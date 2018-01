Von Peter Nindler

Innsbruck – Es war bisher ein bürokratischer Hürdenlauf mit oft ungewissen Aussichten auf Erfolg: Schulden in anderen EU-Staaten einzutreiben. Was etwa, wenn ein ausländischer Gastpatient später seine Rechnung nicht begleichen möchte? Was die wenigsten wissen: Seit knapp einem Jahr gibt es für Gläubiger innerhalb der Europäischen Union massive Erleichterungen.

Es geht dabei aber nicht nur um offene Geldforderungen. Mithilfe der „europäischen Kontenpfändungsverordnung“ soll auch verhindert werden, dass Vermögen auf ausländische Konten verschoben werden, damit der Zugriff auf sie erschwert wird. Der Innsbrucker Rechtsanwalt und Präsident des Fürstlichen Obersten Gerichtshofs in Liechtenstein, Universitätsprofessor Hubertus Schumacher, hat sich jetzt mit seinen Kollegen Barbara Köllensperger und Martin Trenker vom Institut für Zivilrechtliches Verfahren an der Uni Innsbruck eingehend damit befasst. „Hinter der sperrigen Kontenpfändungsverordnung verbergen sich jedoch für Gläubiger von Schuldnern im europäischen Ausland ungeahnt große Vorteile“, betont Schumacher.

Seit 18. Jänner kann ein Gläubiger mit einem gerichtlichen Urteil oder Vergleich in ganz Europa – ausgenommen in Dänemark und in Großbritannien – im Gerichtsweg Informationen über die Bankkonten seines Schuldners einholen und unmittelbar mit dem „Europäischen Kontenpfändungsbeschluss“ auf diese zugreifen und Guthaben sicherstellen. Schumacher: „Das ist absolutes Neuland im Europäischen Recht, denn erstmals wird in das Vollstreckungsrecht der Mitgliedstaaten eingegriffen, um eine effektive grenzüberschreitende Sicherung und Verfolgung von Gläubigeransprüchen zu ermöglichen.“ Eine Information über die Konten des Schuldners habe es bisher für Gläubiger überhaupt nicht gegeben.

Wer eine offene Geldforderung hat und um das Geld bangen muss, benötigt jetzt nicht einmal mehr einen rechtskräftigen Beschluss. Laut Schumacher reicht es bereits aus, wenn er seine Forderung und die Gefährdung ihrer späteren Vollstreckung dem Gericht bescheinigen kann. „In diesem Fall können schuldnerische Konten bei Banken, die dem Gläubiger bereits bekannt sind, für eine spätere Zwangsvollstreckung gesichert werden. All das geht weit über die bisher gängigen innerstaatlichen Vollstreckungsmöglichkeiten des Gläubigers hinaus.“

Das Geld erhält der Gläubiger aber erst, wenn alles rechtskräftig ist. Aber, so betont Schumacher, „er hat die Hand auf dem Konto, es kann zu seinen Gunsten gesperrt werden“. In ihrem im Verlag Manz publizierten Kommentar weisen die drei Innsbrucker Wissenschafter darauf hin, dass die „Europäische Kontenpfändungsverordnung“ gerade für die gerichtliche Praxis der grenzüberschreitenden Sicherung und Verfolgung von Gläubigeransprüchen von eminenter Bedeutung sei.