Von Gabriele Starck

Brüssel, London, Wien – Sturmwarnung vor dem zweitägigen EU-Gipfel heute und morgen in Brüssel: Mit einer Mitteilung an die EU-Mitgliedsstaaten hat der Ratsvorsitzende Donald Tusk den Zorn der EU-Kommission und etlicher EU-Parlamentarier auf sich gezogen. In der Note hatte sich Tusk von den Flüchtlingsquoten distanziert, weil diese ineffizient seien und nur zu einer Spaltung der Mitgliedsstaaten geführt hätten, und eine offene Aussprache zur Migration auf die Tagesordnung gesetzt.

Tusk spricht damit vor allem den Visegrad-Staaten Polen, Tschechien und Slowakei aus der Seele, die sich weigern, die verpflichtende Quote zu erfüllen und Flüchtlinge aufzunehmen. Für Brüssel jedoch wäre eine Abkehr von der Quote eine Absage an das Solidaritätsprinzip in der EU. Dementsprechend harsch fiel die Reaktion aus. „Das Paper, das Tusk vorbereitet hat, ist nicht akzeptabel“, kritisierte Migrationskommissar Dimitris Avramopoulos den Vorschlag als antieuropäisch. Auch Sozialdemokraten, Linke, Liberale und Grüne im EU-Parlament sowie Deutschland kritisierten den Vorstoß.

Estland, das noch bis zum Jahresende den Ratsvorsitz innehat, versuchte gestern, die schäumenden Gemüter in Brüssel und Straßburg zu beschwichtigen. Man „sollte der einen Zeile im Schreiben von Tusk keine Priorität einräumen“, meinte der estnische Europaminister Matti Maasikas im EU-Parlament in Straßburg.

Dieser Appell dürfte nicht fruchten. Es sei „eine sehr lebhafte Diskussion“ zu erwarten, meinte ein ranghoher EU-Diplomat gestern. Und das vor der Herausforderung, dass sich die Staaten bis Juni 2018 auf eine Reform des Dublin-Asylsystems einigen wollen. Und vor der Tatsache, dass auf dem Gipfel eigentlich einige wichtige Beschlüssel gefällt werden sollten:

1Brexit. Am Freitag werden die EU-27 voraussichtlich formal grünes Licht für die zweite Phase der Brexit-Verhandlungen mit Großbritannien geben. Nach monatelangem Ringen zwischen Brüssel und London war es vorige Woche gelungen, ein Grundsatzpapier über die Austrittsmodalitäten zu verabschieden, die Brüssel zur Voraussetzung für Gespräche über einen Freihandelsvertrag gemacht hatte. Das EU-Parlament hat dieses Papier gestern gebilligt. In der EU-Kommission wächst allerdings die Sorge, dass das Vereinigte Königreich wieder zu wanken beginnt. Denn Brexit-Minister David Davis hat den Kompromiss zuletzt als Absichtsbekundung tituliert. Die EU besteht jedoch auf rechtlicher Verbindlichkeit. Die Wachsamkeit Brüssels kommt nicht von ungefähr. Die Brexit-Hardliner setzen Premier Theresa May massiv unter Druck und werfen ihr vor, sie hätte der EU zu viel zugestanden. Und auf der anderen Seite haben die EU-freundlichen Abgeordneten gestern im Parlament durchgesetzt, dass das Parlament das letzte Wort über das endgültige Brexit-Abkommen haben wird, sprich ein Veto-Recht. Eine schwere Niederlage für May.

2Pesco und Sanktionen. Fest steht, dass der Gipfel morgen formal die „Permanente Strukturierte Zusammenarbeit“ der EU in Verteidigungsfragen (Pesco) beschließt. Zudem dürften die Russland-Sanktionen wegen der Ukraine-Krise verlängert werden und Trumps Alleingang zur Anerkennung Jerusalems diskutiert werden.

3Am Freitag beraten die Staats- und Regierungschefs zudem die Reform der Währungsunion. Auch Nicht-Euro-Länder sind dabei.