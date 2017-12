London – Vor der nächsten Phase der Austrittsgespräche mit der EU schrumpft der politische Spielraum für die britische Premierministerin Theresa May. Das Unterhaus in London behielt sich das letzte Wort über die endgültige Brexit-Vereinbarung vor.

Dadurch wird nach Ansicht der Regierung der Zeitplan zur rechtzeitigen Verabschiedung der Gesetze enger. An dem Vorhaben, den 29. März 2019 als Austrittstermin gesetzlich festzuschreiben, werde aber nicht gerüttelt, sagte ein May-Sprecher am Donnerstag.

EU-Ratspräsident Donald Tusk appellierte an die Einigkeit der übrigen Mitgliedsländer bei den bevorstehenden Verhandlungen über die künftigen Beziehungen zu Großbritannien. Diese Gespräche sollen beim EU-Gipfel in Brüssel in die Wege geleitet werden.

Regierung kämpfte gegen Parlamentsveto an

Mays Lager hatte sich mit Nachdruck gegen ein Veto-Recht des Parlaments gewehrt. Dieses würde die Position Großbritanniens bei den Verhandlungen mit der EU schwächen, wurde argumentiert. Allerdings rückten mehrere Abgeordnete der Konservativen von dieser Linie ab und fügten der Regierung zusammen mit der Opposition die Abstimmungsniederlage zu. Der nächste Test für die Unterstützung Mays im Parlament steht kommende Woche bevor. Dann sollen die Abgeordneten über die gesetzliche Festschreibung des Austrittstermins abstimmen.

„Die Niederlage ist ein demütigender Autoritätsverlust für die Regierung“, twitterte der britische Labour-Oppositionsführer Jeremy Corbyn. Die Abgeordneten hatten am Mittwochabend in London den Änderungsantrag zum EU-Austrittsgesetz mit 309 Stimmen angenommen, 305 Abgeordnete stimmten mit der Regierung ab.

Einer der Tory-Rebellen wurde umgehend abgestraft: Der Vize-Vorsitzende der Konservativen, Stephen Hammond, verlor seinen Posten. Er sei darüber sehr enttäuscht, twitterte er. Seiner Ansicht nach war der Änderungsantrag notwendig, um die Souveränität des Parlaments zu sichern. Das Abstimmungsergebnis stoppe aber nicht den Brexit und untergrabe auch nicht die Autorität Mays. Ein Nachfolger für sein Amt war am Donnerstag zunächst nicht bekannt.

Presse druckt Fotos von Parteirebellen ab

Auch die britische Presse ging teils hart mit den Tory-Rebellen ins Gericht. „Seid ihr stolz auf euch?“, fragte die konservative „Daily Mail“ auf der Titelseite und zeigte Fotos aller Tory-Rebellen.

May hat seit der Neuwahl im Juni massiv an Rückhalt verloren. Die Konservativen büßten bei dem Urnengang ihre absolute Mehrheit im Parlament ein und sind seitdem auf die Unterstützung der nordirisch-protestantischen DUP (Democratic Unionist Party) angewiesen. Zudem sind sich die Konservativen im Brexit-Kurs nicht einig.

Jetzt muss May möglicherweise Zugeständnisse an EU-freundliche Abgeordnete in der Regierungsfraktion machen, um das Ja des Parlaments zum Abkommen mit Brüssel zu erhalten. Das könnte bedeuten, dass sie weiter von einer harten Brexit-Linie abrücken muss. Die Regierung gab sich nach der Abstimmung kämpferisch. „Wir werden nun herausfinden, welche weiteren Änderungen an dem Gesetz notwendig sind, um sicherzustellen, dass es seinen wichtigen Zweck erfüllt.“

Hardliner sorgen sich um Brexit

Brexit-Hardliner warfen den EU-freundlichen Tory-Rebellen unter Führung des Ex-Generalstaatsanwalts und Abgeordneten Dominic Grieve vor, das ganze EU-Austrittsgesetz behindern zu wollen. Mit dem EU-Austrittsgesetz soll die Geltung von EU-Recht in Großbritannien beendet werden. Gleichzeitig sollen alle EU-Vorschriften in nationales Recht übertragen werden, damit beim Austritt kein Chaos entsteht. May muss mit weiteren Niederlagen in den kommenden Wochen rechnen. Zu dem Gesetz waren Hunderte Änderungsanträge eingebracht worden.

Auf dem EU-Gipfel will die konservative Regierungschefin ihre Kollegen aus den anderen Ländern davon überzeugen, in die zweite Phase der Brexit-Gespräche einzutreten. In dieser sollen Fragen einer Übergangsperiode und der künftigen Handelsbeziehungen geklärt werden. „Ich habe keinen Zweifel daran, dass der wirkliche Test für unsere Einheit mit der zweiten Phase der Brexit-Gespräche kommt“, sagte Tusk vor Beginn des Treffens. Nur wenn alle zusammenstünden, könne es einen Erfolg geben.

Großbritannien und die EU hatten sich nach zähem Ringen in einer ersten Runde über drei Knackpunkte des britischen EU-Austritts verständigt – hinsichtlich der Rechte der rund drei Millionen EU-Bürger in Großbritannien, der Austrittsrechnung sowie der irisch-nordirischen Grenze, wo Kontrollen vermieden werden sollen.

Für diese Übereinkunft, die in Großbritannien heftig umstritten ist, wollte May Regierungskreisen zufolge beim Gipfel werben. Es handle sich um eine faire Vereinbarung, bei der beide Seiten hätten Kompromisse machen müssen, werde May in Brüssel argumentieren. (TT.com/APA/dpa)