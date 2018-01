Aus Bratislava: Serdar Sahin

Bratislava – Nicht Berlin, nicht Paris, auch nicht Rom. Der erste Auslandsbesuch von Neo-Außenministerin Karin Kneissl führte nach Brati­slava. Für die Reise in die slowakische Hauptstadt wählte die von der FPÖ nominierte Ressortchefin den Regionalexpress. Das sei einfach praktisch, befand sie.

Die Reise sei nicht als Annäherung an die Visegrad-Staaten gedacht, versichert Kneissl. FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache hatte immer wieder dafür plädiert, Österreich solle dem losen Kooperationsbund aus Polen, Ungarn, Tschechien und der Slowakei beitreten. Für Kneiss­l kommt das nicht in Frage. „Von deren Seite gibt es kein Interesse, den Kreis zu erweitern, und von Österreich gibt es kein Interesse beizutreten.“

Der Besuch habe mit der Nähe zu tun. Die Slowakei sei ein Nachbarstaat und war als erste Auslandsreise eines Außenministers noch nie dran. Empfangen wurde sie vom slowakischen Außenamts-Staatssekretär Ivan Korcok. Kneissls Amtskollege Miroslav Lajcak ist für ein Jahr Vorsitzender der UNO-Generalversammlung in New York und hat in der Zeit die Agenden seinem Stellvertreter übertragen.

Zu bereden gab es einiges, darunter auch das heikle Thema um die geplante Kürzung der Familienbeihilfe für im Ausland lebende Kinder. Korcok pochte darauf, dass die Maßnahme „im Einklang mit europäischem Recht“ geschehe – und er erwarte sich, dass keine slowakischen Bürger diskriminiert würden, sagt er nach der Unterredung mit Kneissl. „Wir wollen keine Spannungen“, betonte Korcok, aber die Personenfreizügigkeit sei eine der Grundfreiheiten in der EU.

Österreich wünsche sich eine EU-weite Indexierung, entgegnete Kneissl mit dem Argument, dass es in der EU ein unterschiedliches Wohlstandsgefälle gebe. Auch für im EU-Ausland tätige Österreicher würde das jeweilige nationale Modell gelten. Abgeschlossen ist die Causa damit nicht. Man habe sich darauf verständigt, dass die Sozial- und Arbeitsminister bilateral sich mit der Frage beschäftigen. Kneissl bedankte sich schließlich bei den slowakischen Pflegern und Krankenschwestern, dass sie das „österreichische Gesundheitswesen durch ihrer tatkräftige Mithilfe aufrechterhalten“.

Einig war man sich in der Migrationsfrage. Für Kneissl ist „das Thema komplex und lässt sich nicht auf Quoten reduzieren“. Korcok forderte einen verbesserten Schutz der EU-Außengrenzen, sodass es im Schengenraum keine Grenzkontrollen brauche. Es gehe nicht nur um Kriege und Konflikte, so Kneissl, sondern auch um Klimaveränderungen und Demografie. Die Slowakei und auch die anderen drei Visegrad-Staaten lehnen verpflichtende Verteilungsquoten von Flüchtlingen innerhalb der EU ab.