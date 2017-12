Brüssel/Wien – Ein heftiger Streit zwischen EU-Ratspräsident Donald Tusk und der EU-Kommission sorgen in der Migrationsfrage für neue Spannungen. Tusk hatte kurz vor dem EU-Gipfel Zweifel an der Effizienz der Flüchtlingsumsiedlung innerhalb der EU („Relocation“) geäußert, was die Brüsseler Behörde entschieden zurückwies. Hintergrund ist auch eine unterschiedliche Interpretation über Flüchtlingszahlen.

Die EU hatte vor zweieinhalb Jahren die Umverteilung von 106.000 Flüchtlingen, die sich in Griechenland und Italien aufhielten, beschlossen. Diese Zahl wurde dann wegen der Einrechnung schon aufgenommener Migranten um 7.745 auf 98.255 reduziert. Diese Ausgangsbasis diente auch für die Verteilung der Quoten auf die einzelnen Staaten. Dabei wurden Deutschland mit 27.536 Flüchtlinge die meisten Schutzbedürftigen zugewiesen, danach kam Frankreich mit 19.714 und Polen mit 6.182. Auf Österreich entfielen demnach 1.953 Migranten.

In der Folge wurde diese Zahl von 98.255 zu verteilenden Flüchtlinge allerdings sukzessive immer weniger. Zuletzt wurde von der EU-Kommission die Zahl mit 35.245 angegeben, wobei als Begründung für diese Reduktion auch der EU-Türkei-Deal und die damit schwindenden Flüchtlingsbewegungen angegeben wurden. Diese 35.245 wurden als „faire Verteilung“ auf die EU-Staaten neu berechnet. Demnach erhielt Deutschland nur mehr 8.185 zugewiesen, Frankreich nur mehr 6.229 und Polen 2.445. Österreich konnte sein Kontingent auf 939 mehr als halbieren.

Laut EU-Kommission wurden bisher 32.255 Flüchtlinge umgesiedelt. Das ist – gemessen an der „fairen Verteilung von gesamt 35.245 – ein Anteil von 91,5 Prozent. Geht man aber von der ursprünglichen Zahl von 98.255 aus, liegt der Anteil lediglich bei 32,8 Prozent.

Neben dieser Zahlen-Interpretation gibt es aber auch riesige Unterschiede bei der Erfüllung der Quote durch die jeweiligen Staaten. So haben Ungarn und Polen bisher überhaupt keinen Flüchtling aus dem Umsiedlungsprogramm aufgenommen. Österreich hatte sich bereit erklärt, 50 minderjährige unbegleitete Flüchtlinge aufzunehmen, tatsächlich sind es bisher nur 17. Damit hat die Alpenrepublik prozentual gesehen genauso viele Schutzbedürftige über diesen Weg aufgenommen wie Tschechien – beide Länder erfüllten bisher zwei Prozent der eigentlich für sie vorgesehenen Quote.

Vor allem die Visegrad-Länder – neben Ungarn und Polen noch Tschechien und die Slowakei – weigern sich weiterhin, verpflichtende Flüchtlingsquoten anzuerkennen. Tusk hatte sich in seinem Einladungsschreiben an die Staats- und Regierungschef auch darauf bezogen und durchklingen lassen, dass verpflichtende Quoten nicht zielführend seien. Auch das führte zu heftiger Kritik der EU-Kommission und anderer Staaten. So hatte Österreichs Kanzler Christian Kern (SPÖ) scharfe Kritik an Tusk geübt, Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel äußerte sich etwas zurückhaltender, distanzierte sich aber auch von den Aussagen des EU-Ratspräsidenten. (APA)