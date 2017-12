Rechtstaatsverfahren

EU könnte noch am Mittwoch Artikel 7 gegen Polen auslösen

Wegen dem Umbau der Justiz in Polen könnte die EU-Kommission noch in der kommenden Woche ein Rechtsstaatsverfahren nach Artikel 7 des EU-Vertrages einleiten. An dessen Ende könnte Polen das Stimmrecht entzogen werden.