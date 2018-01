Innsbruck, München - Eigentlich sollte am Montag in München der Brennergipfel zur Transitbelastung durch Tirol stattfinden. Heute hat überraschend der deutsche Verkehrsminister Christian Schmidt das Treffen abgesagt, offiziell wegen Koalitionsgesprächen in Deutschland. Das teilte der Koordinator des Treffens, EU-Brenner-Tunnel-Koordinator Pat Cox am Nachmittag dem österreichischen Verkehrsminister Norbert Hofer mit. Auf Anfrage der TT bestätigte das ein Sprecher des Verkehrsministers.

Die Absage des Brennergipfels kommt doch einigermaßen überraschend. Noch am Dienstag hat der italienische Verkehrsminister Graziano Delrio ebenfalls sein Kommen nach München zugesagt. Offiziell gehen die beginnenden Koalitionsgespräche in Deutschland zwischen CDU und CSU vor, im Hintergrund könnte es doch Verstimmungen zwischen Deutschland und der EU-Kommission geben. Verkehrskommissarin Violeta Bulc ist zwar nicht erfreut über die Lkw-Blockabfertigungen nach Feiertagen in Tirol, doch sie hält sie nicht für europarechtswidrig. Das teilte sie dem deutschen Verkehrsminister Christian Schmidt bereits im Dezember mit und riet ihm zu einer gemeinsamen Lösung mit Österreich und Italien. Ziel von Bayern und Deutschland war es jedoch, die Blockabfertigungen wegzuverhandeln.

In Deutschland werden Verstimmungen mit der EU dementiert. Denn Koordinator Pat Cox wollte anstatt des politischen Gipfels als Alternative Beratungen auf beamteter Ebene von Verkehrsexperten. Das lehnte jedoch der deutsche Verkehrsminister ab, er will den Gipfel nämlich unbedingt auf höchster politischer Ebene. Eine Lösung mit Österreich sei ihm sehr wichtig, heißt es. (pn)