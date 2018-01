Berlin – Die Spitzen von CDU, CSU und SPD streben nach langem Ringen eine neue Große Koalition in Deutschland an - trotz massiver Bedenken in den Reihen der Sozialdemokraten. Kanzlerin Angela Merkel (CDU), SPD-Chef Martin Schulz und der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer verständigten sich am Freitag in Berlin nach einer über 24-stündigen Schlussrunde der Sondierungsgespräche auf Grundzüge der Zusammenarbeit.

Damit sollen nun vor allem die Mitglieder der SPD überzeugt werden. Denn über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen entscheidet ein SPD-Parteitag am übernächsten Sonntag (21. Jänner) – Ausgang offen.

Gegenstimmen aus dem größten SPD-Landesverband Nordrhein-Westfalen werden als eine der größten Gefahren für eine Zustimmung gesehen. Von dort kamen am Freitag aber vorsichtig positive Signale: Der nordrhein-westfälische SPD-Chef Michael Groschek kündigte an, uneingeschränkt für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit CDU und CSU werben zu wollen. Obwohl die SPD bei der Bundestagswahl nur 20 Prozent der Stimmen errungen habe, habe sie bei den Sondierungen 80 Prozent ihrer Ziele erreichen können, sagte Groschek am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf.

Seehofer, Schulz und Merkel voll des Lobes

Parteichef Schulz zeigte sich optimistisch, dass die SPD der erzielten Einigung folgen werde. „Ich glaube, dass wir hervorragende Ergebnisse erzielt haben.“ Seehofer sprach von einem „Aufbruch“, die Kanzlerin von einem „Papier des Gebens und des Nehmens“.

Alle drei Parteivorsitzenden sind nach massiven Verlusten bei der Bundestagswahl angeschlagen und für ihre eigene politische Zukunft auf ein Zustandekommen einer neuen gemeinsamen Regierung angewiesen. Vor allem Schulz steht unter Druck. Er will zusammen mit der SPD-Spitze in den nächsten Tagen bei seiner Basis für eine Neuauflage der ungeliebten Großen Koalition werben.

Die SPD-Jugend Jusos will dagegen Widerstand mobilisieren. Wenn der Parteitag in Bonn zustimmt, muss ein Koalitionsvertrag dann noch von einem Mitgliederentscheid abgesegnet werden.

Merkel: Europa bedarf eines Aufbruches

Merkel unterstrich nach Abschluss der Sondierungen, das Papier sei „nicht oberflächlich“. Die Welt warte nicht auf Deutschland. Deshalb bedürfe es für Europa eines neuen Aufbruchs. Sie sei sich nicht immer sicher gewesen in den vergangenen 24 Stunden, dass es gelinge. Sie sei aber jetzt optimistisch, dass die Dinge vorangehen.

Schulz sagte, man habe hart gerungen. Das Papier spiegle nun den Wunsch nach Erneuerung wider. Der gesellschaftliche Zusammenhalt müsse wieder gestärkt werden. Die Verhandlungen seien zum Teil turbulent verlaufen, hätten aber zu keinem Moment auf der Kippe gestanden. Die drei Parteien seien bereit, Europa wieder stark zu machen.

Auch die CSU ist mit dem Sondierungsergebnis nach den Worten von Seehofer „hochzufrieden“. Daher sei für die CSU kein zusätzlicher Parteitag zur Bestätigung nötig. (APA/dpa)