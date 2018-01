Brüssel – Als erster Minister der neuen ÖVP-FPÖ-Regierung und am ersten Tag seiner EU-Zuständigkeit wird Kanzleramtsminister Gernot Blümel (ÖVP) am Montag nach Brüssel reisen, um an einer hochrangigen EU-Konferenz zur Zukunft der EU-Finanzen teilzunehmen. Blümel will außerdem mit dem Brexit-Chefverhandler der EU, Michel Barnier, und den Ersten Kommissionsvizepräsidenten, Frans Timmermans, zusammenkommen.

Blümel übernimmt am Montag gemäß Bundesministeriengesetz die EU-Agenden, die bisher im Außenministerium angesiedelt waren. Die Reise diene auch zur Vorbereitung der EU-Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr 2018, teilte das Kanzleramt mit. Die EU-Ratspräsidentschaft stelle diesbezüglich eine besondere Mitgestaltungsmöglichkeit für Österreich dar.

EU-Kommission will Vorschlag für Budget vorlegen

Die Konferenz über den milliardenschweren EU-Finanzrahmen wird am Montag um 15.00 Uhr von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker eröffnet. Sie wird veranstaltet vom hausinternen Thinktank der EU-Kommission, dem „European Political Strategy Centre“. Die EU-Kommission will im Mai einen Vorschlag für das nächste EU-Mehrjahresbudget ab 2021 vorlegen. Bisher hat Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) gefordert, dass es trotz des britischen EU-Austritts (Brexit) 2019 keine Mehrbelastung für die Nettozahler wie Österreich gibt.

Blümel werde auf der Konferenz mitdiskutieren und sich zuvor mit Barnier über den Stand der Brexit-Verhandlungen austauschen, hieß es weiter. Die Gespräche über den EU-Austritt Großbritanniens sollen planmäßig im Oktober, also während der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft, abgeschlossen werden.

Mit Timmermans wolle Blümel Zukunftsfragen der EU wie Migration, Subsidiarität und den mehrjährigen Finanzrahmen besprechen, teilte das Kanzleramt mit. Österreich will die Subsidiarität - also die Zuständigkeiten der nationalen und regionalen Ebene gegenüber Brüssel - stärken. Timmermans ist für bessere Rechtssetzung und für das laufende EU-Grundrechtsverfahren gegen Polen zuständig. Zur Subsidiarität will Blümel am Montag auch mit dem Präsidenten des Ausschusses der Regionen, Karl-Heinz Lamberts, beraten.

Ausblick auf nächste EU-Finanzperiode geplant

Bei der zweitägigen Konferenz über die Ausgestaltung des nächsten EU-Finanzrahmens werden EU-Budgetkommissar Günther Oettinger, EU-Regionalkommissarin Corina Cretu, der deutsche Außenminister Sigmar Gabriel, der nächste Eurogruppenchef und portugiesische Finanzminister Mario Centeno sowie Italiens Finanzminister Pier Carlo Padoan ihren jeweiligen Ausblick auf die nächste EU-Finanzperiode geben. Darüber hinaus haben sich auch die französische Europaministerin Nathalie Loiseau sowie Minister aus dem derzeitigen EU-Vorsitzland Bulgarien, Tschechien, Ungarn, Lettland, Litauen, Malta, Rumänien und Slowenien angesagt.

Bundeskanzler Kurz war unmittelbar nach der Angelobung der neuen Bundesregierung im Dezember zu seinem ersten Auslands-Besuch nach Brüssel gereist, um den pro-europäischen Kurs der neuen Regierung zu betonen. Dabei hatten ihm sowohl EU-Ratspräsident Donald Tusk als auch EU-Kommissionspräsident Juncker ihr Vertrauen ausgesprochen. (APA)