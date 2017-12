Brüssel/London – In den lange stockenden Brexit-Verhandlungen konnte am Freitag ein Durchbruch erzielt werden, zumindest für die erste Phase der Gespräche. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker erklärte nach einem kurzfristig in der Früh erfolgten Treffen mit der britischen Premierministerin Theresa May, es gebe „genügend Fortschritte“ für die Einleitung der Phase zwei.

Vor allem sei eine Einigung in der Irland-Nordirland-Frage erzielt worden. Beide Seiten betonten, es werde keine harte Grenze geben, der Friedensprozess durch das Karfreitags-Abkommen werde fortgesetzt. Auch bei den Bürgerrechten gibt es laut Juncker Klarheit. EU-Bürger, die in Großbritannien lebten, würden weiterhin volle Rechte genießen, auch was die sozialen Ansprüche wie Pensionen betreffe.

Spezielle Lösungen für andere Themen

Allerdings seien noch weitere Verhandlungen ausständig. Durch die Einigung in der Grenzfrage seien andere Teile Großbritanniens wie Schottland jedenfalls nicht betroffen, erklärte May. Für spezielle Themen brauche es bestimmte Lösungen.

Zu den Bürgerrechten sagte Juncker, für EU-Bürger würde der EuGH als Letztinstanz weiter gelten. Dieser Punkt war ja in den bisherigen sechs Verhandlungsrunden der ersten Phase umstritten und von Großbritannien abgelehnt worden.

Details würden in der Folge EU-Chefverhandler Michel Barnier und der britische Brexit-Minister David Davis Freitagvormittag verkünden, sagte der Kommissionspräsident. Juncker verwies darauf, dass es in dieser Woche eine Reihe von Gesprächen zwischen ihm und May, zwischen May und dem irischen Regierungschef Leo Varadkar sowie zwischen dem irischen Premier und ihm, Juncker, gegeben habe. Jedenfalls gebe es genügend Fortschritte, um dem EU-Gipfel in einer Woche die Aufnahme der zweiten Verhandlungsphase mit Großbritannien zu empfehlen. Dabei geht es um die künftigen bilateralen Beziehungen zwischen der EU und London nach dem Brexit.

Resultat als Kompromiss

Juncker betonte, es sei notwendig gewesen, heute den Deal zu erzielen. Jetzt liege es in den Händen der Verhandler, und „ich hoffe, sie teilen das“, so der Kommissionspräsident. Er lobte May, die versicherte, den Rückhalt der Regierung in London für den Deal zu haben.

May habe „wie ein Gentleman“ verhandelt. Auf dieser Basis konnte nun die Vereinbarung erzielt werden. Allerdings sei das heute vorgelegte Resultat ein Kompromiss. Er selbst bedaure die Entwicklung, dass die Briten die EU verlassen werden, und es gehe jetzt darum, die Vision einer tiefen und engen Partnerschaft zu entwickeln.

Tusk: Schwierigste Herausforderungen noch bevor

EU-Ratspräsident Donald Tusk warnte die britische Regierung davor, die zweite Phase der Brexit-Verhandlungen zu unterschätzen. Auch wenn er zufrieden mit der Einigung zum ersten Verhandlungsabschnitt sei, stehe „die schwierigste Herausforderung noch bevor“, sagte Tusk am Freitag.

Die EU brauche nun „mehr Klarheit“ bezüglich der britischen Vorstellungen über die künftigen Beziehungen und stelle Bedingungen für eine von London gewünschte Übergangsphase nach dem Brexit.

Tusk verschickte nun nach eigenen Angaben bereits einen Entwurf für „Leitlinien“ für die zweite Verhandlungsphase an die europäischen Staats- und Regierungschefs. Sie sollten beim EU-Gipfel am kommenden Freitag beschlossen werden.

EU stellt „Bedingungen“ für Übergangsphase

Zu der von Premierministerin Theresa May vorgeschlagenen Übergangsphase nach dem Brexit im März 2019 sagte Tusk, die EU stelle dafür „natürlich Bedingungen“. Denn in dieser Zeit wolle Großbritannien trotz des EU-Austritts vorerst im Binnenmarkt und in der Zollunion bleiben.

„Während dieser Zeit wird das Vereinigte Königreich das gesamte EU-Recht einschließlich neuer Gesetzgebung respektieren“, forderte Tusk. „Es wird Haushaltsverpflichtungen respektieren, es wird juristische Aufsicht respektieren und natürlich alle damit zusammenhängenden Verpflichtungen.“ Es sei auch klar, dass in der Übergangsphase „die EU-Entscheidungsfindung unter den 27 Mitgliedstaaten ohne das Vereinigte Königreich weitergeht“, sagte der Ratspräsident.

Enge Partnerschafts vorstellbar

Für die Zeit nach dem Verlassen des Binnenmarktes brauche die EU jetzt klare Vorstellungen aus Großbritannien, sagte Tusk weiter. Dazu würden nun „Sondierungsgespräche mit unseren britischen Freunden“ geführt. Die EU sei bereit, „eine enge Handelspartnerschaft“ mit Großbritannien einzugehen, aber auch im Kampf gegen den Terrorismus und internationales Verbrechen sowie in Fragen von Sicherheit, Verteidigung und Außenpolitik künftig mit London zusammenzuarbeiten.

Um all dies zu vereinbaren, bleibe nun „weniger als ein Jahr“, stellte Tusk fest. „Wir alle wissen, dass eine Trennung schwer ist, aber sich zu trennen und eine neue Beziehung aufzubauen ist sehr viel schwerer.“ Und die erste Phase der Brexit-Verhandlungen sei im Vergleich zu den nun bevorstehenden Aufgaben „der einfachere Teil“ gewesen.

Gemischte Reaktionen in Großbritannien

Der Durchbruch bei den Brexit-Verhandlungen löste indes am Freitag in Großbritannien und Irland gemischte Reaktionen aus. Die Boulevardzeitung „The Sun“ titelte in ihrer Onlineausgabe: „Hard won“ (etwa: „Schwer erkämpfter Sieg“).

Umstritten war bis zuletzt vor allem die Frage, wie Grenzkontrollen an der Grenze zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland verhindert werden können. Die Chefin der nordirischen DUP (Democratic Unionist Party), Arlene Foster, sagte, die britische Premierministerin Theresa May habe ihr eine klare Bestätigung gegeben, dass ganz Großbritannien die EU, den europäischen Binnenmarkt und die Zollunion verlassen werde.

Der irische Außenminister Simon Coveney twitterte: „Sehr gutes Ergebnis für alle auf der irischen Insel – garantiert keine befestigte Grenze!“

Weniger zufrieden zeigte sich der Brexit-Vorkämpfer und ehemalige Chef von UKIP (UK Independence Party), Nigel Farage. „Ein Abkommen mit Brüssel ist eine gute Neuigkeit für Frau May, da wir jetzt in die nächste Phase der Erniedrigung eintreten können“, twitterte Farage. (TT.com/APA/AFP)