomas Schmidt, APA

Brüssel – Zum fünften Mal findet der EU-Gipfel der Östlichen Partnerschaft statt. Mit unterschiedlichen Erwartungen im Gepäck reisten Regierungsvertreter aus Weißrussland, Armenien, Aserbaidschan, Moldau, Georgien und der Ukraine am Freitag nach Brüssel. Die EU betont stets, die Partnerschaft führe nicht automatisch zu einem EU-Beitritt. Und viel wichtiger: Der russische Bär habe nichts zu befürchten.

Hahn: Keine Attacke gegen Russland

EU-Nachbarschaftskommissar Johannes Hahn war bei einer Pressekonferenz im Vorfeld bemüht, den Inhalt des heutigen Treffens in den Vordergrund zu rücken. Es gehe darum, jene 20 Punkte zu beraten, die bis 2020 erreicht werden sollen. Das bedeute, so der österreichische Kommissar, die Stärkung von Wirtschaft, Staatsführung, Vernetzung und Gesellschaft in den sechs Partnerländern.

Ziel sei es auf jeden Fall nicht, Russland zu „attackieren“ oder „Spielchen zu spielen“, betonte Hahn, und er fügte hinzu: Es gebe „Raum für jeden“. Ob das auch Russland so sehe, wisse er allerdings nicht.

Die Östliche Partnerschaft wurde 2009 von der EU gemeinsam mit der Ukraine, Moldau, Georgien, Weißrussland, Armenien und Aserbaidschan ins Leben gerufen. Sie sollte die 2008 gegründete EU-Mittelmeerunion mit den nordafrikanischen Partnerländern in der Nachbarschaftspolitik ergänzen. Ziel der EU ist es, den politischen, wirtschaftlichen und sozialen Wandel in den sechs Ex-Sowjetrepubliken zu unterstützen. Manche der Partnerländer suchen mehr, die anderen weniger Nähe zur EU – je nach dem jeweiligen Einfluss Russlands auf sie.

Argwohn in Moskau

Von Anfang an sorgte die EU-Nachbarschaftspolitik im Osten für Argwohn in Moskau. Als beim Gipfel 2013 in Vilnius die Ukraine das Assoziierungsabkommen mit der EU unterzeichnen sollte, eskalierte die Lage. Der damalige Präsident Viktor Janukowitsch stoppte das Vorhaben auf Druck aus Moskau. Dies führte anschließend zu Massenprotesten und dem Sturz von Janukowitsch in Kiew. Im März 2014 annektierte Russland die ukrainische Halbinsel Krim und sorgte mit Unterstützung der pro-russischen Rebellen in der Ostukraine für den bisher schärfsten Ost-West-Konflikt seit dem Fall des Eisernen Vorhangs.

Moskau konnte die Annäherung der früheren sowjetischen Republiken aber nicht verhindern. Im September 2017 trat das Assoziierungsabkommen der EU mit der Ukraine voll in Kraft. Bisher hat die EU auch Assoziierungsabkommen mit Georgien und Moldau abgeschlossen. Für die Ukraine und Georgien gab es zudem Visa-Liberalisierungen. Ein Partnerabkommen mit Armenien wird noch am Freitag am Rande des Gipfels unterzeichnet. Auch wenn die EU diesen Ländern betont keine Beitrittsperspektive in Aussicht stellt, sind die Ambitionen einiger dieser Partnerstaaten kein Geheimnis: Sie wollen vollwertige Mitglieder im EU-“Klub“ sein.

Drahtseilakt mit Aserbaidschan und Weißrussland

Mit Aserbaidschan und Weißrussland sucht die EU hingegen noch „maßgeschneiderte“ Beziehungen. Es ist auch ein Drahtseilakt: Aserbaidschan macht regelmäßig wegen Menschenrechtsverletzungen Schlagzeilen; in Weißrussland regiert noch immer der im Westen weitgehend als „letzter Diktator Europas“ bekannte Präsident Alexander Lukaschenko.

Lukaschenkos Vermittlerrolle beim Minsker Abkommen für den Ukraine-Konflikt verbesserte zwar das Standing Weißrusslands in Brüssel. Doch ist Minsk noch immer ein enger Verbündeter Moskaus. Das machte auch der beim Gipfel anwesende weißrussische Außenminister Wladimir Makej (Vladimir Makei) im Vorfeld deutlich: Er werde auf jeden Fall keine eine antirussische Abschlusserklärung zulassen.